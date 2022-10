‘De ingevroren muizenpoep was precies wat we nodig hadden voor ons darmkankeronderzoek’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe het darmkankeronderzoek van Hein te Riele nieuw leven kreeg ingeblazen door ingevroren muizenpoep.

‘Mijn onderzoek gaat over een vroege vorm van darmkanker, het syndroom van Lynch. Het is een erfelijke aandoening waarbij ouders een genetisch defect doorgeven aan hun kinderen. Door dit defect is een belangrijk mechanisme aangetast dat ongewenste genetische mutaties tegengaat. Daardoor krijgen mensen met dit defect sneller kanker.

Hein te Riele: ‘Compleet per toeval konden we toch nog onderzoeken wat het effect van de bacteriën op de darm was.’ Beeld Tim Fennis

‘Ik probeer te doorgronden hoe dit proces werkt. Hiervoor gebruiken we muizen, waarin we het genetische defect hebben aangebracht. Deze muizen krijgen heel snel een darmtumor. Vervolgens bekijken we hoe we het risico op tumorvorming kunnen verlagen.

‘In 2015 was ik met mijn promovendus Wietske Pieters met zulke muizen aan de slag, toen we naar een nieuwe, moderner dierfaciliteit moesten verhuizen. Dat leek niet verkeerd: het nieuwe verblijf was een stuk schoner. De dieren waren beter beschermd tegen allerlei infecties.

‘Zo’n schone faciliteit leek ons ideaal, maar eenmaal aan het werk kregen onze muizen geen tumoren meer. We probeerden gelijk te achterhalen hoe dit kon. We concludeerden dat het moest liggen aan de nieuwe, schone omgeving: in het vorige gebouw waren allerlei bacteriën in omloop, die kennelijk een belangrijke rol speelden in de tumorvorming. Maar nu waren die dus afwezig.

‘Het verbaasde ons dat het effect zo sterk kon zijn. Om het verder te onderzoeken moesten we eerst te weten komen wat voor bacteriën er in het oude verblijf aanwezig waren. Maar helaas, dat gebouw was afgebroken. We zouden de oude omstandigheden nooit meer kunnen nabootsen.

‘Tot we ons realiseerden dat we nog ingevroren muizenpoep hadden uit het vorige muizenhuis. Die poep hadden we bij een compleet ander onderzoek gebruikt en gewoon nooit weggegooid. Als je er niet op let, kan dat soort spul twintig jaar later nog in de vriezer liggen, totdat iemand vraagt of je het weg kunt halen.

‘In die poep zag Wietske welke bacteriën er in het vorige verblijf aanwezig waren geweest, precies wat we nodig hadden. Sommige microben hadden de vrieskou zelfs overleefd. Compleet per toeval konden we dus toch nog onderzoeken wat het effect van de bacteriën op de darm was, door de ingevroren ontlasting te transplanteren in onze muizen.

‘En inderdaad, de muizen bij wie de oude poep was getransplanteerd kregen allerlei ontstekingen, wat we bij de muizen in het oude gebouw ook zagen. Bovendien begonnen de cellen in de darmwand zich sneller te delen, en ontstonden sneller veranderingen in het dna. Toch kreeg nog steeds geen enkele muis een darmtumor.

‘We denken dat de bacteriën wel degelijk een rol spelen in de ziekte, maar dat we met de ingevroren poep nog geen compleet beeld hebben van de omstandigheden in het oude gebouw. Het onderzoek loopt nog steeds, want we zijn zeker iets belangrijks op het spoor.’