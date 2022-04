De steenhommel, met zijn steenrode kont, is een krachtige vlieger

Beeld Margot Holtman

Bijen tellen op mijn balkon, in het kader van de Nationale Bijentelling. Al zijn de organisatoren vergeten om balkons als telplek te vermelden op het formulier. Mijn bijenbalkon gaat het vierde jaar in. Je begint aan zo’n project en kunt er dan eigenlijk niet meer mee stoppen. Vanwege de bijen, en de planten. En vanwege mezelf, vermoedelijk.

In maart begon alles gewoon weer. Die bruine plantenmassa was binnen de kortste keren weer groen, de vroege bloeiers in bloei. Precies op tijd voor de eerste bijen, of andersom: de bijen waren precies op tijd voor de eerste bloeiende bloemen.

Ik herken het patroon inmiddels. De gehoornde metselbijen en de rosse metselbijen, druk in de weer met elkaar en met het nu al bijna geheel dichtgemetselde bijenhotel; dan de gewone sachembij die over het balkon scheert. Een vosje zag ik ook, een wonderschoon rood bijtje.

En hommels. Een maand lang koninginnen op het balkon, groot en glanzend, in hun helderste kleuren. Ik herken de verwachte soorten inmiddels moeiteloos: akkerhommel, weidehommel, aardhommel, steenhommel. Moeilijk te zeggen welke het mooist is. Misschien een verse koningin van de weidehommel: zwart, met subtiel geel kraagje, nog een subtiel geel bandje op het achterlijf en dan een oranje kont, of punt. Dan de steenhommel: duidelijk in de kleurstelling, en in helderheid. Zwart met steenrode kont. Een algemene hommelsoort, maar voor mij, toen ik met dit project begon, een ontdekking. Nooit geweten blijkbaar dat er naast zwart-wit-gele hommels nog zo veel soorten waren met andere kleuren; 29 hommelsoorten telt Nederland, negen daarvan frequenteren door het jaar heen mijn balkon.

De naamgeving van de steenhommel is ontleend aan die rode punt. De Latijnse naam, Bombus lapidarius, kun je vertalen als: in steen gehouwen hommel. Het geval wil dat de steenhommel ook wel onder stenen nestelt en in spouwmuren. Maar evengoed ondergronds, in oude muizennesten, of in vogelnestkastjes.

Voor wie het nog niet wist: hommels zijn sociale bijen, net als honingbijen. De koningin krijgt dus hulp van werksters. Het verschil is dat hommelkolonies in het wild leven. Steenhommels leven in kolonies van hooguit driehonderd individuen, vaker zijn het er niet meer dan honderdvijftig, bescheiden kolonies dus. Het begint bij die ene koningin, die de winter heeft overleefd met een voorraadje sperma in haar lichaam. Als ze eenmaal flink veel eiwitrijk stuifmeel heeft gegeten, gaat ze op zoek naar een nest. Uit de eerste eitjes komen werksters, later volgen de mannetjes en de nieuwe koninginnen.

Beeld Margot Holtman

Je zou zeggen: de steenhommel is typisch een soort van de stad, vanwege die associatie met steen. Maar nee hoor, de steenhommel is een krachtige vlieger die ook bij harde wind vliegt, zo lees ik in het het standaardwerk De Nederlandse bijen. Hij komt volop in het open landschap voor.

De steenhommel heeft een relatief korte tong. Dat heeft invloed op het type bloem waar ze nectar uit kan halen: bloemen met korte bloembuizen, geen bloemen met diepe kelken. Witte klaver is een favoriet. Die voorkeur voor bolvormige composieten en voor schermbloemen kan ik hier zelf vaststellen. Ik zag steenhommels op grote centaurie, op knoopkruid, op rolklaver, op kattenstaart, op peen...

Tellen dus. In een half uurtje drentelen: gewone sachembijen, koninginnen akkerhommel en weidehommel, rosse metselbijen, een gewone wesp. Zweefvliegen ook. Geen steenhommel. Ik vermoed dat de koninginnen inmiddels bezig zijn met een nest. De eerste werksters gaan nu snel tevoorschijn komen. Het balkon is er klaar voor, toch weer.