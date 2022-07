De grootste neutronenster ooit is onbegrijpelijk zwaar

In de ruimte is alles onmenselijk groot, zwaar en ver. De aarde is een onbeduidende planeet, de reusachtige zon een bescheiden ster. Afstanden meet je er in lichtjaren, omdat de kosmos alleen met de duizelingwekkend grote reissnelheid van het licht nog enigszins behapbaar blijkt. Het lijkt soms zelfs bijna alsof het expres is. Alles om die ene boodschap erin te hameren: jullie, beste mensen, zijn kosmisch gezien totaal verwaarloosbaar.

Datzelfde gevoel bekruipt je bij de nieuwste toevoeging aan de ruimterecordboeken, eentje die astronomen deze week beschreven in het vakblad The Astrophysical Journal Letters: de zwaarste neutronenster ooit gemeten.

Nu zijn neutronensterren überhaupt al vrij extreme verschijnselen. Ze ontstaan uit zware sterren wanneer die sterven met een catastrofale knal, een zogeheten supernova. Bij die ultragewelddadige gebeurtenis wordt het restant van zo’n ster onvoorstelbaar krachtig samengeperst. Wat resteert lijkt in niets nog op het alledaagse: één enkele eetlepel neutronenster weegt zoveel als de gehele Mount Everest.

Neutronenpasta

Om toch nog een beetje vat te krijgen op die bizarre sterren, zoeken sommige astronomen hun heil in – nee, echt – vergelijkingen met Italiaans eten.

Dat begint al onder het oppervlak, waar honderden neutronen dicht op elkaar zogeheten ‘gnocchi’ vormen. Verder naar binnen, waar de druk hoger is, worden dat lange slierten. Inderdaad: neutronenspaghetti. Nog dieper fuseren die slierten tot een vlak (neutronenlasagne) totdat een uniforme massa met gaten ontstaat, alsof er langwerpige tubes in zitten: neutronenpenne, neutronenbucatini of, zo u wilt: de anti-spaghetti-fase. Juist.

Tot zover de theorie, nu de praktijk.

De ster die astronomen ontdekten heet PSR J0952−0607 en is een zogeheten pulsar. Dat wil zeggen: een neutronenster die als een soort kosmische vuurtoren rondtolt en straling het heelal in slingert. Dat rondtollen gaat op recordtempo, maar belangrijker is dat andere record: de ster is ongeveer 2,35 maal zo zwaar als onze zon. Een massa die hij overigens vergaarde door met z’n zwaartekracht het materiaal van zijn partner-ster af te peuzelen, iets dat hem de bijnaam ‘zwarte weduwe’ opleverde, naar de vrouwtjesspin die haar partners verorbert.

Een computertekening van een pulsar (rechts) die langzaam materiaal van z'n partnerster (links) afsnoept Beeld NASA / Dana Berry

Dezelfde deeltjes als mensen

Omdat fysici weten dat er een punt bestaat waarop een neutronenster de druk van zijn eigen zwaartekracht niet meer aankan en daarna instort tot zwart gat, is het handig te weten waar die bovengrens ligt. Dan weet je namelijk hoe stevig de ster zichzelf stut, en dat onthult iets over de eigenschappen van dat dicht samengepakte binnenste.

Als PSR J0952−0607 zo’n beetje de zwaarst mogelijke neutronenster is, dan bestaat -ie binnenin uit ‘gewone’ deeltjes, schrijven de onderzoekers: neutronen en up- en down-quarks, voor de kenners. Dezelfde deeltjes waaruit mensen, planeten en gewone sterren bestaan. Maar als men in de toekomst tóch een veel zwaardere variant ontdekt, dan bevatten ze wellicht exotischer deeltjes, die je op aarde alleen in deeltjesversnellers kunt treffen.

En zeg dan dus maar weer dag, met die menselijke maat.