De jonge generatie zal digitale systemen veiliger maken

Informaticus Sennay Ghebreab werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Beeld Rebecca Fertinel

Hij was iemand die ‘liever niets zei’, vertelt Sennay Ghebreab (49). ‘Vraag het collega’s en ze zullen zeggen dat de Sennay van nu niet de Sennay van vroeger is. Ik heb een transformatie ondergaan.’ Hij was voorheen verlegen en luisterde graag. De informaticus verdiepte zich bovendien liever in nieuw onderzoek dan dat hij tijd nam om zijn werk aan anderen uit te leggen. Want uitleggen, dat leek hem vooral veel herhaling. En, zo was zijn ervaring, het was veiliger om niet naar buiten te treden.

Want aanvankelijk was Ghebreab niet in de publiciteit gekomen met zijn vak, waarover we nu spreken. Hij was naar buiten getreden met waarschuwingen voor de lange arm van het regime in Eritrea dat ook in Nederland Eritrese vluchtelingen onder de duim probeert te houden. Ghebreabs ouders zaten in het Eritrees verzet en vluchtten met hem en twee zussen naar Nederland toen hij 6 jaar oud was. Dat hij zich daarover had uitgesproken, was niet zonder gevaar geweest.

Inmiddels heeft Ghebreab gemerkt dat praten over AI (kunstmatige intelligentie) met heel wat minder druk gepaard gaat. En dingen herhalen vindt hij niet zo erg meer: ‘Door uitleg aan anderen te geven kom ik zelf ook tot nieuwe inzichten.’ Daarbij is zijn drijfveer om ons te onderwijzen over kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmen niet wezenlijk anders dan toen hij zich uitsprak tegen de Eritrese dictatuur. ‘Ik ben opgegroeid met gevaar, oorlog en onderdrukking. Mijn ouders en hun ouders hebben zich daar altijd tegen verzet met het idee: we moeten mensen emanciperen, vooral de onderdrukten. Voor mij is het niet meer dan logisch dan dat je je werk doet om anderen te helpen.’ Praten over AI is, beseft hij, bittere noodzaak: ‘We leven in een digitale wereld en wie niet digitaal geletterd is, dreigt straks te worden uitgesloten en onderdrukt.’

Sommigen denken bij AI vooral aan de meer spectaculaire vormen die je vroeger wel in sciencefictionfilms had kunnen zien: zelfrijdende auto’s of robots die medicijnen rondbrengen. Maar AI is ook wat streamingdiensten gebruiken om je smaak te leren kennen en je muziek of series aan te bieden waar je zin in hebt. Of waarmee Google Maps je de snelste route wijst. Onder AI vallen eigenlijk alle computersystemen die behoorlijk zelfstandig kunnen werken én die kunnen leren, die steeds beter worden in wat ze doen. Een wat ouderwetse definitie van AI is: het nabootsen van menselijke intelligentie. Maar die doet geen recht aan de werkelijkheid. Want computers kunnen onnoemelijk veel meer gegevens verwerken dan mensen en dus is AI soms slimmer en in elk geval vaak krachtiger dan wij.

Dat kan angstig maken. Nemen machines niet de boel over? En is dit niet een soort nucleair wapen als het in de verkeerde handen valt? Ghebreab is ervan overtuigd dat we met AI de wereld kunnen verbeteren. Om hieraan bij te dragen richtte hij een kleine twee jaar geleden bij de Universiteit van Amsterdam het Civic AI Lab op, in samenwerking met de Vrije Universiteit, de gemeente en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Doel: AI ontwikkelen die mensenrechten respecteert en zelfs bevordert. Daarnaast maakt hij onder andere deel uit van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme.

AI-cursus Voor wie denkt: ‘mooi zo’n discussie over de kansen en gevaren van AI’, maar ik snap nog steeds niet zo goed hoe het nou werkt, is er sinds 2018 de Nationale AI Cursus. Te vinden op ai-cursus.nl. Er is een basiscursus voor volwassenen en een voor kinderen over wat AI is. Meer dan 300 duizend mensen gingen u voor. Net nieuw is de toegevoegde cursus ‘AI en ethiek’, waar Sennay Ghebreab aan meewerkte. ‘Die is ontwikkeld naar aanleiding van feedback die cursisten gaven’, zegt Ghebreab. ‘Hierin behandel ik de gevolgen van AI voor de samenleving, met onderwerpen als discriminerende algoritmen, deepfakes en desinformatie. Maar ook hoe algoritmes kansengelijkheid kunnen vergroten.’

Hoe komen de meeste mensen dagelijks in aanraking met AI?

Het gebeurt vanaf het moment dat je wekker gaat tot je weer naar bed gaat. Via de tools op je telefoon. Via producten van banken, in het ziekenhuis of bij de overheid. Soms zichtbaar voor jou als gebruiker maar vaak onzichtbaar. Lang is het misverstand geweest: het is iets technologisch’, dus het is neutraal. Dat dat niet zo is, wordt steeds beter bekend, maar er is nog een hoop te winnen.’

Die bekendheid is onder meer te danken aan zaken zoals het toeslagenschandaal, waarbij mensen met een tweede nationaliteit eerder als fraudeur werden behandeld, en het digitale systeem SyRI in Rotterdam dat naar fraude zocht in specifieke wijken.

‘Die zaken hebben meer bekendheid gebracht, maar helaas hebben ze AI uitsluitend in een slecht daglicht geplaatst. Terwijl je met AI ook iets goeds kunt doen. AI is een reflectie van de samenleving. Het legt bloot hoe onze maatschappij in elkaar zit: zijn discriminatie en uitsluiting daarin een groot probleem, dan komt dat ook terug in computersystemen, want die worden door mensen bedacht en gebruikt. Wat je in deze spiegel ziet, is misschien niet fijn, maar problemen die zo zichtbaar worden kun je wel aanpakken.’

Want het onderscheid dat de algoritmes maken is er door mensen in gebracht?

‘Ja. Vaak gebeurt dat onbewust. Maar soms is het bewust. Neem de toeslagenaffaire. Daarin zie je duidelijk de beslissing: we moeten ons richten op burgers met een tweede nationaliteit. Dat wordt expliciet in het systeem gebouwd. Zonder AI hadden de mensen bij de Belastingdienst zich ook in het bijzonder op mensen met een tweede nationaliteit gericht, maar was dat misschien nooit bekend geworden. Systemen van de overheid brengen aan het licht dat hierover is nagedacht, dat er een intentie achter zit. Ze maken de onderbuikgevoelens expliciet en dat is nuttig, want het zijn uiteindelijk die onderbuikgevoelens waar we iets tegen moeten doen. Dat laat onverlet dat de schade voor grote groepen mensen groot is.’

Doordat automatisering zo efficiënt is, is de schade áls het misgaat wel extra groot. Want het zijn zelflerende systemen: hebben ze iets te pakken bij een bepaalde wijk of bevolkingsgroep, dan richten ze zich daar steeds meer op en soms met verwoestende effecten.

‘Maar misschien was die schaalvergroting dus nodig om achterliggende problemen zichtbaar te maken. Dat is cru, maar het is ook een kans. Nu wordt te eenzijdig de les getrokken dat AI een bedreiging is. Niet alleen door dit soort schandalen bij de overheid, maar ook door privacyschendingen van techbedrijven en door hun businessmodellen die drijven op desinformatie. Ik zou een andere conclusie willen trekken. Je kunt je afzetten tegen AI als een gevaar, maar AI gaat niet meer weg. Dus het enige dat je dan doet is AI helemaal overlaten aan big tech en aan overheden. Die kunnen dan hun posities nog verder versterken zonder last te hebben van burgers die zich ermee bemoeien. Ik pleit voor meer engagement met AI. Zorg dat je erbij betrokken bent en de ontwikkeling zo stuurt dat die jou als individu, groep of samenleving helpt.

‘Misschien is dit voor de wat oudere generaties moeilijk. De oplossing zit bij jongeren die opgroeien in deze digitale wereld en die veel meer bewustzijn hebben over wat algoritmen zijn. Doordat zij beter snappen hoe hun levens erdoor worden beïnvloed en de risico’s inzien, zijn ze er meer op gebrand om zelf veiliger systemen te ontwerpen.’

Wat is een voorbeeld van een goede AI-toepassing?

‘Kijk in de medische wereld. Ik ben gepromoveerd op algoritmes die radiologen helpen om beelden te analyseren en diagnoses te stellen. Dat is mede dankzij AI in twintig jaar enorm verbeterd. De radioloog kan AI gebruiken als second opinion. Maar het kan ook dat AI al de diagnose stelt en alleen nog bij onzekerheden de radioloog de beslissing laat nemen. AI voert sommige taken sneller én nauwkeuriger uit, bijvoorbeeld het meten van de botleeftijd. In andere taken zijn radiologen weer beter dan AI, maar zie je ze dat in de praktijk bij makkelijke gevallen toch op de AI-uitkomsten terugvallen.’

Laat ook dit niet een valkuil zien van AI? Als mensen overbelast zijn of gemakzuchtig laten ze meer over aan een systeem dan waar het voor is bedoeld.

‘Ja, daar moet je scherp op zijn, maar niet al te verkrampt. Als het een keer fout gaat, analyseer dan goed waar het fout is gegaan en hoe je het kunt voorkomen. Soms moeten we machines ook de ruimte geven om beslissingen te nemen en fouten te maken.’

Wanneer je dat over een mens zegt, is het heel normaal, maar van een machine accepteren we fouten maken nog niet.

‘Terwijl, hoe slimmer en sneller algoritmes worden, des te meer dringt de vraag zich op: moeten we ze niet als een partner van de radioloog zien of van de ambtenaar, in plaats van als een machine waar we andere maatstaven voor hanteren.

‘Wat AI zo sterk en uniek maakt zijn de gigantische hoeveelheden data waar systemen van leren. Ze halen daar allerlei kenmerken en patronen uit die wij niet kunnen zien. En ze bedenken misschien wel oplossingen waar wij niet op kunnen komen. Op terreinen als klimaat, energie, armoede, obesitas.

‘De Stanford Universiteit in de VS heeft in samenwerking met de Zwitserse overheid een algoritme ontwikkeld om voorstellen te doen voor de huisvesting van vluchtelingen. In Nederland en in de meeste landen komen mensen ergens terecht omdat er toevallig capaciteit is. In Stanford hebben ze gekeken naar data van vluchtelingen uit het verleden: hoe is het met ze? Welke opleiding hebben ze, wat voor werk? Bij wie is het beter gelukt en bij wie minder?

‘Dat algoritme kijkt naar duizenden kenmerken van vluchtelingen én regio’s. Het kijkt welke vluchtelingen welke achtergrond hebben en doet vervolgens voorstellen. Het helpt om vluchtelingen en gezinnen te plaatsen in gebieden waarvan bijvoorbeeld bekend is dat er behoefte is aan monteurs of verplegers. In Amerika zou dit kunnen leiden tot 40 procent meer statushouders met een opleiding of werk. Er zijn misschien politieke redenen om het niet te gebruiken, maar de techniek is er. Uiteraard moeten data op een ethische manier worden verzameld. Met respect voor privacy, veilig bewaard en met toestemming van de mensen over wie het gaat.’

Zijn er problemen die niet kunnen worden opgelost met AI?

‘Als je ziet hoe de samenleving de afgelopen twintig jaar is veranderd onder invloed van AI, dan zeg ik niet graag dat iets onmogelijk is.’

Dat lijkt de belofte van een heilstaat. Maar wat mensen met de beste intenties bedenken, leidt ook altijd tot excessen. Dat was al zo zonder AI en met AI zullen die excessen alleen maar groter zijn.

‘Ik maak graag onderscheid tussen toepassingen die straffen en toepassingen die helpen. Bij het straffen, het opjagen van mensen, gaat het vaak mis. Denk aan fraude-opsporing. Daar zit mijn grote zorg ook nu. Daar moet je dus heel voorzichtig in opereren. Maar als het gaat over AI-systemen om te ondersteunen, dan mogen we echt wel wat opener zijn. Onbedoelde consequenties zullen er altijd zijn, het zal een keer fout gaan. Maar we komen vooruit doordat we leren van die fouten.’

Onze overheid heeft de laatste decennia minder een ondersteunend en meer een straffend karakter gekregen. Hebben wij dan wel de overheid waaraan je zo’n sterk instrument toevertrouwt?

‘Nee. Maar je moet misschien minder vanuit de overheid denken en meer vanuit burgers. AI kan juist tegenwicht bieden aan overheden, andersom dus. AI kan helpen om ongelijke behandeling tegen te gaan. In Amsterdam kijken we nu zo naar vervoer. Traditioneel worden keuzes voor het ov puur gemaakt op grond van drukte: waar veel mensen reizen laten we veel trams rijden. Maar je kunt je ook afvragen waar mensen onevenredig weinig toegang hebben tot vervoer, waar mobiliteitsarmoede heerst, en daar meer ov aanbieden.’

‘Of neem de echoputten vol nepnieuws. Die worden gecreëerd met AI. Voor techbedrijven is dat een businessmodel: ze houden klanten vast door hen almaar meer te voeren van hetzelfde. Regimes hebben er baat bij om mensen zo voor hun karretje te spannen. Maar het is ook mogelijk om subtiele algoritmen te maken die iets aanbieden dat aantrekkelijk genoeg is om van het publiek de aandacht te trekken en vast te houden, maar dat mensen juist geleidelijk uit hun bubbel trekt. Of algoritmen die de overheid controleren bij beleid en uitvoering. Burgers kunnen zelf aan zulke alternatieven werken.’

De overheid besteedt het bouwen van computersystemen vaak uit en heeft zelf te weinig mensen die er veel vanaf weten. De Rekenkamer stelde onlangs vast dat algoritmen weleens een ‘black box’ zijn voor ambtenaren die ermee werken. Dat stelt ook niet gerust.

‘Dat klopt. En toch: als ik nu moet kiezen wat een ambtenaar die algoritmen inzet moet bijleren, zou ik hem eerder een training aanraden in transparantie, verantwoording, uitlegbaarheid en eerlijkheid, dan een technische cursus. Om die waarden in AI te vertalen, heb je eerst mensen nodig die die waarden aanhangen en uitdragen.’

Hoe staat het eigenlijk met uw vertrouwen in de mens?

‘Ik ben in principe heel positief over de mens als individu. Maar ik zie dat er veel misgaat door mensen in een collectief. Vooral wanneer zij door leiders worden gemanipuleerd met desinformatie. En dat gebeurde allang voordat AI bestond. Dan maken ze zich schuldig aan oneerlijkheid, wreedheden en onderdrukking. Wie heeft de leiding over de groep? Daar zit voor mij de crux.’

Het is dus geen strijd vóór of tegen AI. De kwestie is: wie heeft er het meest te zeggen over de ontwikkeling van AI? Een klassieke politieke strijd.

‘Helemaal mee eens. Die strijd wordt nu nog niet gevoerd door de gemiddelde burger. Maar wie zijn toekomst wil vormgeven, moet eraan meedoen.’