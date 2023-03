De kosten van WOZ-bezwaarprocedures zijn een goeie prikkel voor verbetering

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door ontwerpwetenschapper (en ex-cabaretier) Jasper van Kuijk. Deze week: de WOZ-proceskostenvergoeding.

Voor publieke diensten en overheidsdiensten heb je vaak geen alternatief. Als je vindt dat je gemeentelijke vuilophaaldienst, de Belastingdienst of de Onderwijsinspectie ondermaats presteert, kun je niet zeggen: oké, ik ga naar een andere. Dat betekent dat deze diensten niet de concurrentieprikkel voelen om te verbeteren die commerciële diensten wel hebben. Maar concurrentie is niet de enige prikkel die helpt om diensten te verbeteren, zoals de recente affaire rond de WOZ-bezwaarbureaus laat zien.

Dit soort bureaus dient bij gemeenten een klacht in namens burgers die vinden dat de WOZ-waarde van hun huis te hoog is ingeschat, wat leidt tot hogere belastingen. De bureaus werken vaak op basis van no cure, no pay: het kost burgers niets om ze in te schakelen, maar bij succes ontvangen ze van de gemeente een proceskostenvergoeding van gemiddeld 600 euro, en dat is hun verdienmodel.

Het resultaat is dat gemeenten steeds meer tijd en dus geld kwijt zijn aan WOZ-bezwaarprocedures. In 2021 was dat 18 miljoen euro, twee jaar eerder nog 12 miljoen. Ook worden steeds meer bezwaren ingediend via een bureau, van 17 procent in 2015 naar 51 procent in 2022.

Daarom wil staatssecretaris Van Rij voor Fiscaliteit nu de proceskostenvergoeding die deze bureaus ontvangen verlagen en overmaken aan burgers en niet aan de bureaus, zodat de kosten zichtbaar worden. Daar kun je kanttekeningen bij plaatsen.

Sommige gemeenten beginnen nu namelijk hun WOZ-bezwaarprocedures te vereenvoudigen en gaan er beter over communiceren. Dat laatste is belangrijk, want als burgers denken dat iets ingewikkeld is – een gevoel dat overigens wordt versterkt door de advertenties van de WOZ-bureaus – dan zullen ze sneller voor zo’n bureau kiezen. Innovatiesocioloog Everett Rogers stelde dat ‘gepercipieerde complexiteit’ een zogenoemde adoptiefactor is: als mensen denken dat iets lastig te gebruiken is, zullen ze er minder snel voor kiezen.

Als je op een apparaat papiertjes en stickers met handgeschreven instructies ziet, dan is dat een teken dat de interface te ingewikkeld is. En als er bureautjes of appjes de kop opsteken die burgers helpen om te gaan met de overheid, dan weet je als overheid dat je dienstverlening te ingewikkeld is. Wat trouwens de vraag opwerpt wat het zegt dat zoveel Nederlanders alleen hun belastingaangifte durven doen met hulp van een belastingadviseur.

Dus misschien dat de WOZ-bureautjes en de kosten die ze met zich meebrengen uiteindelijk toch iets goeds doen: een prikkel vormen voor gemeenten om WOZ-bezwaar eenvoudiger te maken. En mogelijk ook om de WOZ-inschattingen zelf te verbeteren. De WOZ-bezwaarbureaus wijzen erop dat 40 procent van hun bezwaren succesvol is. Als gemeenten hun WOZ-inschattingen verbeteren, brengen ze ook het percentage (succesvolle) bezwaren naar beneden.

Dus de procesvergoeding verlagen en overmaken aan burgers: oké. Maar Van Rij moet de pijn bij gemeenten niet volledig wegnemen, want die kosten vormen, bij gebrek aan concurrentie, een goeie stimulans voor verbetering van de dienstverlening.

Jasper van Kuijk op Mastodon: @jaspervankuijk@mastodon.social.