De snorkel die beter werd door het hele idee van een snorkel overboord te gooien

We gingen op vakantie en namen mee: een snorkelmasker van (buiten)sportwinkel Decathlon. En dan de versie speciaal voor kleine kinderen. Het was dé hit van onze vakantie.

Normaal, met een losse snorkel en duikbril, moesten onze jongens steeds om de minuut bovenkomen vanwege een lekkende of beslagen duikbril of proestend door een volgelopen snorkel. Met het snorkelmasker van Decathlon kon zelfs onze 5-jarige zich probleemloos langdurig vergapen aan het onderwaterleven. Of aan een op de bodem liggend ijslollystokje (jawel, mi-nu-ten-lang).

Bij het woord ‘gebruiksgemak’ denk je al snel aan gebruiksinterfaces. Maar in essentie gaat gebruiksgemak over hoe goed en tegen welke kosten (inspanning, tijd) een product, dienst of systeem ons in staat stelt onze doelen te verwezenlijken. En hoe we het gebruik ervaren. Dit snorkelmasker laat zien hoe gebruiksgemak ook een grote rol kan spelen bij fysieke producten, alleen uit het zich dan niet in icoontjes en invulschermen, maar in, onder andere, een goed herontwerp van het product, handige banden en een goede pasvorm.

Wat daarbij een cruciale rol speelt is dat de ontwerpers van Decathlon – het bedrijf heeft een eigen ontwerpafdeling – bereid waren het hele idee van een snorkel overboord te gooien.

Het masker van Decathlon is snorkel en duikbril ineen, waarbij het masker het hele gezicht afdekt. De snorkel is daarin geïntegreerd en zit midden boven op het masker. Je hoeft geen mondstuk in, maar kunt, dankzij een ventielsysteem, gewoon via de mond en neus ademen. Ik had van tevoren mijn twijfels of het masker wel goed aan zou sluiten op het gezicht – ook zo’n irritatiefactortje bij duikbrillen – maar ook dat bleek geen probleem, mede door de elastieken banden die het masker goed en stevig op z’n plek houden. En, ook fijn, er hoeft geen snorkel in de mond en dus zit je ook niet na één vakantie met zo’n goor, afgekloven mondstuk.

Het gebruiksgemak van dit masker is geen toeval. De kwaliteit van producten is het resultaat van het ontwikkelingsproces en de organisatie die dat uitvoert. En Decathlon – ik heb overigens geen aandelen of gratis snorkelmaskers – is dus niet alleen een winkelketen, maar ook een productontwikkelingsbedrijf. Het is een soort sport- en outdoorvariant van Ikea, dat de producten ook grotendeels zelf ontwerpt. De eigen ontwerpafdeling van Decathlon doet verkennend gebruiksonderzoek, maakt op basis daarvan een ontwerp, test dat ontwerp met gebruikers en doet ook nog zelf de technische ontwikkeling.

En die expertise en ontwerpvrijheid is aan de producten af te zien. De zwemvliezen die we bij het snorkelmasker kochten hadden een paar haakjes waarmee je ze aan elkaar kunt klikken en zo makkelijker bij je kunt dragen. Maar als het nodig is, kan Decathlon dus ook een product vanaf nul herontwerpen. Een vrijheid die je niet hebt als je inkoopt bij leveranciers. Een vrijheid die uiteindelijk leidt tot urenlang waterspeelplezier.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk