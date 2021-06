De maan neemt om 11.18 uur een flinke hap uit de zon

Beeld de Volkskrant

Het verschijnsel begint al om 11.18 uur: aan de rechterbovenrand van de zon is dan het eerste, kleine ‘deukje’ zichtbaar, veroorzaakt doordat de maan voor de zon langs begint te bewegen. Om 12.22 uur is de verduistering op z’n maximum; bijna een derde van de middellijn van de zon wordt dan bedekt door de maan. Daarna schuift de maan langzaam verder naar links; om 13.31 uur is alles weer achter de rug.

Een gedeeltelijke eclips is minder spectaculair dan een totale, wanneer de heldere zonneschijf volledig verduisterd wordt door de maan. Het wordt donderdag voor het blote oog niet merkbaar donkerder of voelbaar kouder. Totale verduisteringen zijn nóg veel zeldzamer; pas in oktober 2135 is er vanuit Nederland een te zien.

Om de gedeeltelijke verduistering van 10 juni veilig waar te nemen, is een speciale eclipsbril nodig; zonder voldoende bescherming is het gevaarlijk om recht in de zon te kijken. Wie geen eclipsbril heeft, kan de zon ook projecteren via een gaatje van ongeveer 1 millimeter in een stuk karton. Op zo’n 30 centimeter erachter zie je dan – midden in de schaduw van het karton – een klein beeldje van de zon, met duidelijk een hapje eruit.

Vanuit delen van Canada, Groenland en Rusland is te zien hoe de maan precies voor het midden van de zon langs beweegt. Toch is de eclips ook daar niet totaal: de maan staat donderdag iets verder van de aarde dan gemiddeld, waardoor hij aan de hemel net te klein is om de zonneschijf volledig af te dekken. Het gevolg is een zogeheten ringvormige zonsverduistering.

Ook op 25 oktober 2022 zal vanuit Nederland opnieuw een gedeeltelijke verduistering zichtbaar zijn. De eerstvolgende totale eclips in Europa is op 12 augustus 2026, in Noord-Spanje.