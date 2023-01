‘De groep sterren die we vonden, kon volgens de theorie niet bestaan’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe Søren Larsen met een spontane observatie een sterrenkundige theorie deed wankelen.

‘Waar komen onze sterrenstelsels vandaan? En hoe zijn de verschillende chemische elementen ontstaan? Het antwoord daarop zoeken we in bolvormige sterrenhopen. Deze bolhopen bestaan uit honderdduizenden tot miljoenen samengeklonterde sterren. Het zijn een soort fossielen van het oude universum: ze kunnen tot wel 13 miljard jaar oud worden, bijna zo oud als het universum zelf. Daarmee zijn het de oudste voorwerpen in het universum waarvan we de chemische samenstelling kunnen analyseren en nauwkeurig de leeftijd kunnen bepalen.

‘In oktober 2019 voerde ik met een groep collega’s uit Australië en de VS een nacht lang observaties uit met de Keck-telescoop op Hawaii. Van een aantal bolhopen wilden we de chemische samenstelling meten. Die lagen nog achter de horizon en we moesten nog een uur wachten totdat die zichtbaar werden. De sterrenwacht was flexibel: we mochten ons programma aanpassen en in de tussentijd een extra meting doen.

‘Ter plekke kozen we uit een catalogus een bolhoop uit die nog niemand grondig bestudeerd had. Hij was snel te meten: relatief fel en compact, zonder sterren of stofwolken in de buurt die de meting zouden verstoren. We stonden niet uitgebreid stil bij die keuze en verwachtten niets bijzonders te zien.

‘De volgende dag analyseerde ik de metingen. Na mijn eerste vlugge berekening viel me iets op: er zat verrassend weinig metaal in de bolhoop, minder dan theoretisch gezien mogelijk was. De metingen zagen er robuust uit, daar lag het niet aan: had ik een rekenfout gemaakt? Maar nee, met een meer uitgebreide berekening kwam ik op hetzelfde resultaat uit.

‘We wisten dat bolhopen metaalarm waren, maar de huidige theorie stelde dat er een ondergrens moest zijn: 0,3 procent van het metaalgehalte van de zon. Uit onze berekening bleek echter dat onze bolhoop op slechts 0,1 procent zat. Ook de grootte vormde een raadsel. Ruwweg gezien geldt: hoe groter een bolhoop, des te meer metaal hij bevat. Deze was niet alleen metaalarm, maar ook ontzettend groot, ongeveer een miljoen keer zwaarder dan de zon.

‘Ik deelde het meteen met mijn collega’s. Zij waren net zo enthousiast als ik; we wisten dat we dit zo snel mogelijk moesten publiceren. Later bevestigde de Hubble-telescoop ons resultaat.

‘We kunnen nog niet verklaren waarom deze bolhoop zo weinig metalen bevat. Misschien is het een enkele uitschieter. De bestaande theorie hoeft dus nog niet overboord, maar de komende jaren zullen we met de James Webb-ruimtetelescoop mogelijk nog meer bolhopen vinden die niet binnen het plaatje passen. Dan komt er een punt dat we de huidige theorie moeten heroverwegen.

‘De wetenschap is niet zo lineair als we het proberen voor te stellen. De natuur heeft altijd verrassingen voor ons in petto. De spannendste wetenschappelijke ontdekkingen zijn altijd de meest onverwachte.’

Søren Larsen Beeld Radboud Universiteit

Søren Larsen is universitair hoofddocent astrofysica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de vorming van sterrenstelsels en chemische elementen in het vroege universum.