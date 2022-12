De overheid moet nodig eens onderzoeken wat er gebeurt als algoritmes of robots het werk gaan doen

Kan jouw werk op termijn gedaan worden door een robot of een algoritme? Of maakt dat niet uit? Nieuwe technologieën, zo luidt het idee, hebben altijd geleid tot ander werk, niet minder werk. Wevers werden fabrieksarbeiders werden procesoperators werden influencers. Maar nieuwe technologieën hebben ook altijd geleid tot grote maatschappelijke veranderingen. Zijn we klaar voor wat kunstmatige intelligentie gaat brengen?

Met de industrialisatie ontstond rond fabrieken een vraag en aanbod van arbeid, waarbij kapitaal arbeid kon inkopen, en arbeid inkomsten kreeg. Doordat het aanbod lokaal beperkt was, had arbeid een zekere macht. ‘Gansch het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil’, luidde de tekst op de beroemde poster voor de spoorwegstaking in 1903.

Automatisering, digitalisering en globalisering brachten die lokale balans van arbeid en kapitaal steeds meer uit evenwicht. Bedrijven automatiseerden hun productieproces (deels) en werden zo minder afhankelijk van (lokale) arbeid. Betere wereldwijde logistiek en communicatie maakten dat bedrijven daar konden gaan produceren waar arbeid minder duur was, bijvoorbeeld in Azië. Informatietechnologie zorgde ervoor dat ook de verlening van diensten steeds meer op afstand kan gebeuren. Denk aan het opzetten van een mailserver, waarvoor eerst op kantoor een mailserver moest staan, bediend door systeembeheerders. Nu zit die maildienst in de cloud en wordt ’ie – ook voor de Nederlandse markt – ingesteld en onderhouden vanuit India.

De machtige arm is minder machtig geworden. Kunstmatige intelligentie kan die ontwikkelingen nog verder versterken en ook de dienstensector, die in Nederland zo groot is, hard treffen.

Het lijkt me op z’n minst een scenario om rekening mee te houden. Áls het gebeurt zal de overheid, de politiek, hier een antwoord op moeten formuleren. Als die wachten tot het zover is, is het mogelijk te laat voor het juiste antwoord.

Laten we dus als gedachtenexperiment een black box introduceren. Een apparaat dat inzetbaar is voor werk dat nu gedaan wordt door mensen. Fysiek werk en denkwerk. En dan gaan we scenario’s uitwerken. Wat gebeurt er met onze maatschappij als deze black box 25 procent van het werk gaat doen? En 50? En dan door tot de 95 procent.

Wat gebeurt er en wat moet je doen in de verschillende scenario’s? Als er geen werk meer is, of mensen daarmee te weinig verdienen, moet er dan een basisinkomen komen? En hoe gaan we dat betalen? Door robotarbeid te belasten, zoals onder anderen Bill Gates voorstelde? Maar hoe voorkomen we dat bedrijven wegtrekken om die belasting te ontwijken? Europese belastingafspraken? Wereldwijde? Of gaan we bedrijven meer vervlechten met de overheid, zoals in China, zodat ze niet weg kunnen? Of zou in zo’n maatschappij alle productiecapaciteit collectief eigendom moeten zijn?

Ik weet het niet. Maar ik zou graag zien dat politici en bestuurders structureel gaan nadenken over de gevolgen van de volgende revolutie in arbeid en productie.

Jasper van Kuijk op Mastodon: @jaspervankuijk@mastodon.social