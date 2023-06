Achtergrond

De TikTok-psycholoog is in opkomst: ‘Als je deze vier dingen doet, heeft je relatie 90 procent kans te mislukken’

Meer dan de helft van de jongeren heeft psychische klachten. Dat op jongerenplatform TikTok filmpjes over mentale gezondheid razend populair zijn, is dan ook niet gek. Maar wanneer verandert goedbedoeld advies in een deel van het probleem?