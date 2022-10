De vele gedaanten van ‘de gewone man’ in Nederland, die steeds vaker een migrant is

Beeld Hilde Harshagen

In De macht der gewoonte toont een fascinerend, grillig grafiekje hoe vaak de uitdrukking ‘De gewone man’ sinds 1947 voorkwam in de Handelingen van de Tweede Kamer. Politicoloog Menno Hurenkamp en socioloog Jan Willem Duyvendak onderzoeken in dit boek met de ondertitel Populisme in de polder de rol van de gewone man en gewoonheid in Nederland. En die veranderde nogal.

Menno Hurenkamp is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, Jan Willem Duyvendak is faculteitshoogleraar sociologie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW), waar we op zijn werkkamer praten.

‘Gewoon doen’ gaat eigenlijk altijd over de vraag wie we de emancipatie gunnen, schrijven jullie. Wie weet hoe hij gewoon moet doen, hoort erbij.

Duyvendak: ‘En niet alleen hier. In Frankrijk had je de vrouw in een boerkini die op het strand door agenten werd gedwongen zich uit te kleden: de staat bepaalde dat een bikini gewoon was. Frankrijk heeft net als Nederland het idee zelf neutraal te zijn. Zonder in te zien dat daarmee de dominante identiteit alom aanwezig is.’

En daarom is het juist de meerderheid, die aan identiteitspolitiek doet, betogen jullie.

Duyvendak: ‘Meestal zijn we dit ons niet bewust, omdat het zo vanzelfsprekend is. In Nederland zag je dat bij de Zwarte Piet-discussie, toen zwarte Nederlanders uit het debat werden geweerd omdat het over ónze geschiedenis zou gaan. Wie doet er dan aan identiteitspolitiek?’

Sociologen noemen dit soort polarisatie op basis van thuisgevoel nativisme. Geert Wilders, Thierry Baudet, maar ook Mark Rutte en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb deden nativistische uitspraken, die allemaal neerkomen op gewoon doen of oprotten.

Het gaat er dan om ‘te laten zien dat je voor de gewone man opkomt, dat hij zichzelf mag blijven en van vreemde smetten gevrijwaard’, schrijven Hurenkamp en Duyvendak.

Via de gewone man suggereren politici dat minderheden de Nederlandse identiteit aanvallen. En ‘de elite’ treft hetzelfde verwijt: die zet zich liever in voor migranten en de rest van de wereld dan voor ‘de gewone mensen hier’.

Jan Willem Duyvendak Beeld Almicheal Fraay

De ‘anywheres’ tegenover de ‘somewheres’. Jullie zijn kritisch over dat onderscheid van de Britse schrijver David Goodhart, tussen hoogopgeleide kosmopolitische en minder kansrijke, aan hun streek gebonden burgers.

Hurenkamp: ‘Als je naar de data in Engeland kijkt, dan zijn de kosmopolitische anywheres ook gewoon bezig met vrijwilligerswerk in de buurt. En rennen de somewheres net zo goed naar het vliegtuig om het in Mallorca op een zuipen te zetten. Die categorieën van Goodhart zijn kunstmatig en absoluut niet vol te houden buiten zijn boek.’

De sociaal geograaf Josse de Voogd trekt de aandacht door soortgelijke verschillen op zijn Nederlandse landkaarten aan te wijzen.

Duyvendak: ‘Er zijn hier onmiskenbaar verschillen tussen stad en platteland. Maar zijn suggestie dat ‘de gewone mensen’ afhaken, lijkt me zeer de vraag. Ja, sociaal-economische verschillen worden weer groter dan ze in lange tijd waren. Maar qua politieke mondigheid? Die boeren zijn niet uit de Randstad wég te slaan. Dat ze demonstreren toont juist aan dat ze helemaal niet afgehaakt zijn. En dan worden ze door de BoerBurgerBeweging ook nog vertegenwoordigd in het parlement.’

Hurenkamp: ‘De opkomst bij parlementsverkiezingen is de laatste jaren ook hoger dan ooit. Die is absoluut niet afgenomen.’

Duyvendak: ‘Wat wel aan de orde is: dat boeren de stikstofcrisis met hun omgekeerde vlaggen framen als ‘wij mogen niet bij Nederland horen’. Er wordt een identiteitskwestie van gemaakt.’

De doorsnee-Nederlander als slachtoffer is ‘de macht der gewoonte aan het werk’, schrijven Duyvendak en Hurenkamp. En Duitsland heeft Otto Normalverbraucher, Frankrijk Monsieur Tout-le-monde, Amerika Joe the Plumber. De gewone man schuilt overal in laatjes van volksvertegenwoordigers, bestuurders en journalisten, tussen woorden als ‘globalisering’, ‘individualisering’, ‘migratie’ en ‘middenklasse’.

Maar wanneer begon dat? Met de Belgische astronoom Adolphe Quetelet (1796-1874), denken de auteurs, die al voordat de statistiek werd uitgevonden uit een lijst met de borstomtrek van Schotse soldaten een waarschijnlijk gemiddelde afleidde. Daarna ging de sociale wetenschap mensen als natuurverschijnselen bestuderen, met statistiek en categorieën, waar de politiek mee kon besturen.

Toch blijft de gewone man in de 19de eeuw vooral veel níét. Niet van adel, niet militair, niet betekenisvol. Begin 20ste eeuw verandert dat. Schrijvers als Menno ter Braak en Albert Verwey pikken het authentieke van de gewone man op: een zelfbewust personage, geen aansteller en nog allesbehalve meelijwekkend.

In de Tweede Kamer zijn het kort na de oorlog vooral de sociaal-democraten die over de gewone man beginnen: die verdient rechtvaardigheid, een dak boven zijn hoofd, onderwijs plus verheffing om een beschaafd mens te worden. ‘Luisteren’ naar de gewone man gebeurt nog amper, sociaal-democraten bedenken met ongegeneerd paternalisme liever zelf wat goed voor hem is. En niemand spreekt dat tegen.

Op de radio zendt de KRO vanaf 1946 twaalf jaar lang het radioprogramma De gewone man zegt er het zijne van uit, maar daarin komt geen gewone man aan het woord – wel een verteller die, tussen bijbelquiz en orgelmuziek, óver hem praat. De gewone man emancipeert intussen kalmpjes door, zie de film Alleman (1963) van Bert Haanstra, die de gewone man met al zijn verworvenheden knus in beeld brengt. Niet veel later beginnen de provo’s de gewone man al als ‘klootjesvolk’ weg te zetten. Hij blijkt net als alle burgerlijke mensen te verlangen naar een huis, een gezin, een auto.

De gewone man als de pineut komt vervolgens van uiterst links.

Hurenkamp: ‘Dankzij CPN-Kamerlid Marcus Bakker, die begin jaren zeventig hardop begint te becijferen wat de negatieve effecten van het kabinetsbeleid voor de gewone man zijn – dat deed hij goed, om Joop den Uyl te treiteren.’

Menno Hurenkamp Beeld Lilian van Rooij.

Links introduceerde de gewone man zo als sociaal-economisch slachtoffer, terwijl het culturele slachtofferschap tegenwoordig vooral wordt uitgebuit door rechts. De omslag begon in Amerika, waar president Richard Nixon eind jaren zestig ‘de stille meerderheid’ begon te verdedigen. Een klassiek geval van polarisatie. Wie zichzelf graag als gewoon zag, wist welke gezamenlijke vijand Nixon hier schiep: de langharige progressieve elite die tegen de oorlog in Vietnam protesteerde en zwarte Amerikanen gelijke burgerrechten wilde geven.

Toenmalig VVD-leider Hans Wiegel had het hier als eerste door, zegt Menno Hurenkamp. Die begon opeens de stratenmaker en de Jordaanse loodgieter als zegsmannen te introduceren.

Toch valt in Nederland eerst een stilte in. In de jaren tachtig wordt nauwelijks meer over de gewone man gesproken in de Kamer.

Jullie wijten dat aan één tv-programma: Pisa van Henk Spaan en Harry Vermeegen, die ook ‘op zoek’ gingen naar de gewone man en dat belachelijk maakten. Had dat echt zoveel invloed?

Hurenkamp: ‘Er waren nog maar twee tv-zenders. Tot nader order zijn zij de verklaring en iemand anders mag het kapotchecken. Mensen die oorspronkelijk met liefde en zorg spraken over de gewone man waren ook al ambivalenter geworden. Omdat de gewone man ook conservatief bleek te zijn. Dat viel tegen.’

Dat laat wel de arrogantie van links zien, het weten wat het beste is voor de mensen.

Duyvendak: ‘Dat vind ik ook mooi uit die grafiek komen. Die paternalistische periode en dan een periode van teleurstelling, dan is er even niet zoveel te zeggen over het gewone. En daarna komt de populariteit van de gewone man weer op via radicaal rechts en krijgt het begrip een heel andere betekenis.’

De gewone man wordt bij radicaal-rechts ‘een voetsoldaat van het nativisme’, schrijven jullie, in de meest extreme variant bang voor ‘omvolking’.

Duyvendak: ‘Nederland is daar niet origineel in, dat zie je ook in het Amerikaanse debat. Nativisme is altijd sterk in landen waar migranten in grote aantallen aankomen. In Frankrijk heb je ‘remplacement’. Terwijl mensen zich op allerlei manieren op den duur weer met elkaar mengen tot één samenleving. Dat beschouwen als ‘overnemen’ of ‘omvolken’ kan alleen als je aanneemt dat zwarte Nederlanders totaal anders zijn en blijven dan witte.’

Omvolking is een racistisch concept.

Duyvendak: ‘Zeker, daarom was het ook lange tijd taboe. Maar dat lijkt er nu helemaal van af.’

Het tegenovergestelde is het omarmen van ‘superdiversiteit’. Dat keuren jullie evenmin goed.

Duyvendak: ‘Omdat daar een enorme waardering voor verschil in zit, maar ook miskenning van het feit dat veel groepen steeds weer onderdeel van de mainstream worden. In cijfers zie je terug dat de mainstream in Nederland behoorlijk openstaat voor migranten. En migranten gaan ook steeds meer op die mainstream lijken. Uit ieder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het met de integratie verrassend goed gaat, en allochtone meisjes het al bijna beter doen op school dan autochtone meisjes. Dat is het brede en vaak ook trage sociologische proces van mainstreaming. Radicale politieke partijen staan daar helemaal niet voor open en zijn boos dat resterende verschillen tussen groepen niet meteen morgen verdwenen zijn. Door hun haast zien ze niet hoe effectief instituties in Nederland minderheden omhoog helpen. ’

Hoe dan? Even voor de mensen die dat sinds de toeslagenaffaire niet meer zo zien?

Duyvendak: ‘De Nederlandse verzorgingsstaat werkt nog steeds erg goed: de meeste Nederlanders krijgen steun van de staat, of dat nu studenten, huurders, eigenhuisbezitters of gepensioneerden zijn. Nederland is nog steeds één grote herverdelingsmachine. Het kan eerlijker, maar onze bureaucratie functioneert over het algemeen prima. Heel goed om ons boos te maken over de toeslagenaffaire, omdat daar gediscrimineerd is. Maar ook die boosheid is gegrond in een gedeelde waarde: dat we gelijkheid willen.’

Paul Scheffer en zijn essay Het multiculturele drama van ruim twintig jaar geleden hebben het bij jullie zwaar te verduren.

Duyvendak: ‘Scheffer had die mainstreaming niet voldoende in de gaten, dat heeft hij zelf ook toegegeven later. Hij zei: de verschillen tussen mensen worden door multiculturalisme steeds groter en dat heeft primair met religie te maken. Hij heeft het burgerschapsdebat enorm geculturaliseerd en miskende dat het destijds economisch heel goed ging in Nederland: het percentage werklozen onder migranten was in vier jaar tijd met 40 procent gedaald! Scheffer had geen idee in welke sociaal-economische context hij zijn probleem schetste: gestage integratie van migranten.’

Jullie schrijven dat het gewone is geculturaliseerd terwijl we beter weer ‘sociaal-economisch gewoon’ kunnen doen. Hoe?

Hurenkamp: ‘Geculturaliseerd gewoon is de koning die staat te klappen voor de zorg. Terwijl hij ook had kunnen zeggen: wie koffers moet tillen op Schiphol, die krijgt ook een vaste baan en een gevarentoeslag. Dat is sociaal-economisch gewoon.’