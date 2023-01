De misdaden van de kamparts in Amersfoort, door de ogen van zijn kleinzoon: ‘Ik wil begrijpen wat hem heeft bezield’

Nicolaas-John van Nieuwenhuysen in het voormalige kamp Amersfoort, waar zijn grootvader zich misdroeg als kamparts. Beeld Judith Jockel

Op de plek waar nazi-kamparts Nico van Nieuwenhuysen zich vreselijk misdroeg, zoekt zijn kleinzoon tachtig jaar later naar woorden om zijn emoties te vangen. Het is een koude donderdagmiddag en in het voormalige kamp Amersfoort vertelt Nicolaas-John van Nieuwenhuysen dat het gedrag van de opa die hij nooit heeft gekend hem nog altijd diep raakt.

Hoe kon de kamparts zo de fout ingaan en daarmee zijn artseneed schenden, de belofte om patiënten altijd voorop te stellen? Het was een vraag die journalist Arjeh Kalmann en oud-huisarts Adriaan van Es zo intrigeerde dat ze besloten een biografie over Van Nieuwenhuysen te schrijven. De kleinzoon werkte mee en stelde het complete familie-archief beschikbaar. Hij kwam over uit zijn woonplaats in Californië voor de boekpresentatie, in het kamp waar zijn opa ooit medisch verantwoordelijk was.

De biografie vertelt het verhaal van een succesvolle en gefortuneerde chirurg die zich aansloot bij de NSB. Een half jaar lang werkte hij in kamp Amersfoort, waar tijdens de oorlogsjaren 47 duizend gevangenen onder mensonterende omstandigheden werden opgesloten, van verzetsmensen en ontduikers van dwangarbeid tot Sovjet-krijgsgevangenen. Van Nieuwenhuysen verliet het kamp in 1942 om als chef-chirurg bij de Nederlandse Ambulance aan het oostfront gewonde soldaten te helpen.

Na de oorlog legden 38 voormalige gevangenen een verklaring tegen hem af waarin ze hem afschilderden als een meedogenloze ellendeling die zieken afranselde en ondervoede en verzwakte patiënten simulanten noemde en dwong te werken. Van Nieuwenhuysen kreeg 20 jaar cel en een levenslang beroepsverbod, de hoogste straf die vanwege collaboratie aan een Nederlandse arts werd opgelegd.

Zijn wangedrag had verregaande gevolgen voor zijn vrouw en drie jonge kinderen, die na de oorlog samen met andere foute Nederlanders langdurig werden opgesloten in hetzelfde kamp als waar hun vader als arts had gewerkt. Daar botvierden veel bewakers hun wraak, óók op de zoons Van Nieuwenhuysen, die daar alleen maar zaten vanwege hun vader.

Het is voor kleinzoon Nicolaas-John, vernoemd naar zijn beide grootvaders, zichtbaar het meest emotionele deel van de familiegeschiedenis: zijn vader Maurits keerde getraumatiseerd uit het kamp terug en sprak er nooit meer over. Nicolaas-John is ook arts – hij werkt als psychiater in de gevangenis en in een militair veteranenziekenhuis – en dat maakt het, zegt hij, nóg lastiger om het gedrag van zijn grootvader te begrijpen.

Nico van Nieuwenhuysen wast zijn handen voor een operatie. Beeld Collectie Nicolaas-John van Nieuwenhuysen

Waarom besloot u om mee te werken aan de biografie? Dat moet voor u heel pijnlijk zijn geweest.

‘De geschiedenis is in mijn familie grotendeels verzwegen, mijn vader kon er niet over praten. Ik beschouw het als mijn taak, als de taak van mijn generatie, om er wel open over te zijn. Het komt misschien ook door mijn vak, psychiaters willen graag alles bespreken.

‘Ik wil proberen te begrijpen wat mijn grootvader heeft bezield. Ik wist dat het niet makkelijk zou zijn, maar ik had niet voorzien dat het me zo zou emotioneren. Als ik in het kamp loop, dan denk ik aan de mensen die daar hebben vastgezeten, die er zijn vermoord.

‘Ik had een koffer met zijn archief, maar daar had ik nooit iets mee gedaan. De filmrolletjes die erin zaten, heb ik laten ontwikkelen. Er zat een foto tussen van Nico in SS-uniform, een confronterend beeld. Maar ik heb niets voor de biografen achtergehouden. Ik kende slechts snippertjes van onze geschiedenis, dankzij de biografie heb ik nu een totaalbeeld.’

Nico van Nieuwenhuysen in SS-uniform bij de Nederlandse Ambulance. Beeld Collectie Nicolaas-John van Nieuwenhuysen

Kunt u hem, door alles wat u te weten bent gekomen, nu duiden?

‘Als psychiater mag je nooit een diagnose stellen bij een patiënt die je niet behandelt en al helemaal niet als dat een familielid is. Maar natuurlijk heb ik er wel mijn ideeën over. Ik denk dat hij narcistische trekken had. Hij was zelfingenomen, behandelde mensen meer als object dan als persoon, had weinig tact. Hij stond voor de oorlog al bekend om zijn hardhandige aanpak. De methode-Van Nieuwenhuysen noemde mijn oom Klaas dat later. Mijn grootvader vond dat een man hard en wreed moest zijn. Hij schaamde zich voor het tonen van zijn gevoelens.

‘Het karakter van de mens is zijn lot: die Grieks-filosofische uitspraak is bij uitstek van toepassing op mijn grootvader. Zijn gedrag in het kamp was een ernstige grensoverschrijding van een vooroorlogs patroon. Ik praat het niet goed, maar ik snap het nu wel beter.’

U wilt zijn gedrag niet vergoelijken, dat zegt u vaak. Voelt het alsof u zichzelf moet verdedigen?

‘Het is belangrijk dat ik dat blijf benadrukken. Als arts moet je voor je patiënten zorgen, je mag ze nooit zo behandelen als hij in het kamp heeft gedaan. Het beeld van hem is zo negatief dat ik mezelf automatisch ga verdedigen als ik iets positiefs over hem zeg. Ik snap dat het voor velen moeilijk is om de nuances te zien, vanwege zijn keuzen en zijn ernstige misdragingen, maar toch heeft hij ook goede dingen gedaan.

‘Voor de oorlog was hij sociaal bewogen, hij zat twaalf jaar in de gemeenteraad. Patiënten met weinig geld behandelde hij gratis, in zijn kasboeken vond ik facturen waar een nul onder staat. Een verpleegkundige met een ‘onecht’ kind die door haar familie was verstoten, heeft hij in het geheim jarenlang financieel gesteund. In het openbaar liet hij zich grof over haar uit, heel tekenend.

‘Ik ben naar hem vernoemd, ik voel de familieband en dat gevoel moet ik vereenzelvigen met het feit dat hij de zijde van de bezetter heeft gekozen. Dat is niet eenvoudig. Daarom vond ik het fijn, als kleinzoon, om te lezen dat hij ook een menselijke kant had.’

Hij had, net als iedere arts, de eed afgelegd. Hoe kon hij die in het kamp zo schenden?

‘Dat is moeilijk voor mij om te accepteren, als kleinzoon en als arts. Het moet een combinatie zijn geweest van zijn botte persoonlijkheid en werk waaraan hij een hekel had. In mei 1940 had hij een paar dagen vastgezeten vanwege pro-Duitse sympathieën en daarna was zijn chirurgenpraktijk kapot. Amersfoorters zagen hem als landverrader. De baan in het kamp heeft hij vermoedelijk deels aangenomen uit financiële motieven, maar hij was daar niet op zijn plek, hij had geen verstand van ondervoeding bijvoorbeeld. Dat hij al na een half jaar wegging zegt genoeg. Aan het front kon hij doen waar hij goed in was, opereren.’

Nicolaas-John van Nieuwenhuysen Beeld Judith Jockel

Hij is na de oorlog zwaar gestraft, hoe verklaart u dat?

‘Eenderde van zijn straf was voor zijn gedrag in kamp Amersfoort, de rest omdat hij in dienst was getreden van de vijand, dat werd hem zwaar aangerekend. De artsen die met de Nederlandse Ambulance naar het oostfront gingen, werden automatisch lid van de Waffen-SS. Vandaar zijn uniform.’

Hij laat de lange brief zien die internist Jacobus Borst in 1951 aan de advocaat van zijn grootvader stuurde. Borst zat in kamp Amersfoort en beschuldigde Van Nieuwenhuysen er tijdens de rechtszaak van dat hij zijn patiënten had laten ‘verrekken’. Geschrokken door de hoogte van de straf, zette Borst daarna op papier wat Van Nieuwenhuysen in het kamp allemaal wel goed had gedaan: gevangenen geopereerd, op eigen kosten medicijnen laten komen, aangedrongen op verbetering van de voedselvoorziening. Oudste zoon Klaas vond na de oorlog in een archief 47 ziekenkaarten van patiënten die door Van Nieuwenhuysen met zorg waren behandeld. Het beeld kantelde maar het haalde weinig uit, zijn straf werd met slechts twee jaar verminderd. Misschien, oppert zijn kleinzoon, kwam dat doordat hij nauwelijks spijt betuigde.

Uw grootvader heeft tegen de rechter gezegd dat hij nooit ‘een schooier’ was geweest. Veroordeelt u hem om zijn gedrag?

‘Ik heb met de biografen gediscussieerd over het woord schooier, ik denk dat hij daarmee schoft bedoelde. Ik neem afstand van zijn daden maar ik veroordeel hem niet. Het is te makkelijk om tachtig jaar later zeggen dat je het zelf anders had gedaan. Ieder mens kan onder bepaalde omstandigheden slechte dingen doen. Ook ik kan een dader worden, daar ben ik van overtuigd.’

Hoe is het hem na zijn vrijlating vergaan?

‘Hij was 68 toen hij vrijkwam, daarna heeft hij nog tien eenzame jaren gehad. Mijn grootmoeder was gestorven toen hij in de cel zat, twee zoons waren naar Zuid-Afrika geëmigreerd, de derde stierf op jonge leeftijd. Hij is in Johannesburg overleden, toen hij bij mijn ouders op bezoek was.’

Nico van Nieuwenhuysen met zijn vrouw Cateau en hun drie zonen. Beeld Collectie Nicolaas-John van Nieuwenhuysen

Heeft u uw vader ooit naar zijn oorlogsherinneringen gevraagd?

‘Mijn vader heeft na de oorlog 20 maanden vastgezeten, alleen maar omdat hij de zoon van een NSB’er was. Hij is mishandeld, zijn broer Klaas is in het kamp verkracht. Dat heeft diepe sporen nagelaten. Aan het einde van zijn leven heb ik hem ernaar gevraagd, ik kon zien dat hij het moeilijk vond om erover te praten. Maar hij is niet verbitterd geraakt en daar heb ik bewondering voor. Hij is psychiater geworden en die keus had wellicht te maken met de trauma’s uit zijn jeugd. Zo is uit een donkere periode iets goeds voortgekomen. Als psychiater heeft hij veel mensen geholpen.’

In hoeverre speelt de familiegeschiedenis een rol in uw werk?

‘Ik werk met gevangenen en met veteranen en velen van hen kampen met trauma’s en psychiatrische problemen. Ik denk dat ik beter ben gaan opletten hoe ik met ze omga. Luister ik goed? Neem ik de tijd? Voel ik genoeg met ze mee? In de gevangenis probeer ik het bewakingspersoneel voor te lichten over de mentale gezondheid van gevangenen, in de hoop dat ik zo duidelijk kan maken waar hun problemen vandaan komen. Ik zie dat als mijn bijdrage om de wereld een beetje beter te maken.’