De Loden Keten gaat dit jaar naar KPN, voor hun project ‘Opzeggen Ho Eens Even’

‘Goedenavond geliefde salestijgers, welkom op de jaarlijkse uitreiking van ‘De Loden Keten’, voor het op inventieve wijze vasthouden van klanten.

‘Niemand raakt graag klanten kwijt. We voelen allemaal die steek in onze performance indicators als een omzetgeneratortje besluit zijn of haar diensten elders te betrekken. Vroeger konden we ons daartegen wapenen met een roedel met belscripts gewapende uitzendkrachten of met die prachtige stilzwijgend met een jaar verlengende contracten die je alleen precies in de drie dagen voor het verlopen van het contract kon opzeggen.

‘Maar zoals u allen weet, waarde verkoopkanonnen en retentiemanagers, aan veel hiervan kwam helaas een eind met de Wet van Dam. Tegenwoordig mogen consumenten na afloop van de eerste abonnementsperiode gewoon opzeggen, met maximaal een maand opzegtermijn. En opzeggen moet kunnen op dezelfde manier als waarop je hebt afgesloten. Deze wet luidde een van de donkerste perioden van de sales in.

‘Maar de salescommunity rechtte de ruggen, doorzocht databases en vond uitwegen. Van zogenaamde dark patterns tot juridische sluiproutes. Om deze vindingrijkheid te eren is er nu de jaarlijkse uitreiking van de ‘De Loden Keten’, waarvoor we hier nu bij elkaar zijn.

‘De eervolle vermelding gaat dit jaar naar de ANWB, wiens diensten – creditcard, verzekering, Wegenwacht – je wel via internet kunt afsluiten, maar niet opzeggen. Hoe dit kan? Doordat de ANWB gebruikmaakt van het feit dat ze een vereniging is, waarvoor de Wet van Dam niet geldt. Briljant in z’n eenvoud en een voorbeeld voor ons allen!

‘Maar ondanks de creativiteit van de ANWB gaat De Loden Keten dit jaar toch naar KPN, voor hun project ‘Opzeggen Ho Eens Even’.

‘Nadat potentiële opzeggers op een KPN-website met de vertrouwenwekkende titel ‘Abonnement Opzeggen’ hebben gekozen voor het op te zeggen abonnement, moet de klant de reden voor het opzeggen aangeven, waarna de website suggesties doet voor alternatieve diensten. Eigenlijk het oude vertrouwde belscript, maar dan digitaal. Als mensen dáár dan koppig voorbij scrollen zien ze onderaan, onder het kopje ‘Wil je toch opzeggen?’ alleen de gegevens van de telefonische helpdesk. En slechts helemáál onderaan, een niet al te opvallend dropdown-menu: ‘Andere manieren om op te zeggen’.

‘Pas als dat menuutje wordt opengeklapt zien mensen de keuze voor opzeggen per brief of via internet. En na de keuze voor opzeggen via internet volgt de briljante pointe: ‘We bellen je altijd nog even met een 088-nummer.’ Prachtig uitgevoerd dit: de consument kan opzeggen via internet, maar KPN belt tóch nog even om ze te vragen of ze het wel zeker weten of misschien een andere dienst af willen nemen.

‘Ik wens u verder een prettig diner, en ik zie u volgend jaar natuurlijk, want we zijn een vereniging, dus uw lidmaatschap opzeggen kan alleen via onze helpdesk of met een brief in tweevoud, maar die had u moeten indienen tussen voor- en hoofdgerecht. Proost!’

