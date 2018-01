De Inuit kennen vele verschillende woorden voor sneeuw - Klopt dit wel?

Klopt het?

Hoewel het artikel van Whorf geen wetenschappelijke basis had, lustten westerse taalkundigen na hem wel pap van de theorie

Whorf was een chemicus en taalhobbyist. Vermoedelijk heeft hij nooit gepraat met Inuit, zoals een aantal oorspronkelijke volken van Arctisch Noord-Amerika zich noemen. Zijn inspiratie haalde Whorf uit The Handbook of North American Indians (1911) van de beroemde Duitse antropoloog Franz Boas. Boas gebruikte het sneeuwverhaal alleen om kort het verschil uit te leggen tussen woordstammen (bv. sneeuw) en afgeleide woorden (sneeuwstorm). Met de grondterm 'aput' zouden Inuit bijvoorbeeld 'sneeuw op de grond' bedoelen en met 'qana' 'sneeuw in de lucht'. Boaz noemde vier verschillende grondtermen voor sneeuw, Whorf maakte daar 'zeven en meer' van.



Hoewel het artikel van Whorf geen wetenschappelijke basis had, lustten westerse taalkundigen na hem wel pap van de theorie. De Amerikaanse antropoloog Laura Martin zocht in de jaren tachtig uit hoe het verhaal in de loop der jaren werd aangedikt. Roger Brown, auteur van het invloedrijke boek Words and Things (1958) herhaalde Whorfs verhaal min of meer. Browns boek inspireerde nieuwe auteurs, die er nog een schepje bovenop deden. Zo schrijft Carol Eastman in een boek over taal en cultuur uit 1975 dat 'Eskimotalen vele woorden voor sneeuw hebben'. Lanford Wilson maakt er in zijn bekende toneelstuk The Fifth of July (1978) vijftig van.