De tijdelijke opslag bevalt, maar het verkoopproces geeft een smerig gevoel

Na een half jaar ben ik het beu om tussen de optredens door het decor van mijn cabaretvoorstelling verspreid in ons hele huis op te slaan. Vlak bij mijn standaardoprit naar de snelweg zit een Shurgard, dus dat is de eerste site waar ik op kijk. Anderhalve vierkante meter lijkt voldoende en ik krijg ook nog korting op de eerste maand, fijn. Ik vul mailadres en telefoonnummer in en druk op de grote oranje knop ‘reserveren’.

Wanneer ik alle verdere benodigde gegevens heb ingevuld, krijg ik ineens een scherm ‘kies uw verzekering’. Dit blijkt verplicht, maar ik heb dit tot nu toe nergens zien staan. Oké, niet heel prettig, maar er staat ook: ‘Kunt u binnen de 15 dagen voor uw instapdag een bewijs van een inboedelverzekering voor extern opgeslagen goederen overleggen, dan betalen we u dit bedrag graag terug.’ Goed, ik heb zo’n verzekering, dus ik kies de goedkoopste dekking om verder te kunnen gaan. In het scherm daarna blijk ik ineens ook nog een slot te moeten kopen voor 12,31 euro.

Hoezo komt dit allemaal nu pas naar boven? Ik blader terug. Die extra kosten staan niet bij de geadverteerde huurprijs vermeld. Ah, daar, een goed eind onder de reserveerknop: ‘Al onze aanbiedingen zijn exclusief de kosten voor een slot, de verzekerings- en administratiekosten.’ In donkergrijze letters op een lichtgrijze achtergrond, de geijkte lage contrastwaarde voor dit soort teksten.

Ik ben dermate geïrriteerd dat ik het erbij laat zitten. De volgende dag zitten we in de auto naar het strand en word ik gebeld door een onbekend nummer uit Delft. Shurgard, of ik mijn reservering wil afmaken. Het voelt zo opdringerig dat ik het gesprek afkap.

Ik bekijk wat andere mogelijkheden, maar uiteindelijk blijkt Shurgard toch de handigste optie. Ik zet me over mijn aversie heen en bedenk dat de extra kosten alleen voor het slot zijn, omdat ik die inboedelverzekering al heb. Ik stuur na mijn aanvraag gelijk polisblad en -voorwaarden mee, zodat ze het binnen hebben voor mijn instapdag.

Met een volgeladen auto verschijn ik bij Shurgard. Waar de medewerker zegt dat mijn verzekering helaas niet geaccepteerd kan worden, omdat er in mijn polisblad wordt gesproken van ‘tijdelijke opslag’ en niet van ‘opslag voor onbepaalde tijd’. Dat én de verzekering is niet allrisk. Wat dus allemaal niet in dat zinnetje op de site staat. Maar het is of met mijn volle auto rechtsomkeert maken, of de verplichte verzekering afsluiten van 15 euro per maand. Meer dan ik betaal voor de inboedelverzekering voor mijn hele huis. Knarsetandend ga ik akkoord.

En steeds als ik er ben, valt me weer op hoe soepel alles gaat. De geleverde dienst is uitstekend, maar het verkoopproces is zo volgestopt met wat interface-expert Harry Brignull ‘dark patterns’ noemt, dat het smerig voelt en de optelsom toch een negatieve gebruikservaring oplevert.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk