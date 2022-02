De tijd van afwachten is voorbij, zeggen deze vier milieupioniers. Hoe werken zij aan een betere wereld?

Anne Marieke Eveleens Beeld Judith Jockel

‘We stuiten op veel drempels’

Anne Marieke Eveleens (The Great Bubble Barrier)

De ‘Bubble Barrier’ is een innovatief vangnet van luchtbellen dat plastic uit waterwegen filtert. Toen de uitvinders, onder wie Anne Marieke Eveleens (32), in 2018 de internationale Green Challenge-wedstrijd wonnen met het idee, waren ze nog met z’n vieren en een aantal vrijwilligers. Sindsdien is niet alleen het team maar ook de maatschappelijke betrokkenheid alleen maar gegroeid.

Waar kwam het idee vandaan?

‘Binnen de club waarmee we aan dit project zijn begonnen, is er een gemeenschappelijke hobby: watersport. De een zeilt, de ander roeit, en iedereen kwam plastic vervuiling tegen aan de oevers en op het water. Dat wilden we graag oplossen. Dat is het dubbel waard, want een groot deel van het plastic in binnenwateren komt uiteindelijk in zeeën en oceanen terecht. Dat plastic kun je dus ook aanpakken door het al op te vangen in rivieren en grachten.’

Jullie bedachten een vangnet van luchtbellen, wat moet ik me daarbij voorstellen?

‘Het concept is simpel: we leggen een buis met gaatjes erin op de bodem van een rivier of gracht. Dan pompen we lucht door de buis, waardoor belletjes als een gordijn omhoogschieten en afval in het water naar het oppervlak wordt geduwd. Die buis, en dus het bellenscherm, leggen we met de stroming mee schuin neer, waardoor het afval netjes naar een opvangsysteem stroomt. Daar kunnen we het afval verzamelen en onderzoeken. We komen allerlei soorten afval tegen, van kleine piepschuimbolletjes tot hele tv’s.’

Waarom belletjes?

‘We gaan voor een systeem dat jarenlang kan blijven liggen. Dat kan met het belletjesgordijn, omdat we daar alleen een sterke buis en lucht voor nodig hebben. Verder richten we ons vooral op grote waterwegen, waar ook boten kunnen varen. Om toch in de volle breedte en diepte plastic te kunnen opvangen, moet het systeem werken zonder bootverkeer in de weg te zitten. Dat kan met de Bubble Barrier. Ten slotte verstoren de belletjes de vissen niet. Die zwemmen er gewoon doorheen.’

Een techniek zonder nadelen bestaat niet; waar werken jullie nog aan?

‘Er is aardig wat expertise nodig om zo’n buis duurzaam op de rivierbodem neer te leggen. Daardoor kan helaas niet zomaar iedereen deze techniek toepassen. Daarnaast moet je allerlei vergunningen aanvragen voordat je überhaupt kunt beginnen met bouwen. Dat is begrijpelijk, want het verzekert de kwaliteit van de technologie, maar we stuiten op meer drempels. Zo merken we dat er helemaal geen budget is voor het schoonmaken van water, terwijl dat er wel is voor opruimacties op land. Ik zie wel beweging vanuit de politiek, maar het gaat langzaam.’

Komt het nog goed met de wereld?

‘Ik maak me wel zorgen. Over het plastic, over klimaatverandering, maar ook op sociaal vlak: er gebeurt te veel voor financieel gewin en niet genoeg voor maatschappelijk gewin. Dat economische kortetermijndenken vind ik zorgwekkend. Mijn copingmechanisme? In actie komen. Bij The Great Bubble Barrier willen we het plasticprobleem oplossen met onze techniek, maar dat alleen is niet genoeg. We doen ook onderzoek naar watervervuiling. Ons team is sinds 2018 erg gegroeid en niet alleen met ingenieurs. We hebben nu ook communicatie-experts in dienst die fulltime werken aan de bewustwording van de samenleving. Als we veel mensen bereiken en om ons heen krijgen, dan komen we er wel.’

‘Dit gaat om meer dan afval’

Jessie en Nicky Kroon: Zero Waste

De zussen Nicky (31) en Jessie (28) Kroon leven zo goed als zonder afval. Van deze levensstijl maakten ze hun beroep: ze schrijven boeken, geven lezingen en een cursus via hun Zero Waste Academy, met tips en workshops.

Nicky en Jessie Kroon Beeld Judith Jockel

Hoe zijn jullie begonnen aan deze levensstijl?

Jessie: ‘We organiseerden tijdens onze studietijd lezingen over duurzaamheid en klimaat. Daardoor kwamen we op sociale media een Amerikaanse zero-waster tegen. Zij had per jaar één weckpot aan niet-recyclebaar afval. Dat triggerde iets bij ons, ook omdat het zo praktisch was: iedereen zegt wel dat er iets moet veranderen, maar zij is er gewoon zelf aan begonnen.’

Nicky: ‘Dat zijn we toen een maandje gaan uitproberen, als een uitdaging. We zijn er alleen nooit mee gestopt.’

Waar valt de meeste winst te behalen voor mensen die hier ook aan willen beginnen?

Nicky: ‘Dat hangt erg af van je persoonlijke interesses. Het belangrijkste is om te beginnen met iets dat je al aanspreekt: hou je van koken, denk dan eens na over manieren waarop je dat kunt doen zonder afval. Dan rol je er makkelijker in en zul je merken dat het verslavend is, dat je op andere gebieden ook aanpassingen gaat doen.’

Jessie: ‘Het begint met het besef dat onze samenleving helemaal is ingericht op wegwerpproducten. Verpakkingen, tasjes, blikjes, kleding, telefoons: allemaal gemaakt om weer weg te gooien. Dat hoeft gewoon niet. Een zero waste lifestyle draait om veel meer dan alleen dat afval. Het gaat over wat je wel en niet koopt, de keuzes die je maakt en dat je nadenkt over de processen achter die producten.’

Hoe kom je dan uiteindelijk bij die ene weckpot met afval per jaar?

Nicky: ‘Veel boodschappen, bijvoorbeeld groenten en fruit, kun je op de markt of in biowinkels kopen, waar je verpakkingen kunt omzeilen door je eigen tasjes mee te nemen. Dan zijn er nog alle herbruikbare alternatieven voor wegwerpproducten: glazen potten in plaats van plastic zakjes, hervulbare flesjes, wasbare katoenen zakdoekjes. Het gaat om bewust omgaan met je spullen.’

Jessie: ‘Die weckpot geeft overigens wel een onrealistisch beeld. Dat gaat alleen over niet-recyclebaar afval. Wij ontvangen ook brieven van de Belastingdienst, dus wij gooien ook papieren enveloppen weg. Zo zitten wij op ongeveer een linnen tasje papier per twee maanden, zoiets. Het belangrijkste is het verschil dat je zelf kunt maken.’

Wat zijn de reacties uit je omgeving?

Jessie: ‘Het was eerst wel even raar, ook voor onze partners en vrienden. Maar het bleek aanstekelijk te zijn. Het is ook gewoon leuk om samen te doen, om je successen en ontdekkingen te delen.’

Nicky: ‘We krijgen wel nog steeds sceptische reacties, bijvoorbeeld na lezingen. Mensen kunnen het zich moeilijk voorstellen, het beeld dat we schetsen. Dan schieten ze in de verdediging, omdat ze aannemen dat wij ons oordeel al klaar hebben. Dat is niet zo, we willen alleen inspireren. Je zult ons nooit ‘dit mag niet’ horen zeggen. We vinden het beter, en veel leuker, om alternatieven aan te bieden.’

Komt het nog goed met de planeet?

Jessie: ‘Haha, dat hangt af van op welke dag je het vraagt. Ik denk dat we vooral moeten inzien dat de tijd van wachten voorbij is. Je hoort vaak dat dit belangrijk is voor volgende generaties, maar die tijd is er niet eens meer: de gevolgen van klimaatverandering gaan wij zelf ook merken. Dus als je het niet voor de aarde wilt doen, doe het dan tenminste voor jezelf.’

‘Opgeven brengt ons nergens’

Jerry de Vos: Plastic Scanner

Jerry de Vos (27) ontwikkelde als afstudeerproject de Plastic Scanner, een apparaatje niet veel groter dan je telefoon. Het kan onderscheid maken tussen de belangrijkste soorten plastic, om te helpen met sorteren en recyclen.

Jerry de Vos Beeld Judith Jockel

Hoe kwam je op het idee?

‘Tijdens mijn studie industrieel ontwerpen nam ik een tussenjaar, waarbij ik meehielp aan het duurzaamheidsproject Precious Plastic in de Malediven. Daar zag ik een eiland dat in z’n geheel als afvaldump werd gebruikt. Ik besefte: hier valt nog een wereld te winnen. Plastic recyclen is ingewikkeld omdat er veel verschillende soorten plastic zijn, die je eerst allemaal moet sorteren. Daar is de Plastic Scanner voor: je houdt de sensor bij een voorwerp, zeg een jerrycan of een lege fles shampoo, en de Scanner vertelt je met wat voor soort plastic je te maken hebt. Er bestonden al industriële machines die plastics kunnen herkennen, maar die zijn duur en log, dus niet bruikbaar voor recyclers in het veld. Onder meer voor hen ontwikkelde ik de Plastic Scanner.’

Hoe heb je die industriële technologie in zo’n klein apparaatje gekregen?

‘De identificatie van plastic gaat aan de hand van infrarood licht, dat je op een plastic schijnt. Elke soort plastic reflecteert dat infrarood licht anders en laat op die manier een soort handtekening achter. Commerciële scanners creëren die handtekeningen met dure filters en sensoren. De Plastic Scanner omzeilt die kosten door de methode om te draaien: we gebruiken niet één lichtbron en een aantal dure sensoren, maar een aantal specifieke lichtbronnen en één sensor. Je kunt dan nog steeds de plastic identificeren, maar met minder van die dure componenten.’

Is het echt zo eenvoudig?

‘Die truc die ik net omschreef werkt hartstikke goed, maar het is een benadering van wat de machines in de industrie met hoge precisie meten. Die machines kunnen alle plastics identificeren, de Plastic Scanner kan dat niet. Maar hij is ook niet bedoeld voor industrieel gebruik. Hij is voor particulieren die met een handig apparaatje de meestvoorkomende plastics uit elkaar willen halen.’

Hoe gaat het project verder, nu je prototype werkt?

‘In november won de Plastic Scanner de James Dyson-duurzaamheidsprijs. Daardoor namen veel mensen contact met me op, omdat ze wilden helpen en ideeën hadden. Dat zorgt al voor veel beweging. Aan die prijs zat ook een geldbedrag vast, waarmee het ontwerp verder kan worden verbeterd. Tot nu toe zijn alle ontwerpen online te vinden, omdat ik wil dat iedereen gebruik kan maken van de technologie. Nu hebben we de gelegenheid om van de Plastic Scanner een commercieel product te maken. Dat zou de productiekosten omlaag kunnen brengen, waardoor meer mensen de Scanner kunnen gebruiken. Komend jaar gaan we de Plastic Scanner open ontwikkelen, daarna ga ik verkennen of de commerciële route er ook bij kan.’

Komt het nog goed met de planeet?

‘Ik denk dat je daar altijd van uit moet blijven gaan. Je kunt opgeven, maar dan verstijf je en dat heeft denk ik geen toegevoegde waarde. Het andere uiterste is denken dat er niets aan de hand is, maar ik hoop dat de mensen die dat geloven zich meer gaan verdiepen in de wetenschap. Dan heb je de middenweg, waarbij je het probleem serieus neemt en serieus actie onderneemt. Ik denk dat dat het belangrijkste is.’