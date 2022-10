De Javamens en de Kabwe-schedel: ook natuurhistorische musea zien hun koloniale verleden langzaam onder ogen

Een schedelkapje van de Javamens, die Indonesië terug wil van het Leidse museum Naturalis. Beeld ANP

Een slag van het pikhouweel, nog een, en plotseling keek een menselijke schedel hem aan. Zo was het gegaan, vertelde Tom Zwigelaar later. De Zwitserse mijnwerker was samen met een Afrikaanse collega aan het werk geweest in de mijn van Broken Hill, het hedendaagse Kabwe, in wat nu Zambia is. Ze groeven naar lood en zink, maar vonden iets heel anders: een schedel van een vroege mensensoort, een soort die tot dan toe nog nooit in Afrika was aangetroffen, de Homo heidelbergensis.

De schedel bleef niet lang in de buurt van zijn vindplaats. Het was 1921, en Zambia was een Engelse kolonie. Dus toen een arts uit een naburig ziekenhuis vaststelde dat de schedel niet aan een moderne mens toebehoorde – te breed gelaat, te grote neus, te zware wenkbrauwbogen – was het een uitgemaakte zaak: het mijnbouwbedrijf zond de beenderen voor wetenschappelijk onderzoek naar Engeland. En daar is de ‘Kabwe-schedel’ nog steeds. Tegenwoordig is het een van de pronkstukken van het Natural History Museum in Londen.

De Kabwe-schedel. Zambia vraagt al vijftig jaar zonder succes om teruggave aan het Natural History Museum in Londen. Beeld Getty

Dat zint Zambia helemaal niet. Al vijftig jaar dringt het Afrikaanse land aan op teruggave van de Kabwe-schedel, tot nu toe zonder resultaat. ‘Een cultureel voorwerp heeft een grotere betekenis wanneer het te zien is in zijn natuurlijke omgeving, en de Broken Hill-schedel zou er zonder twijfel baat bij hebben ‘thuis’ te zijn’, schreef de Zambiaanse archeoloog Francis Musonda in 2013 in African Archaeological Review.

De discussie over de Kabwe-schedel kent nogal wat parallellen met die over de Javamens, waarvan Indonesië onlangs liet weten ’m terug te willen. Ook dat is een vroege mensachtige, een Homo erectus in dit geval, en ook zijn fossiele botten werden meegenomen in de koloniale tijd, door de Nederlandse arts en paleontoloog Eugène Dubois. De Javamens bevindt zich nu in het Leidse museum Naturalis, het belangrijkste natuurhistorische museum van Nederland. En ook dat museum staat niet te springen om teruggave.

‘De verzoeken hebben zich uitgebreid’

Toch ontkomen natuurhistorische musea er niet langer aan hun koloniale verleden onder ogen te zien. De roep om te ‘dekoloniseren’ klinkt steeds luider. Vanuit de voormalige koloniën, die vondsten opeisen die ooit werden meegenomen door Europese verzamelaars. En vanuit academische hoek, waar historici pleiten voor een nieuwe kijk op de koloniale wetenschapsbeoefening. Het kan voor de grote musea in Europa grote gevolgen hebben: zij dreigen zo belangrijke onderdelen van hun collecties kwijt te raken.

‘De verzoeken om teruggave van koloniaal roofbezit hebben zich de laatste decennia langzaam uitgebreid’, zegt Fenneke Sysling, docent aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in de geschiedenis van wetenschap en kolonialisme. ‘Het begon met de teruggave van menselijke resten aan de oorspronkelijke bewoners van Australië, Nieuw-Zeeland of de Verenigde Staten. Zij wilden hun voorouders een waardige rustplaats geven. Daarna kwamen de etnografische musea in beeld, zoals het Tropenmuseum of het Museum Volkenkunde. Die hebben veel niet-Europese kunst in hun bezit die overduidelijk is geroofd, als buit is meegenomen. En nu worden ook de meest aansprekende objecten uit natuurhistorische musea aan het rijtje toegevoegd: de oermensen en de dino’s.’

Hier eindigt het niet, denkt Sysling. ‘Wat mij heeft verbaasd is dat Indonesië niet alleen het handjevol fossiele resten van de Javamens terug wil, maar de hele collectie die in de 19de eeuw door Eugène Dubois is verzameld. Dat zijn 40 duizend fossielen van planten en dieren. Die kun je niet allemaal in een museum zetten. De Indonesiërs willen er dus wetenschappelijk onderzoek naar gaan doen.’ Ook dat is een trend: wetenschappers uit het Zuiden accepteren niet langer dat ze aan de zijlijn staan bij het bestuderen van hun eigen fossielen.

Hoe kan het dat de natuurhistorische musea zo lang buiten schot bleven in de discussie over koloniaal erfgoed? ‘Dat heeft te maken met de disciplinevorming in de wetenschap’, analyseert Sysling. ‘Als er een expeditie terugkeerde, werd er een scheiding aangebracht: kunst- en gebruiksvoorwerpen naar de etnografische musea, natuurvoorwerpen naar de natuurhistorische musea. Vervolgens werd net gedaan of die verzamelingen van planten en dieren helemaal niets met geschiedenis te maken hadden. In natuurhistorische musea is het thema biodiversiteit. Voor de historische en culturele context hadden die musea oogkleppen op.’

‘Naturalis blijft daar ver bij achter’

Nederland loopt in het debat over natuurhistorisch erfgoed uit de koloniën bovendien achteraan, ziet Sysling. ‘Duitsland en Engeland zijn hier al een tijdje mee bezig. De grote natuurhistorische musea daar besteden veel meer aandacht aan de koloniale geschiedenis. Het Natural History Museum in Londen erkent bijvoorbeeld onomwonden dat Europese verzamelaars hulp kregen van slaafgemaakten. Daar blijft Naturalis ver bij achter.’

Ook Duitsland kent een iconisch museumstuk waarover veel te doen is geweest. Het gaat om het skelet van een dinosaurus, de Giraffatitan brancai, te zien in het Museum für Naturkunde in Berlijn. Het dier vult met zijn aanwezigheid de hele ontvangsthal: zijn lange nek reikt tot een hoogte van 13 meter, hoog genoeg om op de vierde verdieping van een gebouw ongehinderd naar binnen te kijken. Deze fossiele botten zijn afkomstig uit Tanzania, aan het begin van de 20ste eeuw een Duitse kolonie. Nadat de Duitse mijnbouwkundige Bernhard Wilhelm Sattler in het zuiden van het land een aantal kolossale beenderen uit de grond omhoog had zien steken, werden ze opgegraven onder leiding van paleontoloog Werner Janensch.

Het skelet van de dinosaurus Giraffatitan brancai, afkomstig uit Tanzania, in het Museum für Naturkunde in Berlijn. Beeld Getty

Er zijn in Tanzania politici die de dinosaurus terug willen, maar de Tanzaniaanse regering besloot iets anders aan Duitsland te vragen: hulp bij het opgraven van nieuwe fossielen, het opleiden van paleontologen en het verbeteren van de lokale musea. Daar is het Museum für Naturkunde nu mee aan de slag.

Ondertussen is het Duitse museum druk bezig in eigen huis de teksten aan te passen. Zo kreeg van oudsher alleen de Duitse paleontoloog Janensch krediet voor de ontdekking van de Giraffatitan, terwijl in de praktijk de rol van lokale omwonenden net zo belangrijk was. Zij wisten waar de botten lagen, gebruikten ze voor hun religieuze riten en traden op als gids voor de buitenlandse onderzoekers, zei de Duitse historicus Holger Stoecker tegen Science.

Het is zelfs gebeurd dat lokale mensen doelbewust uit de geschiedenis werden geschrapt, vertelde Stoecker. Een andere dinosaurus uit Tanzania werd aanvankelijk Nyororosaurus genoemd, naar Seliman Nyororo, een Tanzaniaanse man die in 1909 de opgravingen van het skelet leidde. Maar later kreeg deze herbivore dinosaurus een andere naam: Dicraeosaurus sattleri, naar de eerdergenoemde Bernhard Wilhelm Sattler.

‘Het wordt hoog tijd dat natuurhistorische musea dit soort verhalen óók gaan vertellen’, zegt Andreas Weber, historicus en docent aan de Universiteit Twente. ‘Naturalis is bijvoorbeeld een fantastisch museum om te leren over biodiversiteit, maar een beroerd museum als je iets wilt weten over de historische achtergrond van objecten. Als die informatie er al is, dan wordt die vaak toegespitst op één individu. Terwijl we weten dat de werkelijkheid heel anders was. Neem de natuuronderzoekers die op pad gingen in de 19de eeuw: die opereerden in een oorlogssituatie, ze trokken samen op met soldaten.’

‘Wetenschappers eigenden zich de natuur toe’

Alleen al uit het bestaan van die wetenschappelijke expedities spreekt een koloniale houding, vindt Weber. Het doel was immers vooral om te onderzoeken hoe exotische planten- en diersoorten van nut konden zijn: als objecten om in Europa te bestuderen en tentoon te stellen, maar ook als gewassen of medicijnen. ‘Alles werd in kaart gebracht, de soorten kregen nieuwe namen, het onbekende moest behapbaar worden. De lokale context werd compleet ontkend. In plaats daarvan eigenden de wetenschappers zich de natuur toe, door haar toe te voegen in een universeel kennissysteem.’

Pas nu komt heel voorzichtig een omgekeerde beweging op gang. Het natuurhistorisch museum van Frankfurt, in Duitsland, bood Chili de fossielen aan van de Pelagornis chilensis – een reusachtige vogel, voor zover bekend de grootste die ooit heeft geleefd, met een spanwijdte van meer dan 5 meter. Die hangt nu in het museum in Santiago.

Hoewel ook het Verenigd Koninkrijk zich sterk bewust is van het koloniale verleden, lijkt het daar van een teruggave nog niet te zijn gekomen. De verzoeken liggen er wel; het Natural History Museum in Londen ontving er minstens drie. Chili maakt aanspraak op de huid, vacht en botten van een uit de kluiten gewassen grondluiaard die 12 duizend jaar geleden leefde. Gibraltar wil twee neanderthalerschedels hebben. En dan is er nog de Kabwe-schedel, die Zambia zo graag in ontvangst zou nemen, maar die volgens het museum beter kan worden bewaard in Londen. Er zouden onderhandelingen gaande zijn, maar die leiden al jaren tot niets.

Het is volgens de Zambiaanse archeoloog Musonda een gotspe. ‘Dit brengt Zambia in een gênante en benarde positie, omdat de indruk wordt gewekt dat het niet op zijn eigen mensachtige fossiel kan passen’, schreef hij. Het gevolg? ‘De algemene opvatting onder de mensen in Zambia, en vooral onder degenen die veel belang hechten aan de terugkeer van de schedel, is dat niet alleen de mensen in Noord-Rhodesië gedurende 75 jaar door de Britten zijn gekoloniseerd; ze hebben het gevoel dat de kolonisatie is doorgegaan onder het mom van Britse expertise.’