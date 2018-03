De vermiste luchtvaartpionier Amelia Earhart is terecht - Klopt dit wel?

Van wie komt die claim?

Van Richard L. Jantz, een gepensioneerde forensisch antropoloog van de Universiteit van Tennessee, in vakblad Forensic Anthropology.



Amelia Earhart, in 1932 de eerste vrouw die de Atlantische Oceaan overstak, verdween op 2 juli 1937 met haar navigator Fred Noonan boven de Stille Oceaan bij een poging de wereld rond te vliegen. Drie jaar later vond men op een onbewoond eiland genaamd Nikumaroro een gedeeltelijk skelet, de zool van een vrouwenschoen en de lege bekisting van een sextant. Een skelet, dat van een vrouw lijkt en de juiste afmeting heeft om van Earhart te zijn, constateert Jantz nu in zijn artikel. Onder meer de NOS, RTL, Algemeen Dagblad en talloze buitenlandse media namen het over.



En waarom '99 procent' zekerheid? Jantz vergeleek het skelet met een database van 2776 geraamtes uit dezelfde regio. Geordend naar welk skelet het meest overeenkomt met de Nikumaroro-resten, zou Earhart op plek 19 komen, en zodoende 99,28 procent van de database achter zich laten, aldus Jantz.



Maar dat is een denkfout, want sterke tegenargumenten zijn er wel degelijk. Het eiland Nikumaroro ligt ruim 600 kilometer zuidelijker dan het eiland waarnaar Earhart en Noonan op weg waren. Dat is vanaf hun vertrekpunt Nieuw-Guinea een koersverschil van liefst 10 graden, eigenlijk ondenkbaar voor de zeer ervaren, met de modernste navigatieapparatuur uitgeruste Noonan en Earhart.



Ook is het vreemd dat er op of rond het eiland geen vliegtuigwrak is gevonden, of andere overblijfselen die onomstotelijk wijzen op de Earhart-missie. Zo was de befaamde 'sextant-bekisting' die tegelijk met het geraamte werd gevonden volgens tijdgenoten beslist niet van Noonan. Ook de teruggevonden vrouwenschoenzool zegt weinig: het eiland werd diverse malen kort bewoond, onder meer door palmplanters en Britse kolonisten die er een dorp stichtten, en er bivakkeerden geregeld parelvissers.