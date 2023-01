De kassaloze Aldi in Utrecht doet zijn best om klanten buiten te houden

Aldi heeft in hartje Utrecht een kassaloze supermarkt geopend die ook een klantloze supermarkt blijkt. In de winkel leggen camera’s vast welke producten je pakt en zetten die in een app, waarna je gewoon naar buiten kunt lopen en er wordt afgerekend via de app. De voornaamste opbrengst tot nu toe lijkt een uitgestorven winkel, zo liet RTV Utrecht zien.

Deel van het probleem is dat je, voor je de winkel in mag, een app moet downloaden en je daarmee moet registreren, inclusief creditcardgegevens. En als we af mogen gaan op de ict’er die de proef-Aldi aandeed en met wie RTV Utrecht sprak, is die app niet al te best: onduidelijk, en hij moest ook een paar keer opnieuw opgestart worden. Zo’n hoekige app helpt natuurlijk niet als je mensen wil verleiden om een nieuw soort winkel uit te proberen. Maar in Nederland alleen een creditcard als betaalmiddel aanbieden, dan doe je echt je best om mensen buiten te houden, want slechts iets meer dan eenderde van de Nederlanders is in het bezit van zo'n kaart.

Gebruiksgericht ontwerpen betekent rekening houden met de vaardigheden, wensen en eigenschappen van gebruikers. De betaalmethoden waarover mensen beschikken zijn zo’n eigenschap. Daar geen rekening mee houden kan tot flinke gebruiksproblemen leiden.

Zo kon je bij de NS-kaartautomaten op Schiphol jarenlang niet betalen met creditcard, tot grote frustratie van vele arriverende internationale reizigers. Toen de automaten uiteindelijk wel geschikt werden voor creditcards, vroegen ze ter autorisatie om een pincode. Voor Amerikanen – die bij creditcardaankopen een handtekening zetten – was dat het moment om verwonderd te ontdekken dat hun creditcard ook een pincode had. Gevolg: lange tijd kon een flink deel van de internationale reizigers die aankwamen op Schiphol de kaartautomaten niet gebruiken.

Bij Bol.com daarentegen ging het wél goed. Toen het bedrijf begon, was internetwinkelen nog nieuw, spannend en een beetje onhandig. Zeker het betalen. iDEAL bestond nog niet en de gegevens van je creditcard – áls je die dus al had – online doorgeven: brrrrr. Dus hoewel Bol een internetbedrijf was, greep het naar de vertrouwde acceptgiro. De afdeling debiteurenbeheer zal er misschien niet heel blij mee zijn geweest, maar zo verminderde Bol wel de angst om iets op internet te kopen (‘krijg ik het überhaupt wel of is mijn geld straks weg?’) en ze gebruikten een betaalvorm die iedereen had.

De kassaloze Aldi in Utrecht is een proef, aldus het bedrijf, om het concept uit te testen. Het bedrijf achter de gebruikte technologie, Trigo, vertelt op hun site hoe deze bijdraagt aan ‘frictieloos’ winkelen. Frictieloos is techjargon voor alle drempels wegnemen. Maar het draait hier uiteindelijk om bezuinigen. Men hale cassières weg, dus moeten klanten zelf gaan scannen, wat frictie is, dus installere men camera’s. Voorlopig lijkt de frictie vooral te zijn verplaatst: van het afrekenen naar het überhaupt naar binnen kunnen.

