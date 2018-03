De oervogel archaeopteryx vloog rond tussen de dinosauriërs (maar vraag niet hóé)

Luchtwaardig

'De fysica rond de stevigheid van holle vogelbotten is niet heel anders dan die van de holle buizen in een fietsframe', zegt ook Anne Schulp (Naturalis), niet betrokken bij het onderzoek. 'In de evolutie van vogeltjes werd net zo genadeloos geselecteerd op de combinatie van stevigheid en gewichtsbesparing als nu in de Tour de France'.



Dát archaeopteryx in enige mate luchtwaardig was, wist men al, zegt Schulp: 'Dat verklaart hoe hij in die lagune terechtkwam. De fossielen die we kennen, zijn prachtig uit de lucht komen vallen. Het debat ging erom of het slechts een tamelijk belabberde vlieger was of dat-ie best redelijk vooruitkwam.'