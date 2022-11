De toekomst van de Europese ruimtevaart: hoe is Rusland te vervangen?

Een werkend prototype van de wagen van de ExoMars-­missie van de ESA in de Airbus Defense Space-locatie in Stevenage, England. Beeld Dan Kitwood / Getty

Op dit moment had Rosalind Franklin al maanden over de okerrode vlaktes van woestijnplaneet Mars moeten rijden. Niet de in 1958 overleden Britse chemicus uiteraard, maar de robotwagen die naar haar is vernoemd. Die wagen, onderdeel van de ExoMars-missie, is een van de meest prestigieuze ruimteplannen die de Europese ruimtevaartorganisatie Esa in decennia heeft gesmeed, maar kreeg de afgelopen jaren een dubbele directe van de actualiteit.

Eerst was daar de coronapandemie, die met zijn lockdowns het testschema van de marswagen zodanig oprekte dat de oorspronkelijk geplande lancering in 2020 om veiligheidsredenen niet door kon gaan. Daarop verschoof het vizier naar 2022, wanneer het karretje met een Russische protonraket naar de ruimte had moeten vertrekken. Ook dat gebeurde niet. Ditmaal door de oorlog in Oekraïne en het daaropvolgende bevriezen van meerdere gedeelde projecten tussen Esa en de Russische tegenhanger Roscosmos.

Het wagentje staat daarmee symbool voor de grote uitdagingen waar de Europese ruimtevaart voor staat aan de vooravond van de bijeenkomst in Parijs, op 22 en 23 november, waar de ministers van de Esa-lidstaten het budget en de doelstellingen van de ruimtevaartorganisatie vaststellen voor de komende drie jaar.

Onder meer op de agenda: hoe men het verlies moet opvangen van Rusland, dat de laatste tien jaar ongeveer 25 procent van de Europese lanceringen uitvoerde met zijn raketten. Bovendien heeft de ruimtevaart – net als de rest van de samenleving – te kampen met de onderling verweven crises van inflatie en energieschaarste die in het kielzog van de oorlog in Oekraïne kwamen opborrelen. Al was het maar omdat beide de Esa-programma's duurder maken, waardoor onder de streep minder te besteden overblijft.

Tegen die achtergrond, maakte Esa-directeur generaal Josef Aschbacher vorige maand bekend, zal het agentschap de Europese regeringsleiders in totaal om een recordbedrag van 18,78 miljard vragen, vooral bedoeld voor ‘klimaat en duurzaamheid’, het opruimen van ruimtepuin en de overgang naar de commerciële ruimtevaart.

Dat bedrag is gesplitst in een basisdeel, de bijdrage voor bestaande activiteiten, zoals het ruimtetechnologie-instituut Estec in Noordwijk, en de lopende investeringen in wetenschappelijk onderzoek vanuit de ruimte. Daarbovenop ligt een soort keuzemenu met optionele nieuwe programma’s, waarbij overheden per programma mogen kiezen of ze er geld voor willen vrijmaken.

Slechts twee Kamerleden

In Nederland levert het Netherlands Space Office (NSO) advies aan de overheid voorafgaand aan de ministeriële stemming. In dat advies schotelde het de overheid drie opties voor, waarvan de minister van Economische Zaken de middelste koos: 170 miljoen euro investering in Esa voor de komende drie jaar. ‘In lijn met de totale inschrijving in optionele programma’s van 2019’, zo schreef het NSO. Geen geld erbij, geen geld eraf, kortom. ‘Zo kan Nederland zijn huidige positie handhaven’, schreef het agentschap, om meteen toe te voegen: ‘een positie die de afgelopen jaren al sterk was verzwakt ten opzichte van de andere Esa-lidstaten.’

Verschillende ruimtevaartexperts zijn daarom toch teleurgesteld. Zo ook onafhankelijk ruimtevaartadviseur Erik Laan, die onder meer werkt voor onderaannemers van Esa. ‘Ik werk al decennia in de ruimtevaart en in al die tijd heeft Nederland beknibbeld op het optionele deel’, zegt hij.

Laan stoort zich bovendien aan de geringe interesse voor de ruimtevaartindustrie in ons land. Tekenend vond hij het debat over het NSO-advies in de Tweede Kamer. Naast de verantwoordelijk minister zaten in de zaal slechts twee van de 150 Kamerleden, waarvan eentje bovendien als voorzitter optrad. ‘Op een gegeven moment wilde die een vraag stellen als Kamerlid en moest die ander de voorzittershamer overnemen’, zegt Laan. ‘Toen dacht ik: waar ben ik in vredesnaam naar aan het kijken? Het was wat mij betreft een pijnlijke illustratie van de status van de ruimtevaart in Nederland.’

Hoewel later in het debat nog een derde Kamerlid aanschoof, is het contrast met bijvoorbeeld de Verenigde Staten groot. ‘Wanneer men daar debatteert over het Nasa-budget zit de zaal bomvol en wil iedere senator even het podium grijpen’, zegt Laan.

‘Ik denk dat men in de Verenigde Staten meer het economisch belang van de ruimtevaart ziet’, zegt Michael Wise, zelf Amerikaan, en directeur van het Nederlandse ruimteonderzoeksinstituut SRON uit Leiden en Groningen, dat onder meer bekend is vanwege de aardobservatiesatelliet Tropomi, die vanuit de ruimte speurt naar uitstoot van broeikasgassen.

De belangrijkste plannen van zijn instituut zijn opgenomen in de bijdrage van de overheid aan de optionele programma’s, maar Wise ziet tegelijk ook risico’s voor de bredere ruimtevaart in Nederland. ‘Ik snap dat de overheid keuzes moet maken en dat iedereen altijd meer geld wil voor het eigen vakgebied’, zegt hij. ‘We kennen bovendien allemaal de huidige economische uitdagingen. Toch zien we al geregeld ruimtevaartcontracten naar andere landen gaan die meer investeren’, zegt hij. ‘Dat is reden tot zorg.’

En dat terwijl Nederland niet zonder de ruimtevaart kan, zegt Harm van de Wetering, directeur bij NSO. De infrastructuur in de ruimte is van doorslaggevend belang voor het dagelijks leven. De vaderlandse navigatie, de communicatie, het internet, allemaal zijn ze afhankelijk van satellieten. Zelfs het betalingsverkeer – elke transactie bij een bank vereist een tijdsignaal van navigatiesatellieten – kan niet zonder de ruimte. En dan is er ook nog het internationale belang: satellieten spelen een doorslaggevende rol bij de informatieverstrekking tijdens de oorlog in Oekraïne en bij het bestrijden van de volgende grote internationale crisis van klimaatverandering.

De voorwaarden zijn in Nederland goed, zegt hij: we hebben een grove 150 ondernemingen die actief zijn in de ruimtevaart, hebben ervaren instituten als TNO en hoogwaardig technisch en wetenschappelijk personeel in de aanbieding. Vandaar dat zijn organisatie in het advies aan de overheid ook pleitte voor een scenario waarbij de Nederlandse bijdrage verdeeld over tien jaar stukje bij beetje werd opgeschroefd naar het niveau van de andere lidstaten. Voor de eerste stap was dan zo’n 105 miljoen extra nodig, bovenop de 170 miljoen die de minister nu toezegde.

Zover kwam het niet, en die keuze zal in de rest van de Europese ruimtevaartsector niet goed vallen, voorspelt Laan. Zo heeft Nederland met Estec, het technisch hart van de Europese ruimtevaartorganisatie, het grootste Esa-instituut van alle 22 lidstaten binnen de landsgrenzen, met ruim tweeduizend werknemers. ‘Dat levert de Nederlandse economie flink wat op’, zegt hij.

Aan het instituut wordt getrokken door landen die meer investeren. ‘In 2012 verhuisden verschillende werkgroepen van Estec bijvoorbeeld naar Esac, het sterrenkundecentrum van Esa in Madrid’, zegt hij. Spanje was simpelweg bereid meer voor die expertise te betalen. ‘En het gerucht gaat dat ook Duitsland en Frankrijk niet blij zijn met Noordwijk als locatie. De enige reden dat Estec nog in Nederland staat ligt in het politieke: dat de grote landen elkaar zo’n prestigieus instituut niet gunnen.’

Bij het ruimtetechnologie-instituut Estec in Noordwijk wordt een instrument geïnspecteerd dat bestemd is voor ­Jupiter. Beeld ANP

Strategisch onafhankelijk

Tegelijk met de onderlinge strijd tussen Esa-lidstaten om contracten, prestige, investeringen en ordinaire euro’s, gaat het komende ministersoverleg juist ook over onderlinge eenheid, de wens van Europa om nog nadrukkelijker als eigen blok op te trekken, los van andere grote ruimtevaartmachten. ‘Je merkt dat ruimtevaart steeds politieker wordt’, zegt Van de Wetering. ‘De oorlog van Rusland illustreert hoe belangrijk het is om strategisch onafhankelijk te zijn.’

Die onafhankelijkheid moet onder meer gewaarborgd worden door de ontwikkeling van eigen raketten. Zo maakte Esa bijvoorbeeld bekend dat de eigen ExoMars-missie, met robotwagen Rosalind Franklin, omhoog zal gaan met een raket van SpaceX. Ook de aanstaande lanceringen van de Europese ruimtetelescoop Euclid en de Hera-sonde, die een kijkje moet nemen bij de krater die Nasa’s Dart-missie heeft geslagen in de verre planetoïde Dimorphos, vertrekken de komende jaren met raketten van het Amerikaanse bedrijf.

‘Een blamage’, vindt Laan. ‘Nu spekken we met ons Europese belastinggeld een Amerikaanse onderneming. En de enige reden is dat de Europese Ariane 6-raket vertraagd is’, zegt hij. ‘Want technisch gezien kan de Europese ruimtevaart alles. Alle kennis is binnen onze grenzen aanwezig. Maar het kost wel geld en moeite’, zegt hij. ‘Overheden moeten bereid zijn tot investeringen.’

Volgens Van de Wetering moet de Ariane 6-raket, zodra hij straks af is, samen met de Vega C-raket die sinds afgelopen juli in gebruik is, inderdaad de autonomie van de Europese ruimtevaart garanderen. Naar verwachting vliegt Ariane 6 eind 2023 voor het eerst. ‘Het is ook de bedoeling om die raketten straks in te zetten voor commerciële missies, als concurrenten voor SpaceX’, zegt hij. Dat is met zijn succesvolle Falcon 9-raket de afgetekende marktleider.

En dan lonken aan de horizon ook nog andere ambitieuze plannen. De belangrijkste daarvan is de menselijke terugkeer naar de maan, samen met de Amerikanen in het Artemis-programma. Esa zoekt in het optionele budget daarom onder meer naar geld voor de European Large Logistics Lander – codenaam: Argonaut – een robottransportsysteem van en naar de maan dat die Artemismissies moet ondersteunen.

Maar of die maantechnologie straks in Europa het grote geld zal krijgen, moet Van de Wetering nog zien. ‘Politiek en maatschappelijk ligt de nadruk vooral op de zorg voor onze planeet aarde en op de eigen veiligheid. Ik verwacht dat zulke missies binnen het optionele programma vooral op geld kunnen rekenen. Misschien blijft er dan wel minder over voor de maanlander.’

Tot slot zal Esa tijdens de ministersbijeenkomst ook de selectie van de nieuwe Europese astronauten bekendmaken. De kans dat dit voor Nederland een nieuwe astronaut zal opleveren is klein. ‘Doorgaans komen astronauten uit landen die stevig bijdragen aan de bemenste ruimtevaart’, zegt hij, en Nederland draagt juist relatief weinig bij. Er komt nog een lijst met reserve-astronauten – misschien dat daar nog een Nederlander opduikt. Maar een landgenoot met een vaste aanstelling als astronaut? ‘Nee, dat zou mij enorm verbazen.’