De nieuwe Nasa-raket is voorlopig vooral waardevol als banenmachine

Met een béétje fantasie was het al bijna te voelen: het gewelddadig gebulder van de motoren onder de reusachtige SLS-raket, de krachtigste raket die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa ooit bouwde.

Maar missie Artemis 1 ging niet. De technologische stresstest voor de missies die – op z’n vroegst in 2025 – moeten culmineren in de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur op het maanoppervlak, werd uitgesteld. Alsof het een ordinaire lijnvlucht betrof met technische problemen. Lekkende leidingen die vloeibaar waterstof in de raket moesten pompen en een motor die niet op de juiste temperatuur wilde komen, gooiden vorige week roet in het eten.

‘Bizar hoe complex dat toch nog is’, schreef iemand me vervolgens op Twitter. ‘Ging dat bij de Apollo-missies ook zo?’, vroeg een ander. ‘Hebben we die Artemis-missie op de voorpagina gezet, is-ie nog steeds niet vertrokken’, verzuchtte een collega begin deze week. En een vriend appte: ‘Gaat lekker zeg. Hebben ze soms astronauten met hoogtevrees uitgezocht?’ (Er gaan bij deze eerste missie overigens geen mensen mee).

Begrijpelijk. Want Nasa, dat is toch die onberispelijke organisatie met een abonnement op technologische hoogstandjes? De club die een robotwagentje op planeet Mars kan laten landen en daarvan spectaculaire HD-beelden naar aarde stuurt?

Klopt, maar het is óók de club die sinds de laatste Space Shuttle-missie in 2011 astronauten nog slechts met Russische raketten naar het internationale ruimtestation ISS kon vervoeren. Totdat bedrijf SpaceX hen in 2019 hielp met een nieuwe commerciële pendeldienst.

De SLS-raket is bovendien een politiek product, geboren in de banken van het Amerikaanse Congres. Vandaar ook dat de raket tot nog toe vele malen waardevoller blijkt als banenmachine dan als veerpont richting kosmos. De Artemis-missies houden werknemers bezig van 3.800 onderaannemers verdeeld over letterlijk elke Amerikaanse staat, met het zwaartepunt in de staten van de grootste politieke pleitbezorgers van de raket.

Die politieke vingerafdruk zie je ook in het feit dat SLS oude Space Shuttle-motoren hergebruikt. Die zijn goedkoper en al bewezen functioneel, al maakt die keuze van de raket ook oude technologie in nieuwe zakken. Zodat de SLS de uitdagingen meetorst van een vorige ruimtevaartgeneratie, inclusief de waterstoflekkages die in 1969 al bijna tot uitstel leidden van de lancering van Apollo 11, de missie van de eerste stap op de maan.

Ondertussen werkt SpaceX aan een moderne zware raket, die vloeibaar waterstof bijvoorbeeld heeft vervangen door het wat minder nukkige methaan. Dat Starship-lanceersysteem kan als het af is hetzelfde, en kost naar verwachting een fractie van de ‘nieuwe’ Nasa-raket. Als de lancering van de SLS nog vaker wordt uitgesteld – de volgende poging volgt vermoedelijk eind oktober – is het misschien zelfs eerder klaar voor gebruik.

Ook in de verovering van het kosmische, zo blijkt maar weer, zijn aardse argumenten meestal leidend.