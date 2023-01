De traumachirurg die bijdroeg aan de helmplicht voor snorfietsers: ‘De meeste verwondingen zijn makkelijk te voorkomen’

Mede door het onderzoek van traumachirurg Alexander Leijdesdorff geldt sinds 1 januari een helmplicht voor snorfietsers. Die raken vaker zwaar- of dodelijk gewond bij een verkeersongeval dan bijvoorbeeld bromfietsers, ontdekte hij.

Het is al zeven jaar geleden, maar traumachirurg Alexander Leijdesdorff ziet het nog precies voor zich. De motorrijder die zwaargewond het Amsterdam AMC werd binnengebracht, waar hij destijds werkte. ‘Een jonge vent, eind 30. Onderuitgegleden in een bocht en met zijn rug tegen een lantaarnpaal geknald. ‘Ik kan mijn benen niet meer bewegen!’, riep hij in paniek. We hadden meteen door dat het helemaal mis was. Dat zag je bijvoorbeeld doordat hij een erectie had, een kenmerkend gevolg van een acute dwarslaesie.’ (Neurologen vermoeden dat dat komt doordat de signalen van het autonome zenuwstelsel, dat de vaatverwijding in de penis controleert, plots wegvallen.)

De motorrijder had met zijn rug een klap van 50 kilometer per uur opgevangen – dat kan een lichaam niet aan. Op de röntgenfoto bleek een wervel helemaal uit zijn ruggegraat geschoten. Het had zijn ruggemerg onherstelbaar in tweeën geknipt, als een combinatietang bij een elektriciteitssnoer. Huilend belde hij vanaf de traumakamer zijn vriendin met het slechte nieuws. ‘We stonden er allemaal omheen, het was hartverscheurend. En het erge is: hij reed niet eens te hard.’ Had er een beschermend kussen om de lantaarnpaal gezeten, zoals je die ziet bij de finish van Tour-etappes, dan was hij er veel beter van afgekomen, zegt Leijdesdorff.

De 40-jarige traumachirurg van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) praat bevlogen. Hij heeft een missie: vermijdbaar letsel na verkeersongelukken voorkomen. Voorbeelden schudt hij moeiteloos uit zijn mouw, hier aan een tafeltje in het HMC Westeinde in hartje Den Haag. Zoals de vrouw die deze zondag met ernstige bloedingen in haar hoofd werd binnengebracht na een ongeval met haar e-bike. Of het meisje van nog geen 20 dat afgelopen zomer dodelijk gewond raakte toen ze werd aangereden op haar snorscooter. Of de tientallen patiënten met aangezichtsletsel die hij behandelde in een ziekenhuis in Vietnam. ‘Ik denk vaak: hier had een helm echt veel gescheeld.’

Traumachirurg Alexander Leijdesdorff van het Haaglanden ­Medisch Centrum. ‘Die fatbikes, waarom laat je dat soort dingen überhaupt toe?’ Beeld Esther Hessing

Voor zijn proefschrift, dat hij onlangs in Leiden verdedigde, onderzocht Leijdesdorff systematisch welk type verwondingen verkeersslachtoffers hebben en hoe dat verschilt tussen verkeersdeelnemers. Zijn bevindingen zijn een belangrijke pijler onder de landelijke helmplicht voor snorfietsers die op 1 januari inging.

De traumachirurg ontdekte onder meer dat 71 procent van de fietsers die na een ongeval overlijden in het ziekenhuis hoofdletsel heeft. En in vergelijking met bromfietsers zijn bestuurders van snorfietsen en snorscooters opvallend kwetsbaar, zag hij na een analyse van meer dan dertigduizend ongevallen. Zij overlijden twee keer zo vaak, zijn ernstiger gewond en hebben vaker letsel aan hoofd, nek of aangezicht. Vooral ouderen en jongeren – vaak respectievelijk kwetsbaar en roekeloos – lopen meer risico.

Kunnen we zeggen dat Alexander Leijdesdorff de arts is die de snorfietshelm verplicht maakte?

‘Ha ha, dat hoop ik niet, want anders staan er allemaal boze mensen voor mijn deur die ertegen zijn. Het is ook te veel eer. Ik heb mijn steentje bijgedragen.’

Hoe vaak komen ernstige ongelukken voor?

‘20 procent van alle traumagevallen op de spoedeisende hulp betreft mensen die ernstig gewond zijn geraakt in het verkeer. Dat zijn er zo’n twintigduizend per jaar in Nederland. Zeshonderd mensen overlijden, van wie de helft op de plek van het ongeval. Die getallen blijven de laatste jaren stabiel, terwijl de Tweede Kamer en de Europese Unie willen dat ze in 2030 gehalveerd zijn. Dat redden we gewoon niet.

‘Verkeersongevallen kosten de maatschappij ook veel geld. Ongeveer 27 miljard euro per jaar, volgens het SWOV, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, waar ik ook veel van mijn onderzoeksdata vandaan haalde. Dat is niet zo gek: een patiënt wordt hier opgevangen door een heel traumateam, wordt geopereerd en belandt vaak op de intensive care. Als er geen complicaties zijn, blijft hij nog een dag of tien op een verpleegafdeling, daarna volgt revalidatie. Je bent maanden verder voordat zo iemand weer terug is in de maatschappij – en de vraag is hoe. Die vrouw van zondag met het e-bike-ongeluk was een jaar of 50, die heeft nog dertig jaar voor zich. Maar haar kwaliteit van leven is nu wel heel anders dan voordat ze op de fiets stapte.’

Wanneer ben je ernstig gewond?

‘Elk type verwonding kent zijn eigen score, die tellen we bij elkaar op. Daar is een gestandaardiseerd systeem voor. Komt het totaal boven een bepaalde waarde, dan tel je als zwaargewond. Bijvoorbeeld als je een bloeding in je milt hebt en een in je hoofd. Of een bloeding en een gebroken been.’

71 procent van de overleden fietsers die u onderzocht had hoofdletsel. Moet er ook een helmplicht voor fietsers komen?

‘Ik ben bang dat je een volksopstand krijgt, als je dat morgen besluit. Maar wat mij betreft voeren we dat morgen in bij elektrische fietsen. Die gaan net zo hard als snorfietsen. Bij speedpedelecs is het niet voor niets al verplicht. Hoe sneller de tweewieler, hoe kwetsbaarder je bent. Onderzoek van een collega uit Groningen laat ook zien dat mensen op een e-bike ernstiger letsel hebben dan gewone fietsers.’

Hoever moet je gaan met preventie? Stel dat er dankzij de helmplicht straks net zo weinig letsel is bij snorfietsers als bij bromfietsers, dan scheelt dat 34 doden en 187 zwaargewonden per jaar, volgt uit uw proefschrift. Een fractie in vergelijking met bijvoorbeeld coronaslachtoffers.

‘Mensen denken te snel: dit is het lot. De een wint de Staatsloterij, de ander krijgt een ernstig ongeluk. Mijn punt is dat het overgrote deel van de verwondingen makkelijk te voorkomen is. Een helm is een laagdrempelige manier van preventie. En elke dode is er een te veel, natuurlijk. Wat dat betreft is het jammer dat snorfietsers een speedpedelec-helm mogen dragen. Die beschermt minder dan een integraalhelm.’

Een helmplicht kun je ook zien als betutteling.

‘Tja, dat is wel iets typisch Nederlands, dat we regels vaak zo ervaren. Dat heeft ook te maken met een gebrek aan voorlichting, denk ik. Ik kan me geen campagne herinneren over hoe je veilig kunt rijden op een elektrische fiets. Terwijl, als je mensen actiever informeert over risico’s, vallen regels als een helmplicht later ook minder rauw op hun dak.’

Het gaat Leijdesdorff niet alleen om die helm, benadrukt hij. ‘We realiseren ons ook te weinig dat er steeds meer kwetsbare verkeersdeelnemers bijkomen’, zegt hij als hij trots een hypermoderne traumakamer van het HMC Westeinde laat zien. Beademingsapparatuur en zakken bloed liggen klaar, patiënten kunnen indien nodig ter plekke geopereerd worden. Een mobiele CT-scanner rijdt heen en weer tussen twee aangrenzende kamers.

In Nederland zijn elf van dit soort zogeheten level-1-centra met optimale traumazorg. Opvallend genoeg belanden zwaargewonde ouderen hier minder vaak dan jongeren, ontdekte Leijdesdorff.

Hoe komt dat?

‘De ernst van hun verwondingen wordt denk ik vaker onderschat. Mensen nemen nu tot op hogere leeftijd deel aan het verkeer dan vroeger, dankzij medicijnen en bijvoorbeeld een elektrische fiets of scootmobiel. Het is fijn dat dat kan, maar het maakt ze ook kwetsbaar. Ze moeten daardoor eerder naar zo’n level-1-ziekenhuis dan we soms denken. Breek je bijvoorbeeld een been, dan kan iemand van mijn leeftijd daarmee prima terecht op de spoedeisende hulp van een doorsneeziekenhuis. Maar bij een kwetsbare oudere leidt een breuk eerder tot complicaties, die krijgt er bijvoorbeeld sneller een levensbedreigende longontsteking bovenop. Hen wil je juist in een level-1-traumacentrum behandelen. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat ambulancepersoneel inschattingsfouten maakt, dat geldt ook voor zorgverleners in het ziekenhuis zoals ik.’

Ook de overheid moet meer doen aan verkeersveiligheid, stelt u in uw proefschrift.

‘Ja, de overheid heeft een zorgplicht naar haar burgers. Als je veilig verkeer belangrijk vindt, dan moet je ook de infrastructuur aanpassen aan de veranderende verkeersdeelnemers. Voor motorrijders hebben we nu ook veiliger vangrails dan vroeger. Dat kun je doortrekken door bijvoorbeeld lantaarnpalen te beschermen in gevaarlijke bochten, voor situaties zoals die jongen in het AMC.

‘Er komen ook steeds meer vervoersmiddelen bij: e-bikes, speedpedelecs, scootmobielen. Daar kan meer beleid op gemaakt worden. Voor scootmobielen kan het helpen om stoepranden weg te halen op plekken waar ze makkelijk omvallen. Of maak rijlessen verplicht voor wie zo’n karretje gebruikt, en een helm. En die fatbikes, elektrische fietsen met zeer dikke banden, die nu keihard over het fietspad racen – waarom laat je dat soort dingen überhaupt toe?’

Draagt u zelf een fietshelm?

‘Nee, ik moet er eigenlijk wel aan, zeker na dit proefschrift (lacht). Ik ga er denk ik eentje cadeau vragen.’