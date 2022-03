De gezondheidsschade van oorlog blijft generaties merkbaar, en is groter dan die van welke ziekte ook

En ineens is er om de hoek oorlog. Ik vraag me af hoe de dagen van artsen in Oekraïne er nu uitzien. Veel meer dan een soort improvisatie eerstehulp lijkt me niet mogelijk. Maar wanneer het gaat over de totale gezondheidsschade van oorlogen speelt gebrekkige medische zorg nauwelijks een rol.

Oorlog heeft meer desastreuze effecten op gezondheid dan welke ziekte ook en die effecten blijven nog generaties merkbaar. Ook wij als nabije planeetgenoten zullen, al blijft ons land buiten schot, de effecten merken, want trauma en medische ellende houdt zich niet aan landsgrenzen.

De gevolgen zijn allereerst de doden en gewonden van de oorlog, onder zowel soldaten als burgers, vooral mannen. Vrouwen lopen dan weer meer risico op seksueel geweld en verkrachting, die bij veel oorlogen als wapens worden ingezet. Zwangeren lopen meer kans dat zij of hun kind in het kraambed sterven. Het welzijn van kinderen is in oorlogstijd slecht.

Daar komen trauma’s van de angst bij, en van het verlies dat mensen in oorlog ondergaan. Hun wereld wordt verwoest voor hun ogen. Mensen raken op drift. In de wereld zijn momenteel ongeveer 7 miljoen mensen op de vlucht. Dat leidt tot ziekte-uitbraken van onder meer cholera en tbc. Deze groep heeft getraumatiseerd en onvrijwillig alles achter zich moeten laten. Veel van hen houden levenslang nachtmerries, angsten en depressies. Ze lopen meer risico op verslaving, want vaak is goede zorg niet voorhanden en dan is jezelf verdoven wat rest om de angst en nachtmerries enigszins te onderdrukken.

En voor velen begint de ellende na het vluchten pas echt. In Nederland is er voor de asielprocedure begint een wachttijd van bijna 2 jaar. Daarna kan de procedure zelf ook nog jaren duren. Al die tijd mogen asielzoekers niet studeren, niet werken, niet deelnemen aan de maatschappij. Jarenlang mogen ze niet bestaan. Hun getraumatiseerde levens staan in de wachtstand. Vaak zijn ze daarnaast ondermaats gehuisvest met grote groepen andere vluchtelingen, allemaal gewelddadig losgerukt uit hun eigen sociale groep.

Als huisarts zie ik ook vluchtelingen. Het valt me daarbij op dat de psychische stress pas daalt zodra ze een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben. Als ze een eigen plek mogen hebben, een eigen identiteit, dan pas kunnen vluchtelingen weer gaan leven en helen.

Het lijkt me een Europese opdracht om pro-actief na te denken over de plaats de Oekraïense vluchtelingen heen kunnen. En als er mensen naar Nederland komen, geef ze dan zo snel mogelijk een tijdelijke verblijfsvergunning, zodat het onzekere aantal jaren dat ze hier zijn hen niet opnieuw traumatiseert, en zodat het helingsproces kan beginnen.

Rinske van de Goor is huisarts