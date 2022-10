De iconische pilaren van ruimtetelescoop James Webb zijn onvoorstelbaar groot

Beeld AP

Zet ze naast elkaar zoals hier, met Hubble links en Webb rechts, en je ziet dat Webbs foto veel meer sterren bevat. Logisch ook: het moet hier werkelijk krioelen van de jonge sterren. Dit soort nevels zijn als kosmische kraamkamers namelijk de geboorteplek van sterren zoals de zon. En waren al die jonge sterren voor Hubble nog onzichtbaar, versluierd achter de zo in het oog springende nevels, Webb bekijkt het heelal in warmtestraling dat daar gemakkelijker doorheen priemt.

De pilaren zelf zijn overigens onvoorstelbaar groot. Tussen de onderkant van de foto en het hoogste puntje van de ‘vinger’ zit een lichtjaar of vijf. Dat is zo ongeveer van de zon tot zijn buurster Proxima Centauri, een afstand waar zelfs de snelste menselijke sondes tienduizenden jaren over zouden doen. En ziet u die kleine, priegelige vormpjes óp de pilaren? Die zijn groter dan ons zonnestelsel.