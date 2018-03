De wachtrij voor veel stoeltjesliften is onnodig lang: iemand een oplossing?

En dan nu door naar de échte wereldproblematiek: de wachtrij voor de stoeltjeslift. Dit jaar was de rij in mijn Duitse skioord dermate lang dat ik alle tijd had voor een verkennende studie.



Terwijl iedereen baalt van zo'n lange rij, blijven er in de lift toch vaak stoelen onbezet. Een lift die plaats biedt aan vier wintersporters gaat dan doodleuk omhoog met maar drie, twee of soms zelfs één persoon. Je hoeft geen raketwetenschapper te zijn om uit te kunnen rekenen dat de wachttijd veel korter is als iedereen braaf die vier stoelen zou opvullen.



Liftbouwers zijn doorgaans niet vies van innovatie. De kuitenklapper uit mijn jeugdjaren - zo'n stoeltjeslift die eerst tegen je benen ramt, om je vervolgens te lanceren - is allang passé. Met dank aan lopende band en ingenieuze loskoppelmechanismen kun je nu snel omhoog en toch rustig instappen. Ook al gezien op de piste: stoeltjesliften met verwarmde leuning, met doorzichtige kap tegen de kou, met wifi en ingebouwde schermen. Het Deense Blip Systems geeft wintersporters zelfs op de piste inzicht in de actuele wachttijden bij de liften, zodat ze hun route kunnen aanpassen.

Hoe langer ik naar de instappende wintersporters keek, hoe meer ik besefte dat hier sprake is van complex groepsgedrag