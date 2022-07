De zorgcrisis is net als de stikstofcrisis: ruim tevoren aangekondigd, maar oplossingen op korte termijn lijken te ontbreken. Toch kan er wél snel wat gebeuren

Na een week met boerengeweld vallen de paar duizend huisartsen op het Malieveld vrijdag nauwelijks op. Het effect van hun kreet ‘iedereen een huisarts’ zal beperkt zijn met reacties als: ‘Jaja, we weten dat jullie het druk hebben.’ ‘We werken eraan.’ ‘Patiënten waarderen jullie toch.’ ‘Als jullie je eindelijk eens wat beter zouden organiseren.’ En ‘als jullie…’

De zorgcrisis is, net als de stikstofcrisis, ruim tevoren aangekondigd. Maar kortetermijnoplossingen lijken te ontbreken. En nieuwe dokters opleiden kost tijd, de randen van Nederland blijven in de Randstedelijke beleving (ten onrechte) te ver, huisvesting door het neoliberale beleid van de afgelopen jaren te duur en geen enkele gek wil meer 60 uur per week werken. Dat is allemaal waar, en toch kan er snel wel wat.

Zorg is een nutsvoorziening: als je zorg op wijkniveau niet goed organiseert, nemen de gezondheidsverschillen toe. Dat is niet alleen moreel verwerpelijk, die verschillen kosten de gemeenschap ook ontzettend veel geld. Deloitte rekende onlangs uit dat die in de VS nu al 320 miljard dollar en in 2040 wel 1 biljoen dollar extra kosten door latere ontdekken van ziekten, slechtere behandeling en meer complicaties. Gezondheidsverschillen verklein je door goed onderwijs, armoedebestrijding en werk, maar óók door de zorg laagdrempelig te organiseren. Dat kan per direct bij de huisarts in de wijk. Dat betekent dat de VNG niet alleen de actie van huisartsen met een tweet moreel moet ondersteunen, maar daadwerkelijk gemeenten moet stimuleren binnen een jaar adequaat eerstelijnsbeleid te maken, met name bij huisvesting.

Huisartsen zelf kunnen ook meer doen. Intern kunnen ze diensten op de posten beter verdelen, maar belangrijker is dat ze nog beter ‘nee’ leren zeggen. Poortwachter zijn betekent immers dat je de poort bewaakt voor patiënten die onterecht zorg willen of indicaties willen oprekken zodat zorg wel verzekerd is; voor andere zorgverleners die hun eigen taakjes op het huisartsenbord deponeren en voor verzekeraars die telkens met nieuwe luchtballonnen komen.

En huisartsen zullen zelf iets moeten doen aan het waarmaken van hun uitgangspunt dat ze patiënten zo goed kennen. Dat die voorkennis hun meerwaarde is. Want in hun hoofd kan dat wel zo zijn, in hun dossiers is dat zelden terug te vinden. Vrijwel nergens kan ik – als waarnemer – in een dossier vinden wat voor werk iemand doet, of die een uitkering of schulden heeft, en zelfs niet welke operaties er zijn geweest of waarom bepaald onderzoek is aangevraagd. Bij de realiteit van wisselende dokters is beter opschrijven geen administratieve last maar bittere noodzaak voor goede en veilige zorg.

Inderdaad kunnen huisartsen zich beter regionaal organiseren en niet steeds nieuwe clubjes oprichten, maar ze zullen eigenwijze ‘ondernemertjes’ blijven. Met die werkelijkheid moeten politici, verzekeraars, ziekenhuizen en gemeenten rekening houden. Lastig, maar de meeste huisartsen zijn redelijke mensen: ze blokkeren geen wegen, rijden geen mest uit, zagen geen oude bomen om en steken niks in brand.

Gewoon proberen op lokaal niveau naar elkaar te luisteren en plannen uit te voeren. Misschien is het nog net niet te laat.

Joost Zaat is huisarts