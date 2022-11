De James Webb-telescoop speurt naar leven op aardeachtige exoplaneten

Vergelijking van het sterrenstelsel IC 5332 zoals vastgelegd door de Hubble-telescoop (links) en de Webb-telescoop. Beeld Esa/Webb/Nasa

Op veertig lichtjaar van de aarde draaien zeven kleine planeten rond een zwak dwergsterretje. Qua afmeting en samenstelling lijken ze op de aarde. Op drie van de zeven zouden zelfs zeeën en oceanen kunnen voorkomen. Wie weet leeft er wel iets; heel misschien kun je daar ooit achter komen door de dampkring van zo’n planeet te bestuderen. Dat is precies wat de nieuwe James Webb Space Telescope dit najaar doet. Het is de eerste keer dat sterrenkundigen metingen verrichten aan de dampkring van aardeachtige planeten. ‘We hebben geen idee wat we kunnen verwachten’, zegt Yamila Miguel van de Leidse Sterrewacht. ‘Het is heel spannend.’

Yamila Miguel van de Leidse Sterrewacht is betrokken bij het onderzoek. Beeld Andy Kameruchi

Eind augustus maakte een internationaal team van astronomen (onder wie Miguel) al bekend dat de Webb-telescoop kooldioxide (CO 2 ) heeft gedetecteerd in de dampkring van de grote, hete gasplaneet Bocaprins. Die draait eens in de vier dagen rond de zonachtige ster Wasp-39, op zevenhonderd lichtjaar afstand van de aarde. ‘Maar metingen aan kleine rotsachtige planeten zijn veel moeilijker’, zegt Miguel. ‘We weten nog niet eens zeker of ze wel een dampkring hebben.’

Sinds eind vorige eeuw hebben sterrenkundigen meer dan vijfduizend planeten bij andere sterren ontdekt. Ze zijn er in alle soorten en maten. Meestal kun je ze niet zien – ze worden overstraald door hun moederster. Maar op een indirecte manier kom je ze toch op het spoor. Bijvoorbeeld doordat ze met hun zwaartekracht de ster aan het schommelen brengen. Of doordat ze bij elke omloop voor de ster langs bewegen en daarbij een piepklein beetje sterlicht onderscheppen.

Zo’n ‘planeetovergang’ werd voor het eerst waargenomen in 1999, met een klein telelens-kijkertje vanaf de parkeerplaats van een sterrenwacht in Colorado. De reuzenplaneet HD209458b schuift elke 3,5 dag voor zijn ster langs, die daardoor een paar uur lang 1,5 procent zwakker is dan normaal. Sindsdien zijn er met behulp van de overgangsmethode een paar duizend exoplaneten ontdekt, vooral door ruimtetelescoop Kepler.

Dat je tijdens zo’n overgang aan de dampkring van de planeet kunt snuffelen, rekende Sara Seager van de Harvard-universiteit in 2000 al voor. ‘Dat was een belangrijk artikel, met een grote voorspellende waarde’, zegt Ignas Snellen, exoplanetenonderzoeker en sinds kort wetenschappelijk directeur van de Leidse Sterrewacht. Het idee is dat een klein beetje sterlicht door de dampkring van de planeet sijpelt en daarbij enigszins wordt gefilterd. Door het sterlicht extreem nauwkeurig te analyseren, kom je erachter welke gassen er in de planeetdampkring voorkomen.

Vingerafdruk

Snellen doet dat soort metingen met de Europese Very Large Telescope in Chili. Vanaf de grond valt het niet mee, legt hij uit, want ook de gassen in de dampkring van de aarde laten hun vingerafdruk achter in het sterlicht. ‘Dankzij een heel gevoelige spectroscoop kunnen we dat onderscheid toch maken. Zo waren wij de eersten die koolmonoxide ontdekten in de dampkring van een gasvormige exoplaneet en konden we zelfs onderzoek doen aan windpatronen.’

Een telescoop in de ruimte heeft minder last van verstorende effecten, maar de Hubble Space Telescope is eigenlijk te klein voor dit soort onderzoek, hoewel Hubble volgens Snellen in de atmosferen van sommige gasplaneten wel waterdamp heeft ontdekt. De meeste moleculen zijn bovendien alleen te ‘zien’ op infrarode golflengten. Vandaar dat er met zoveel spanning werd uitgekeken naar de resultaten van de Webb-telescoop: die is veel groter en gevoeliger dan Hubble en kijkt alleen naar die infrarode ‘warmtestraling’.

Yamila Miguel raakte in 2021 betrokken bij Webbs exoplanetenprogramma, dat onder leiding staat van Natalie Batalha van de universiteit van Californië in Santa Cruz. ‘We hadden eigenlijk geen idee wat we konden verwachten’, zegt ze. ‘Bij exoplaneten weet je altijd maar één ding zeker: dat je verrast zult worden.’ In maart 2022 hield het team een soort generale repetitie op basis van gesimuleerde waarnemingsgegevens, tijdens een dubbele workshop in Heidelberg en Baltimore. Half juli werden de echte waarnemingen aan planeet Bocaprins (Wasp-39b) verricht en kregen de driehonderd teamleden toegang tot de resultaten.

Alleen de ontdekking van kooldioxide is tot nu toe openbaar gemaakt. Maar volgens Miguel is er veel meer gevonden. ‘Binnenkort verschijnen er vijf artikelen in een speciaal themanummer van Nature’, vertelt ze. ‘Eigenlijk is het best bijzonder dat er tot nu toe nog niets is uitgelekt.’ Overigens zijn de CO 2 -metingen ook al verrassend: de planeetdampkring blijkt veel meer koolstof en zuurstof te bevatten dan de reuzenplaneet Jupiter in ons eigen zonnestelsel.

Dwergster

Echt spannend wordt het met de Webb-waarnemingen aan de zeven kleine, rotsachtige planeten van de dwergster Trappist-1 (die naam is bedacht door Michaël Gillon, de Belgische ontdekker van het planetenstelsel). Een van die planeten is al door Webb onder de loep genomen, om erachter te komen of hij überhaupt wel een dampkring heeft. Zo ja, dan kunnen er later metingen gedaan worden aan de samenstelling. ‘Met een beetje geluk zouden we daar heel misschien koolmonoxide en waterdamp kunnen vinden’, zegt Snellen.

Miguel durft geen voorspellingen te doen – nooit eerder is er onderzoek gedaan aan de atmosferen van aardeachtige exoplaneten. ‘Het is een eerste poging’, zegt ze. ‘Als die succesvol is, zal Webb vast en zeker nog veel andere kleine planeten gaan bestuderen.’ Dat we de komende jaren enorm veel zullen leren over de atmosferen van verre reuzenplaneten – daar twijfelen sterrenkundigen in ieder geval niet aan. Wat de kleinere rotsachtige exemplaren betreft, kan Webb er hopelijk achter komen op welke planeten de omstandigheden geschikt zijn voor leven.

En echt bewijs vinden voor het bestaan van buitenaards leven? Dat blijft voorlopig nog even toekomstmuziek. Je moet dan zogeheten ‘biomarkers’ ontdekken – moleculen die kunnen wijzen op biologische activiteit op het planeetoppervlak, zoals zuurstof, ozon en methaan, en daar is zelfs de 6,5 meter grote spiegel van de ruimtetelescoop niet groot genoeg voor. Volgens Miguel zijn wetenschappers het bovendien nog steeds niet eens over welke moleculen echte onomstotelijke biomarkers zijn.

Het zal dus nog heel wat gesnuffel vergen voordat we antwoord hebben op de vraag of we alleen zijn in het heelal. ‘Maar,’ zegt Miguel, ‘dat is wel waar we uiteindelijk heen gaan.’