De ortolaan ging ten onder aan kunstmest – kan de hier uitgestorven vogel ooit terugkeren naar Nederland?

De ortolaan Beeld Margot Holtman

Soorten verdwijnen en verschijnen, inderdaad, maar dat de ortolaan uit Nederland is verdwenen zegt toch wel iets meer. Met Boena van Noorden, die als bioloog werkzaam is bij de provincie Limburg, loop ik over een zandpad, ergens tussen Grubbenvorst, Lottum en Horst, in Noord-Limburg, in agrarisch gebied. Van Noorden herinnert zich nog het moment dat hij hier was in het broedseizoen in 1993, op de fiets, zijn zoontje van 2 zat in het fietsstoeltje. Ze zagen twee ortolanen. ‘Mijn zoontje had natuurlijk geen benul, maar ik zei: dit is het laatste paartje, onthoud dat.’

Het bleek inderdaad het laatste paartje te zijn. In de jaren daarna werden af en toe nog vergeefs roepende mannetjes gezien, maar succesvolle voortplanting bleef uit. In de Achterhoek, dat andere voormalige bolwerk voor de akkervogel, gebeurde ongeveer tegelijkertijd hetzelfde. In 1998 was de ortolaan definitief uitgestorven als broedvogel in Nederland.

Gezang uit de zomereik

Jaren geleden sprak ik Van Noorden al eens over de ortolaan, omdat hij het dramatische einde van de vogel in Limburg, als liefhebber en onderzoeker, op de voet had gevolgd. Ik hoorde toen weemoed aan de andere kant van de telefoonlijn. Van Noorden vertelde hoe hij vroeger maar het dorp uit hoefde te fietsen om ortolanen te zien en te horen. Hij sprak van mooie zomeravonden in het landschap van zijn jeugd. Met roggeveldjes, eikensingels, zandpaden, kleine bosjes, houtwallen en kruidenrijke bermen, en dan die prachtige zang van de akkervogel, die klonk vanuit zowat elke zomereik die hij passeerde. En als je dan zo’n ortolaan zag, in het zonlicht, als die kleuren van vooral het mannetje helemaal goed uitkwamen, het groene kopje, de gele keel, de roze snavel, de gele oogring, de oranjebruine onderkant, nu ja, dat was schitterend. Maar dat alles was dus niet meer.

Nu lopen we hier, in het gebiedje dat Hoogheide heet, op mijn verzoek, omdat ik me probeer voor te stellen hoe het was toen hier nog minimaal twintig paartjes ortolanen een territorium hadden. En eigenlijk om in te schatten of er nog kansen zijn dat de ortolaan ooit als broedvogel terugkeert. Misschien wel omdat ik nog nooit een ortolaan heb gezien. Met een beetje verbeelding is het voor te stellen hoe het landschap hier ooit was; de zandpaden en de eikensingels zijn er in ieder geval nog. Vanuit die zomereiken foerageerden de ortolanen, en het waren hun zangposten.

Zandgrond en rogge

De ortolaan komt in het Atlantische klimaat, zoals in Nederland, alleen voor op de arme, warme zandgronden. Het vogeltje uit de familie van de gorzen is een grondbroeder die in heel West-Europa altijd in het graan heeft gebroed, vooral in roggevelden. En rogge, zegt Van Noorden, stond hier tot in de jaren vijftig bijna overal, het was eigenlijk het enige gewas dat je goed kon verbouwen op deze arme zandgrond. Het was de tijd dat vooral de bodem bepaalde welk gewas er verbouwd kon worden.

Nestje van de ortolaan. Beeld Margot Holtman

De ortolaan kwam vooral voor in het oosten van het land, met bolwerken rond Westerwolde, Groningen, in Drenthe, de Achterhoek en Midden- en Noord-Limburg. Als ze in het voorjaar aankwamen uit hun overwinteringsgebieden in Afrika vonden ze direct dekking in de aanwezige winterrogge. Ze aten zaden, en later, in het broedseizoen, leefden ze van insecten. Ortolanen zijn ook plaatstrouw, zoals dat heet. Ze komen, of kwamen, ieder jaar terug naar hetzelfde broedgebied. Hier maakten ze dus hun nesten, op de grond, tussen de rogge.

Goed, de zandweg, het is al heel wat dat die nog is behouden, zegt Van Noorden. Maar dan de gewassen, links en rechts van het weggetje: boomkwekerijen, snijmaïs, nog meer sierteelt, stukken met plastic bedekt land waaronder we courgettes vermoeden. Her en der stukken geel gekleurde grond, tussen de gekweekte boompjes – hier zijn de kruiden effectief bestreden met glyfosaat. ‘De ortolaan heeft hier echt niets meer te zoeken’, stelt Van Noorden vast. ‘Een kansloze zaak.’ Dat geldt voor deze hele regio, die ooit het grootste bolwerk van de ortolaan was.

Kunstmest en snijmaïs

Je zou de ortolaan een slachtoffer kunnen noemen van de uitvinding van kunstmest. Die maakte het mogelijk dat ook op de arme gronden andere gewassen verbouwd konden worden. Dat gebeurde, vanaf 1945, alsmaar intensiever. Het verhaal is deels bekend; de schaalvergroting, de ruilverkavelingen, de mechanisatie, de monoculturen, de opkomst van de vee-industrie en de bulkproductie voor de export. Bosjes en houtwallen werden opgeruimd, het gebruik van bestrijdingsmiddelen werd de normale praktijk. Onkruiden verdwenen en daarmee de insecten, nieuwe graanrassen hadden een hogere stengeldichtheid. Hier, in Noord-Limburg, tiert ook de sierteelt nu welig. Van Noorden: ‘Je kunt hier tegenwoordig bijna alles telen. Als je maar voldoende kunstmest, bestrijdingsmiddelen en water gebruikt.’

De doodsteek voor de ortolaan was de introductie van de snijmaïs, halverwege de jaren zestig. Van Noorden schreef dat al eens op, in het vakblad Limosa van Sovon Vogelonderzoek, in 1999, net na het uitsterven van de ortolaan in Nederland. Daarbij stond een veelzeggend grafiekje, waarin een eeuw agrarisch grondgebruik werd weergegeven. Het areaal aan rogge in Nederland bedroeg in 1900 nog meer dan 200.000 hectare (ongeveer de grootte van de provincie Limburg), in 2000 was dat gedaald tot zowat nul. Het areaal snijmaïs daarentegen steeg sinds de jaren zeventig van zowat nul tot meer dan 200.000 hectare. Meer dan een provincie vol snijmaïs telt Nederland nu, een complete provincie ingeruimd voor voer voor de vee-industrie, in plaats van voedsel voor mensen.

Een ramp, in ieder geval, voor de ortolaan – en voor veel andere boerenlandvogels, zoals de verwante grauwe gors, maar ook de veldleeuwerik. Maïs is ongeschikt om in te broeden of in te foerageren, en wordt zwaar bewerkt in de tijd dat de ortolaan arriveert, of arriveerde – het is arm aan kruiden en insecten. De welbekende ‘muren’ van maïs bepalen nu het landschap, vooral op de Nederlandse zandgronden, vooral in deze tijd van het jaar.

Harde feiten

Het begin van het einde van de ortolaan in Noord-Limburg viel samen met het begin van de interesse voor vogels bij de jonge Boena van Noorden. Hij werd in de jaren tachtig actief in de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en in de vogelwerkgroep van de organisatie. Van Noorden besloot samen met een vriend om de ortolaan beter in kaart te brengen en te onderzoeken. ‘We dachten: als we iets willen doen tegen de achteruitgang moeten we wel feiten hebben.’ Maar ze werden ingehaald door die feiten. Van Noorden: ‘Het komt erop neer dat ik de ortolanen heb gevolgd tot de laatste snik.’

Zijn ortolanen mooi, vroeg Koos van Zomeren zich in die laatste jaren af, toen hij ze, ‘nu het nog kon’, voor het eerst zag? En hij noteerde: ‘Schoonheid wordt gevoed door zeldzaamheid. Wat dat betreft staat de ortolaan nu vrijwel aan de top. (...) Nog een paar jaar zal de ortolaan almaar mooier worden, dan in schoonheid sterven.’

Ortolanen op de hei

Van Noorden zag dat uitsterven onder zijn ogen plaatsvinden. Dat gebeurde met horten en stoten. In de periode dat de laatste ortolanen uit het cultuurlandschap verdwenen, verschenen ze opeens op heidevelden in de buurt. Het waren dezelfde ortolanen, ‘zijn’ ortolanen. Dat hoorde hij aan het ‘zangdialect’ van de vogels. Dat ortolanen dialecten hebben, was toen al bekend. Ortolanen in de Achterhoek klinken anders dan die in Limburg. Het is een verschijnsel dat vaker voorkomt bij vogels die zeer plaatstrouw zijn. Dat de Limburgse ortolanen kilometers aflegden om op de heide te komen, was uitzonderlijk. Wat er is gebeurd, vermoedt Van Noorden: ‘Ze zagen bij terugkomst uit Afrika dat hun voormalige broedgebied ongeschikt was geworden, en zijn het toen gaan proberen op de heide.’ Uit arren moede, kun je zeggen. Van Noorden had even hoop dat de ortolanen op de heide zouden ‘aanslaan’, maar dat gebeurde niet. Er werden een paar territoria afgebakend, zonder dat het leidde tot een nest. Een paar jaar lang werden er nog eenzaam zingende mannetjes gezien, maar er meldden zich geen vrouwtjes meer.

Heel af en toe wordt er tegenwoordig nog een ortolaan gezien of gehoord in Limburg, tijdens de vogeltrek, als de ortolanen op weg zijn naar Scandinavië, waar nog wel populaties zijn. En soms meldt zich dan een mannetje in zo’n voormalig broedgebied, alsof het genetisch is ingebakken. Vergeefs zingt hij dan soms een paar dagen, zegt Van Noorden. ‘Het leidt nooit tot iets. Er meldt zich geen vrouwtje, of hij komt zelf tot de conclusie: dit is een waardeloze biotoop, hier komt geen vrouwtje voor naar de grond. En dan vliegt hij weer verder.’

Delicatesse

Wat in Nederland gebeurde, gebeurde elders in Europa ook, in meer of mindere mate. Ook in België verdween de ortolaan als broedvogel. In Finland, Noord-Spanje, Bulgarije en Polen, en in andere Oost-Europese landen, komen nog wel populaties voor, maar eigenlijk ging het overal hard achteruit. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich nu in Oost-Duitsland. In Frankrijk kun je de ortolaan in de winter tegen een fikse prijs in sommige restaurants op je bord aantreffen. Tijdens de najaarstrek worden er naar schatting ieder jaar zo’n dertigduizend illegaal gevangen in Zuidwest-Frankrijk. De ortolaan geldt als delicatesse – de voor de najaarstrek flink opgevette ortolanen schijnen niet te versmaden te zijn, zeker als ze levend in armagnac worden verdronken en vervolgens in de oven worden geroosterd. Van Noorden denkt niet dat de jacht veel invloed heeft gehad op het verdwijnen van de soort in Nederland en België, maar het hardnekkige Franse gebruik frustreert wel de beschermingsmaatregelen elders in Europa.

Het is niet alles kommer en kwel vandaag: we worden nog verrast door een veldje met gerst. En door het leven dat er toch nog is, in en onder de eiken. De geelgors, familielid van de ortolaan, zingt her en der en poseert ook in volle glorie op een takje in het zonlicht. De geelgors heeft als voordeel boven de ortolaan dat hij ook in greppels, struiken en heggen broedt, dat maakt hem minder kwetsbaar.

Vliegende ortolaan boven een zomereik. Beeld Margot Holtman

Zeker, Van Noorden stelt zich weleens voor dat hier weer wuivend goudgeel rogge zou staan. De ortolaan past volgens hem in een rijtje boerenlandvogels dat te lijden heeft gehad onder het verdwijnen van het kleinschalige boerenland, en de bijbehorende graangewassen. ‘Dat omkeren kan alleen als er op Europees niveau iets verandert.’ Een sprankje hoop ontstaat nu de vee-industrie onder druk staat, en er door de oorlog in de Oekraïne meer behoefte is aan het verbouwen van granen voor mensenvoedsel in Nederland. Maar de ortolaan krijg je daarmee voorlopig niet terug. Van Noorden: ‘Dat heeft ook met die plaatstrouw te maken. De dichtstbijzijnde populatie zit op honderden kilometers afstand. Pas als het met die populaties goed gaat, en ook de omgeving geschikt wordt, zal de ortolaan gaan opschuiven. En dan kan het nog wel vijftig jaar duren voordat de ortolaan hier terug is. Maar goed, vijftig jaar is natuurlijk niets in de geologische tijdschaal. En verder weet je het natuurlijk nooit.’

En dan zien we een relict uit het verleden. In de berm, tussen de zandweg en een maïsveld, staan een paar stengels graan. En als we goed kijken, foto’s maken en determineren, blijkt: het is rogge. Hier, in dit vergeten stukje berm heeft de plant zijn zaadjes nog weten te verspreiden. Het is veelzeggend dat we het beschouwen als een bijzondere waarneming.