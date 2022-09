De VVD’er naast me brieste dat hij bij een oproep om minder vlees te eten onmiddellijk een kiloknaller ging halen

‘We gaan naar vleesland, vleesland.’ Grappige collega’s verwerkten de naam van de nieuwe pro-vlees-campagne in allerlei bekende nummers en nu zit deze verminking van Paul Simons Graceland al een week in mijn hoofd. Gisteren zong ik ook nog eens: ‘Vleesland, vleesland, oh ik verlang zo naar vleesland’ op de melodie van Droomland. En ik ben toch al een tijd gestopt met vlees eten.

Hoeveel vlees eten Nederlanders eigenlijk? Het blijkt gemiddeld zo’n 76 kilo per persoon per jaar. Op een wereldwijde ranglijst staan we hiermee op de 37ste plek. We eten veel meer vlees dan bijvoorbeeld Marokko (35 kilo) of Japan (50 kilo), maar minder vlees dan Portugal (94 kilo) of de Verenigde Staten (124 kilo). Deze getallen zijn niet direct te vergelijken, want dit gaat om het zogenaamde karkasgewicht en misschien eten verschillende landen wel andere percentages van de geslachte dieren.

In Nederland eten consumenten ongeveer de helft van een geslacht dier, dat is per persoon zo’n 38 kilo per jaar, oftewel ongeveer 100 gram per dag.

Het advies van het Voedingscentrum is om niet meer dan 70 gram vlees per dag te eten. Daar zit de gemiddelde Nederlander best wat boven. En ik denk dat het nog erger is dan het lijkt, want niet iedereen in Nederland gaat even enthousiast mee naar vleesland, vleesland.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek eet zo’n 5 procent van de bevolking geen vlees. Zo’n 45 procent is flexitariër en eet maximaal vier dagen in de week vlees. Ongeveer 30 procent eet vijf of zes dagen per week vlees en 20 procent elke dag. Het gemiddelde van 38 kilo per jaar gaat over al deze mensen, maar de meerderheid van hen eet dus niet elke dag vlees. Hoeveel vlees eten Nederlanders dan gemiddeld op een dag dat ze vlees eten?

Om makkelijk te rekenen neem ik aan dat mensen op een ‘vleesdag’ altijd dezelfde hoeveelheid vlees eten, neem ik voor alle flexitariërs de bovengrens van vier dagen per week en voor de 20 procent die op vijf, zes dagen vlees zat de ondergrens van vijf dagen per week. Daarmee kom je op bijna 150 gram vlees per dag op dagen dat mensen vlees eten. Dat is dus ruim het dubbele van het advies voor een gezonde voeding.

En dan begint er nu een campagne om vlees te promoten. Terwijl het zo duidelijk is dat het in alle opzichten beter zou zijn om minder vlees te eten: voor je eigen gezondheid, voor het klimaat en al helemaal voor de dieren.

Onze overheid schrapte aanbevelingen om minder vlees te eten uit campagnes voor duurzaamheid, omdat dat onderwerp wel héél gevoelig bleek te liggen. Ooit zat ik bij een diner naast een VVD’er die brieste dat hij campagnes om minder vlees te eten belachelijk vond: als hij zo’n oproep zou zien, dan ging hij onmiddellijk een kiloknaller halen. Ik hoop zo dat de Vleesland-campagne een soortgelijk onbedoeld effect heeft en dat mensen uit pure recalcitrantie minder vlees gaan eten.