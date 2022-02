De wetenschapper over wie ik schreef, bleek er nogal verwerpelijke ideeën op na te houden. Ai, dat wist ik niet

Als je vertelt over een goed idee van een wetenschapper, moet je het dan ook benoemen als die wetenschapper daarnaast nogal verwerpelijke ideeën had? Vorige week schreef ik hier over de quincunx van Francis Galton, een bord met pinnetjes waarop knikkers vallen en dat je kunt gebruiken om allerlei wiskundige principes te demonstreren.

Wetenschapsfilosoof Sylvia Wenmackers schreef me daarna: ‘Of ik de column over het heerlijke knikkerbord apprecieer: ja! Of ik jaloers ben dat je ermee mocht spelen experimenteren: ja! Of ik toch iets mompel over wetenschappelijk racisme en eugenetica bij de naam Francis Galton: ook ja.’

Ai, dat wist ik niet over Galton. Ik had wel de originele publicatie waarin hij zijn knikkerbord introduceerde opgezocht en daarvan de pagina’s gelezen waar die quincunx werd geïntroduceerd. Het boek heette Natural Inheritance, maar het stuk dat ik las, ging alleen over kansrekening en niet over erfelijkheid en ik had verder niet nagedacht bij de titel.

Wenmackers stuurde me een artikel van The Conversation over Galton. Daar las ik onder andere dat Galton de term eugenetica introduceerde en nogal enthousiast was over het idee om superieure rassen aan te moedigen om meer kinderen te krijgen en inferieure rassen te laten uitsterven. Had ik dit moeten noemen bij een column die niet over hem als persoon, maar over een wiskundig idee van hem ging? En maakt het daarbij uit dat hij zijn knikkerbord nu juist had bedacht om zijn ideeën over erfelijkheid te demonstreren?

Als ik lesgeef, vind ik het goed om aan studenten te laten zien waar ideeën vandaan komen. Wiskundige concepten mogen dan objectief zijn, de wetenschappers die ze bedachten hadden meningen, vooroordelen en allerlei andere menselijke eigenschappen. Je kunt niet doen alsof de wetenschap los staat van de mensen die haar hebben gevormd.

Bij mijn college over het ontwerpen van de vragenlijsten behandelen we bijvoorbeeld de Likert-schaal, die veelvuldig gebruikt wordt om antwoorden te meten en vergelijken. Bijvoorbeeld met een enquêtevraag als: ‘Ionica Smeets is de beste columnist van de Volkskrant. In hoeverre bent u het daarmee eens? ☐ helemaal eens ☐ eens ☐ neutraal ☐ oneens ☐ helemaal oneens.’

In mijn colleges vertel ik hierbij altijd twee dingen die niet bij de tentamenstof horen. Ten eerste: je spreekt het uit als Likkert en niet als Laaikert – want zo sprak bedenker Rensis Likert zijn eigen achternaam uit. Ten tweede: in de voorbeelden waarmee Likert in 1932 zijn schalen introduceerde gaat één schaal over de verhouding tussen witte en zwarte Amerikanen met vragen over wanneer het acceptabel is om een zwart persoon te lynchen. Is Likert daarmee een racist? Dat is te kort door de bocht, ik kan weinig vinden over de ideeën van Likert op dit vlak. Misschien hoopte hij met die vragenlijsten juist racisme aan te tonen – al zou je met deze formuleringen tegenwoordig niet langs een ethische commissie komen.

Ik vind het belangrijk dat studenten zien dat wetenschappelijke ideeën die we nog dagelijks gebruiken, zijn geïntroduceerd op een manier die we in onze tijd misschien niet acceptabel zouden vinden. Nu ik erover nadenk, is dat niet alleen belangrijk voor studenten, maar ook voor anderen. Daarom zal ik een volgende keer als ik iets over een mooi wiskundig idee van Francis Galton schrijf, toch ook kort benoemen wie hij was en wat hij verder óók heeft bedacht.