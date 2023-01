De robot kan een uitkomst zijn met alle tekorten aan personeel. Waarom schiet het nog niet erg op?

De Smart Servant brengt biertjes en bitterballen rond in Safaripark Beekse Bergen. Beeld Jan Mulders

‘Roborobo.’ Haar frustratie over bowlingballen die in de goot belanden verdwijnt als sneeuw voor de zon, als een meisje bij het resort van Safaripark Beekse Bergen de nieuwste barmedewerker van het attractiepark opmerkt. Ze legt een bowlingbal weg en rent er kirrend op af. Met zijn grote knipperende blauwe ogen ziet Smart Servant, zoals de serveerder op wieltjes heet, er aandoenlijk uit. Met haar armen in de lucht geheven, klaar voor een innige omhelzing, stormt het meisje op hem af.

De robot brengt biertjes en bitterballen van het restaurant naar de aangrenzende bowlinghal. De afstand is amper 20 meter, de vloer is egaal en er staan weinig obstakels. Toch slaken de barmensen telkens een zucht van verlichting als hun collega slaagt in zijn missie. Hij maakt vaak brokken. Ook nu. Vlak voor het meisje maakt de robot een noodstop. Hij is geprogrammeerd om niet tegen mensen aan te rijden. De codering is onverbiddelijk en weinig subtiel. Een pilsje kukelt om door de abrupte stop.

De robot – ‘zonder cao, die 7 dagen per week aanpakt’, aldus de website van de producent – draait nu enkele maanden mee bij Beekse Bergen. Hij zou goed zijn voor 1 fte, werd het park verteld. ‘In werkelijkheid zorgt hij voor meer werk’, zegt restaurantmanager Joep Gerrits. ‘Maar de kinderen vinden hem leuk en daarom houden we hem. Het is een gadget.’ Het hoofd van het resort laat ook weten ondanks alles blij te zijn met de robot. Ze overweegt er nog een te kopen voor in een nieuw hotel dat binnenkort opent.

Volgens de International Federation of Robotics zit de robotverkoop in de lift. Stofzuig- en grasmaairobots gaan het meest over de toonbank en zijn gewild bij zowel particulieren als horeca. Maar ook de verkoop van meer complexe ‘Professional Service Robots’ (waaronder alle robots vallen die niet werken in de maakindustrie en logistiek) neemt toe. Van 2020 op 2021 steeg de verkoop wereldwijd met 37 procent. Binnen deze categorie vallen ook de robots op wieltjes die hapjes en drankjes vervoeren in restaurants, hotels en zorginstellingen.

Een vriendelijk ogende robot die het werk van het personeel moet verlichten, maar eigenlijk ter vermaak dient en waarmee geen interactie mogelijk is: het strookt niet met het toekomstbeeld dat ons pakweg tien jaar geleden werd voorgespiegeld. Zo voorspelde de Amerikaanse AI-expert en internetpionier Vint Cerf toen dat we nu zo ongeveer gesprekken zouden kunnen voeren met robots. Zij zouden ons begrijpen dankzij NLP-technologie (natural language processing).

De Smart Servant bedient bezoekers van het resort in Safaripark Beekse Bergen, maar maakt daarbij nog vaak brokken. Beeld Jan Mulders

Robots zijn al decennia de werkpaarden in tal van industrieën. Maar de mechanische armen en geautomatiseerde lasmachines die auto’s en elektronica in elkaar zetten, of producten verschuiven in distributiecentra, kunnen geen ouderen helpen, bardiensten draaien of voor de klas staan. Zodra het contact met mensen centraal staat, krijgen ze het moeilijk. Ze kunnen niet anticiperen op onverwachte gedragingen van mensen. En dat terwijl overal personeelstekorten dreigen door de vergrijzing.

Een nieuwe generatie, op de mens geïnspireerde robots, zou ons uit de brand helpen. De samenleving moest zich opmaken voor robots die ‘in complexe en ongestructureerde omgevingen kunnen handelen en bewegen’, schreef het Rathenau Instituut in 2012 in het rapport Overal robots. Automatisering van de liefde tot de dood.

Het was niet voor vandaag of morgen, maar de ontwikkelingen waren in gang gezet, was de teneur. Het Rathenau-rapport repte onder meer van robot Eva, een door de TU Delft ontwikkelde zorgrobot die al proefdraaide in verzorgingstehuizen. Ze serveerde daar drankjes, maar werd klaargestoomd voor een uitgebreider takenpakket. Datzelfde jaar presenteerde een internationale groep wetenschappers onder leiding van het Italiaanse Biorobotics Institute het onderzoeksproject Robot Companions for Citizens. Het team wilde robots maken die mensen bij zowat alles zouden helpen, van het wassen van de billen van bejaarden tot het metselen van muurtjes.

Hoe staat de vlag er nu voor in de zorg, de horeca en in het onderwijs? In hoeverre maken op de mens geïnspireerde robots, ook wel antropomorfische of sociale robots genoemd, hun beloften waar?

Horeca

Een handdoek vouwen is al een hele klus

‘Ik word uitgelachen als ik dit tegen vrienden zeg, maar ik onderzoek of robots bedden kunnen opmaken in hotels.’ Werktuigbouwkundige Klaas Koerten, van de TU Delft en het Research Centre van de Hotelschool Den Haag, is gespecialiseerd in robots voor de horeca.

Robots de complete housekeeping laten doen is een stap extremer dan ze met dienbladen met hapjes laten rijden. ‘Toch richt ik me hierop, samen met studenten van de TU Delft. We inventariseren allereerst wat er allemaal bij komt kijken.’

Het is een flinke uitdaging als je nagaat dat de snelste robot die met wasgoed kan omgaan – een robot ontwikkeld aan de universiteit van Californië – er anderhalve minuut over doet om een handdoek te vouwen. Die robot moet je een handdoek pal onder zijn snufferd leggen voordat hij aan de slag gaat.

‘Maar het is ook al winst als robots het werk van personeel verlichten. Mogelijk komen we tot de conclusie dat een robotkar die bedden optilt het beste is. Personeel hoeft dan minder te bukken. Zoiets zou ook interessant zijn voor zorginstellingen.’

‘Corona heeft de ontwikkelingen versneld’, vervolgt Koerten. ‘Tijdens de pandemie moesten mensen afstand van elkaar houden, dus dan komt een robot die de bestelling rondbrengt mooi van pas. In China en Japan zag je al aardig wat van dit soort toepassingen in restaurants. De laatste jaren zie je ze ook steeds meer in Europa en in de VS.’ Het is vooral een indruk, geeft Koerten toe, want veel harde cijfers zijn er niet.

En het is de vraag of de trend doorzet. Bedieningsrobots zijn geen onverdeeld succes. Verschuif wat stoelen of een tafel en de robot loopt al vrij snel vast. Maar zijn grootste manco is dat hij de sociale context niet snapt. Pas op het allerlaatste moment vol op de rem gaan als een botsing met een kind dreigt, zoals in Beekse Bergen, is niet handig als je een vol dienblad vervoert. Veel ondernemers zetten dergelijke robots daarom nu alleen nog maar in als een gimmick, vreest Koerten.

‘Dat is jammer, want ze kunnen wel degelijk behulpzaam zijn als je ze laat werken onder de juiste omstandigheden. Een plek waar allemaal kinderen rennen is niet geschikt. Een rustiger omgeving is beter. Ze zouden koffers naar kamers kunnen brengen. Rijden door lange gangen waar weinig mensen lopen, dat kunnen ze wel.’

Zorg

‘Mensen uit bed helpen, dat gaat niet gebeuren’

De robot van het merk Nao wordt ingezet in verzorgingstehuizen en in het onderwijs. Beeld Jan Mulders

‘Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen…’ Ietwat blikkerig klinkt uit een kniehoge robot het kinderliedje waarbij de bezongen lichaamsdelen worden aangeraakt. Het vrolijk ogende, mensachtige apparaatje doet het ook voor. Hij zakt door zijn knieën, beweegt zijn armen en vingers.

Thea Storm zit vlak bij de robot achter haar computerscherm. ‘Stel jezelf eens voor’, zegt ze tegen de robot.

‘Hallo, ik ben Douwe’, zegt het personage terwijl het zijn blik op de verslaggever richt.

Douwe is een robot van het merk Nao, een product van het Franse bedrijf Aldebaran Robotics. Hij is ook wel bekend onder de naam Zora. Verspreid door het land experimenteren tientallen verzorgingstehuizen met deze kleine grappenmaker, die gebaren en dansjes kan maken en complimenten kan geven. Hij kan verzorgers helpen bij het vermaken en mentaal en fysiek trainen van de bewoners. Zo kunnen dementerenden beestennamen raden als Douwe dierengeluiden maakt en de bewegingen van ‘hoofd, schouders, knie en teen’ nadoen.

Thea Storm programmeert de robot voor de wekelijkse trainingen van ouderen in verzorgingshuis Eduard Douwes Dekker in Amsterdam. Ze gebruikt een programmeertaal die lijkt op scratch, een programma dat veel door kinderen wordt gebruikt en grotendeels bestaat uit pictogrammen die je aaneenrijgt om de robot bepaalde handelingen te laten doen. Het programma is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Interactive Robotics, gespecialiseerd in software voor zorg- en onderwijsrobots.

Douwe lijkt op mensen te reageren, maar dat doet hij niet echt, zegt Storm. ‘Ik vroeg net aan hem of hij zich wilde voorstellen. Maar dat had hij ook gedaan als ik hem er niet om had gevraagd. Ik heb hem namelijk geprogrammeerd om zich te introduceren. Ik voer continu toneelstukjes op met de robot. De inwoners krijgen het idee dat hij interactief is.’

Storm heeft de indruk dat de bewoners, veelal mensen met dementie, die (gespeelde) interactie leuk vinden en eerder geneigd zijn om bewegingsoefeningen te doen of cognitieve trainingen als ze instructies krijgen van de robot. De laatste jaren verschijnen ook veel studies die daarop wijzen.

En toch… had je Storm tien jaar geleden verteld dat dit de huidige stand van de techniek zou zijn, dan zou ze beteuterd hebben gereageerd. In feite is de robot een doorgeefluik van educatieve software. ‘Het is natuurlijk niet ideaal. Maar wat moeten we anders? We kampen straks met grote problemen door de vergrijzing. Dit helpt toch iets.’

Robot Nao. Beeld Jan Mulders

Een voordeel van Nao, Zora of Douwe – of hoe je hem ook wilt noemen – is dat hij niet al te duur is. De prijs zakte onlangs onder de 10.000 euro. En hij is handzaam. Dat geldt niet voor de veel grotere Pepper (1.20 meter hoog), eveneens van Aldebaran Robotics.

Pepper leek aardig wat in zijn mars te hebben. Hij zou patiënten onder andere naar hun kamers begeleiden, amuseren en helpen bij fysieke oefeningen. Toen hij vorig jaar begon in een experiment bij het Roessingh centrum voor Revalidatie in Enschede werd hij enthousiast onthaald, herinnert hoogleraar rehabilitatiegeneeskunde Hans Rietman van de Universiteit Twente zich. ‘We noemden hem liefkozend Sergeant Pepper.’

Maar het resultaat viel tegen. Roessingh Research and Development, een in gezondheidstechnologie gespecialiseerd instituut, becijferde de ‘social return on investment ratio’ (SROI), een maat voor wat de robot oplevert. Met een dramatische SROI van 0,06 staat Pepper garant voor kopzorgen. Elke euro die je in de robot investeert, is na drie jaar nog maar zes cent waard, staat in het rapport dat de onderzoekers nog moeten publiceren.

De leasekosten waren hoog, de robot had veel assistentie nodig en het kostte veel tijd om hem telkens te programmeren voor nieuwe taken. Exit Pepper. ‘Ik denk dat we ons behoorlijk hebben verkeken op humanoïde robots’, zegt Rietman.

Hij onderscheidt drie rollen voor robots in de zorg: revalidatie, educatie en verpleging. ‘Het idee dat robots meerdere rollen zouden kunnen vervullen moeten we loslaten. Tien jaar geleden keken we uit naar robots die mensen uit bed konden helpen en begeleiden van de ene naar de andere kamer. Ze zouden net als echte zorgmedewerkers alles van A tot Z op zich nemen. Dat gaat niet gebeuren.’

Rietman keert technologie niet de rug toe. ‘We moeten het meer gaan hebben van domotica – de automatisering van processen – en van slimme apparaten die zorgmedewerkers bijstaan, bijvoorbeeld bij het optillen van mensen. Ook voorzie ik dat er veel sensoren komen, zodat zorgmedewerkers beter in de gaten hebben wat er speelt en waar mensen en objecten zich bevinden.’

Hoogleraar neuro-engineering Paul Verschure van de Radboud Universiteit is ook cynisch over de humanoïde robots als manusjes van alles. ‘Het is een infantiel idee. We jagen een sciencefictionfantasie van de jaren vijftig na. Robotica moet een omslag maken, anders verzanden we in spielerei.’

Verschure was tien jaar geleden een van de initiatiefnemers van het Europese onderzoeksproject Robot Companions for Citizens. De wetenschappers binnen dit project wilden soepel bewegende robots maken, voorzien van kunstmatige spieren en een nieuw type processoren die de werking van neuronen nabootsen.

Robots moesten een meer biologische inslag krijgen, was het centrale thema. Ze moesten om te beginnen zelflerend worden. Het project kwam nooit goed van de grond doordat het geen EU-subsidie kreeg.

‘Robots hebben geen fantasie, dat is het grote probleem’, zegt Verschure. ‘Ik weet dat dit voor veel ingenieurs vloeken in de kerk is. Maar een vorm van fantasie is onontbeerlijk. Je mag het ook mental time travel noemen. Dit is de gave om je mogelijke toekomstscenario’s voor te stellen. Alleen als je dat hebt, kun je anticiperen en proactief handelen.’

Als de robotica-industrie niet radicaal het roer omgooit, wordt het nooit wat met die ‘sociale’ robots, denkt Verschure.

Onderwijs

Bijspringen met woorden stampen of tafels oefenen

Op basisschool De Wilgenhoek in Haarlem ontpopt Nao zich tot volleerd danser. Hij neemt de dab aan, een overwinningspose populair in clips van rapnummers – en bij kinderen - waarbij je je hoofd buigt alsof je in je elleboog niest en je andere arm schuin omhoogsteekt. Kinderen uit groep 7 hebben hem geprogrammeerd om dat kunstje uit te halen.

Even later lepelt de robot de tekst op uit het introductielied van tekenfilm My Little Pony. Dat leidt tot grote hilariteit. Zeker als blijkt dat de kinderen een loop hebben geprogrammeerd, en de juf er niet in slaagt om de robot stil te krijgen. Uiteindelijk weet ze hem toch weer tot bedaren te brengen.

Tamara Koopmans neemt haar assistent mee naar het volgende lokaal. Hij gaat daar helpen bij een les Engels. Koopmans is coach digitale vaardigheden bij scholengemeenschap Spaarnesant, waar De Wilgenhoek onder valt.

Op basisschool De Wilgenhoek in Haarlem hebben kinderen uit groep 7 robot Nao ­geprogrammeerd om dansjes te doen. Beeld Jan Mulders

‘Zeven scholen hebben nu zo’n robot’, zegt Koopmans. ‘Maar daarvan zetten slechts drie hem daadwerkelijk in. Ik denk dat sommigen koudwatervrees hebben. Niet elke school heeft leerkrachten met voldoende affiniteit met dit soort ict. Je moet goed bedenken hoe je de robot gebruikt.’

Het is niet de bedoeling om leerkrachten te vervangen. De robot helpt vooral bij simpele automatiseringsoefeningen, zoals het leren van de tafel van tien of bij het stampen van woorden. Kinderen die daarmee achterlopen, of juist voor, kunnen aan hun niveau werken met hulp van de robot. De leerkracht kan zich dan meer richten op complexere onderwijstaken waarbij menselijke interactie van groter belang is. En de robot komt natuurlijk van pas bij lessen over programmeren.

Dat dit soort robots potentie heeft in het onderwijs staat volgens Koopmans als een paal boven water, zeker gezien de toegenomen werkdruk en de personeels- en budgettekorten. Tegelijk geeft ze grif toe dat er nog een hoop uitgezocht moet worden over de meest effectieve inzet. Niet alle studies naar robots in het onderwijs pakken positief uit.

Veel observationele studies wijzen erop dat kinderen direct en spontaan op humanoïde robots reageren, alsof het vriendjes zijn. Door het kind met de ogen te volgen en te gebaren en complimenteren, houden ze de aandacht vast. Maar dit resulteert niet altijd in betere leerprestaties. De robot kan ook te veel afleiden.

Het beeld mag dan nog wat diffuus zijn, bij De Wilgenhoek zijn de kinderen enthousiast over Nao. ‘Dit is zo gaaf’, zegt een van de leerlingen, terwijl de robot danst. ‘We hebben wel vaker programmeerles. Het resultaat is dan dat je op je beeldscherm een poppetje door een doolhof ziet bewegen. Dit is leuker.’