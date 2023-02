De handleiding van de hoogslaper bleek een combinatie van een cryptogram, sudoku en een eindexamen ruimtemeetkunde

Ik zal nooit meer grappen maken over Ikea-hoogslapers. Niet omdat ik naar Zweden ben verhuisd en grapjes over Ikea hier niet worden getolereerd. Ook niet omdat ik inmiddels cabaretier in ruste ben (Ikea-meubels en -bezoekjes zijn voor deze beroepsgroep een soort kerncompetentie), maar vanwege een recente hoogslapermonteerervaring.

We wilden voor onze jongens wat meer speelruimte in hun nieuwe kamers en dus kozen we voor hoogslapers. Via via namen we een tweedehands Ikea-exemplaar over. Die opnieuw in elkaar krijgen was best een uitdaging, maar het lukte. We wilden alleen niet voor alle drie de kinderen een Ikea-hoogslaper, omdat je huis dan de matige eenheidsworstcharme van een vakantieparkbungalow krijgt. We kwamen uit op twee andere modellen: eentje met een bankje eronder dat ook een logeerbed kon worden. En een andere, volgens de reviews ‘oerdegelijk, maar wel een uitdaging om te monteren’. Dat had een waarschuwing moeten zijn.

Het exemplaar met het bankje eronder had wat eigenaardigheden, maar was te doen als je je kop erbij hield. Het oerdegelijk-maar-lastig-te-monteren exemplaar bleek afkomstig uit België en deed het land van herkomst – met zes overheden, drie talen en een omvangrijke productie van zware bieren – absoluut eer aan.

Al voor stap 1 moest ik alle zeven loodzware pakketten openmaken om daar dan telkens één onderdeel uit te vissen. Bij een Ikea-hoogslaper krijg je een pakket per subonderdeel, compleet met handleiding en zakje montagemiddelen. Maar bij deze hoogslaper annex IQ-test zaten twintig verschillende montagemiddelen die ook net weer niet zó verschillend waren dat je ze werkelijk uit elkaar kon houden. Ik heb geregeld zitten schelden op Ikea-montagehandleidingen, maar die blijken achteraf een toonbeeld van helderheid in vergelijking met de combinatie van cryptogram, sudoku en opgave voor het eindexamen ruimtemeetkunde dat bij deze hoogslaper zat.

Misschien ís het monteren van een hoogslaper gewoon een behoorlijk complexe en bij vlagen oncomfortabele activiteit. En misschien doet Ikea het niet eens zo heel slecht. Alleen, hoe gebruiksvriendelijk we iets vinden hangt ook af van onze verwachtingen en die verwachtingen hangen op hun beurt af van eerdere ervaringen.

Ik kreeg ooit op een verjaardagsfeest een wifi-router van Apple cadeau. En ik vond het een goed idee om die om half drie ’s nachts, met enige alcoholische versnaperingen in mijn lijf, aan te gaan sluiten. Wat tot mijn stomme verbazing binnen een paar minuten lukte. Tot dan toe was wifi-routers installeren altijd rampzalig moeilijk geweest. Als die router van Apple de eerste router was geweest die ik ooit had aangesloten, had ik het gewoon een goeie router gevonden. Nu vond ik hem briljant en klonk er om half drie ’s nachts een verbaasde vreugdekreet door mijn appartement.

Dus misschien moet er een extra stap in de handleiding van de Ikea-hoogslaper: koop alstublieft éérst deze-en-deze Belgische hoogslaper, monteer hem, en begin dán pas aan ons exemplaar.

