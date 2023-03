De ‘menselijke fout’ bij tragische ongelukken, zoals in Griekenland, blijkt meestal gewoon een ontwerpfout

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door ontwerponderzoeker (en ex-cabaretier) Jasper van Kuijk. Deze keer: menselijke fouten.

Een ‘tragische menselijke vergissing’ was volgens de Griekse premier Mitsotakis de oorzaak van de frontale treinbotsing die bij de stad Larissa aan 57 passagiers het leven kostte. Het is helaas een geijkte uitspraak na een dergelijke tragedie. ‘Het ongeluk kwam niet door een technisch mankement, maar iemand heeft een noodlottige fout gemaakt’, zo is de implicatie. Maar na onderzoek naar de oorzaken blijkt dan meestal dat het weliswaar een mens was die de fatale beslissing nam of handeling uitvoerde, maar dat die mens aan een systeem was blootgesteld waarbij het wachten was op het moment dat het fout zou gaan. Donald Norman, een van de grondleggers van het gebruiksgericht ontwerpen, stelt daarom dat wat ‘menselijke fouten’ worden genoemd meestal ontwerpfouten zijn.

Neem het beruchte ongeluk met de Three Mile Island-kerncentrale in de VS in 1979, dat mede werd veroorzaakt door een onhandige indeling van bedieningselementen, op elkaar lijkende alarmsignalen en een onduidelijke indicatie van het niveau van de koelmiddelvoorraad. Waardoor inderdaad de operators uiteindelijk verkeerde beslissingen namen, maar eigenlijk haalden zij slechts de trekker over van een doorgeladen pistool dat al jaren klaarlag.

. Beeld .

Ook vanuit Griekenland komen er signalen dat er van alles mis was met het systeem. De twee gebotste treinen reden volgens de voorzitter van de Panhelleense Federatie van Spoorwegarbeiders tien tot twaalf minuten op hetzelfde spoor, wat mogelijk was doordat de elektronische signaleringssystemen waren uitgeschakeld. Ook het systeem dat machinisten moet waarschuwen voor botsingen zou hebben uitgestaan. ‘Niets werkt, alles gebeurt handmatig. We werken in de handmatige modus op het hele traject tussen Athene en Thessaloniki’, zei de voorzitter van de Griekse machinistenvereniging.

Het is kwalijk hier de term ‘menselijke fout’ voor te gebruiken, omdat die suggereert dat het systeem klopt. Terwijl: mensen zijn onderdeel van het systeem en een goed systeemontwerp houdt rekening met de vaardigheden en zwakheden van de menselijke onderdelen. In het Engels wordt dit ook wel human factors genoemd.

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat gebruikers daarmee een vrijbrief hebben om maar wat aan te klooien. Van iedere afzonderlijke gebruiker mogen we nog steeds verwachten dat deze zijn of haar best doet en oplet, maar het systeem moet wel zo zijn ontworpen dat als dit niet het geval is er geen dramatische fout optreedt. Over het hoofd zien dat een half-verborgen functie is ingeschakeld of niet weten dat een zeldzame procedure moet worden uitgevoerd: het zou niet moeten gebeuren, maar het gebeurt. Het zal gebeuren. Dat wéten we. Het is aan de systeemontwerpers om daar rekening mee te houden en een systeem te ontwerpen dat fouten niet in de hand werkt en ze gewoon voorkomt.

Maar met wat we nu weten, lijkt er bij de Griekse spoorwegen geen systeem te zijn geweest dat rekening houdt met de menselijke factor.

Jasper van Kuijk op Mastodon: @jaspervankuijk@mastodon.social.