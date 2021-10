De kosmos in je hand: redacteur George van Hal koopt zes meteorieten en laat ze testen door de TU

[!!!ALLEEN ONLINE!!!] Even voorstellen: de zes ruimtestenen

Deze zes ruimtestenen kocht ik online bij veilingen en handelaars. Alle zes arriveerden vergezeld door een certificaat van echtheid ondertekend door mensen verbonden aan de International Meteorite Collectors Association (IMCA). Dit is de informatie die de handelaren vooraf over de stenen aanleverden, of die in de meteorieten database over de stenen publiekelijk beschikbaar is.

1. Stenen meteoriet (‘chondriet’) NWA. Een steen uit de Sahara, volgens de verkoper ‘zeker een meteoriet’, maar niet eentje die door wetenschappers is bekeken voor een officieel oordeel. Ik kocht een onbewerkt exemplaar van 60 gram, via een Nederlandse handelaar. Kosten: 51 euro.

2. IJzeren meteoriet ‘Canyon Diablo’. Deze ijzermeteoriet is afkomstig uit de Meteorite Crater in de Amerikaanse staat Arizona. Alle meteorieten uit die krater krijgen de officiële naam Canyon Diablo. Ik kocht een onbewerkt exemplaar van 118,4 gram. Kosten via een veilingsite: 98 euro.

3. Pallasiet ‘Sericho’. Twee broers waren in 2016 op zoek naar hun kamelen en vonden enkele beloftevolle stenen ten westen van het dorp Habaswein in Kenia en ten zuiden van Sericho. In totaal ging het om ruim 2.800 kilogram van deze meteoriet. Ik kocht een geprepareerd plakje van 30,6 gram. Kosten via een veilingsite: 105 euro.

4. Diogeniet ‘NWA 7831'. In 2013 groef een groep lokale bewoners in de Westelijke Sahara, in district Saguia el Hamra, een bijzondere, groengelige steen op. Na onderzoek door twee geologen van de universiteit van Washington bleek het te gaan om een diogeniet, vermoedelijk afkomstig uit de korst van planetoïde Vesta. In totaal is 20 kilogram van het materiaal gevonden. Ik kocht een onbewerkt brokje van 7 gram bij een Nederlandse handelaar. Prijskaart: 61 euro.

5. Maanmeteoriet ‘NWA 13036'. In 2019 gevonden als groepje opvallende stenen in het zuiden van Marokko. Analyse door twee Amerikaanse geologen leerde dat het ging om een brokstukje van de maan – een zeldzame vondst. In totaal werd van NWA 13036, zoals hij nu heet, zo’n 1,8 kilogram ontdekt. Ik kocht een plakje van 0,54 gram. Kosten via de veilingsite: 36 euro.

6. Marsmeteoriet ‘NWA 13276'. Afkomstig van vier afzonderlijke stenen – totale gewicht zo’n 2,9 kilogram – die in 2019 gekocht werden van lokale meteorietenhandelaren in Mali en Mauritanië. Analyse door twee Amerikaanse geologen liet zien dat het gaat om Marsstenen. Ik kocht een plakje van 0,37 gram via een veilingsite en betaalde daarvoor 41 euro.