De griezelige schoonheid van robot Sara

Saudi-Arabiës eerste robot Sara babbelt op de techconferentie Leap in Riyad in het lokale dialect van de bezoekers. Ze ziet er hip uit met haar dikke goude kettingen, losjes omgeslagen hoofddoek en sweatshirt. Zou het haar coole schoonheid zijn die haar gespreksgenoot toch wat nerveus in haar handen doet wringen, of valt ze met haar afwezige blik in de uncanny valley – de griezelvallei?

Roboticaprofessor Masahiro Mori tekende op papier een grafiek die laat zien dat hoe méér een voorwerp op een mens lijkt, hoe liever we het vinden – tot we vlak vóór echte menselijkheid ineens in de griezelvallei belanden. Juist de echtheid van Sara maakt dat we op haar gezicht speuren naar wat haar van ons onderscheidt. Haar emotieloze ogen, haar huid zonder vlekjes, rimpels en poriën maken ons wantrouwig.

Bij de menselijke bewoners van Riyad zijn cosmetische ingrepen steeds gangbaarder. Botox, fillers, een neuscorrectie of een borstlift. Imperfecties worden weggepoetst voor meer zelfvertrouwen of status. Sara wacht ondertussen op haar eerste schoonheidsfoutje: wallen, of een frons tussen haar wenkbrauwen.