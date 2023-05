De gelikte deuntjes van Boomy zijn nog maar het begin van AI-muziek

Met vastberaden stappen wandelen we naar een wereld die steeds wat minder menselijk wordt. Letterlijk: menselijke taken worden overgenomen door kunstmatige intelligentie. Het zal u niet zijn ontgaan dat dit niet meer alleen saaie, ‘computerachtige’ taken kunnen zijn, maar ook creatieve. Dat leidt tot vreemde en soms ook ongewenste taferelen.

De muziekindustrie zit in ieder geval met de handen in het haar nu iedere amuzikale hobbyist in een handomdraai gelikte deuntjes kan produceren. Dat gebeurt met laagdrempelig onlinegereedschap zoals Boomy. Via een paar klikken produceert u hier een eigen liedje. Eerst is er de keuze uit genres als Electronic Dance, Relaxing Meditation of Global Groove. Vervolgens biedt Boomy steeds nieuwe afslagen aan, bijvoorbeeld meer iets in de latin-hoek, of juist een reggaevibe. Daarna kan de gebruiker stemmen en instrumenten toevoegen of de beat aanpassen.

Verrassend is het allemaal niet wat eruit komt, maar dat is niet het grootste probleem. Spotify werd onlangs zo overspoeld met Boomy-deuntjes dat het platform zich genoodzaakt zag ze te verwijderen én tijdelijk Boomy-liedjes te blokkeren. Volgens de Financial Times zou het om tienduizenden AI-songs gaan, wat nog maar 7 procent van het totale aantal Boomy-liedjes was.

Maakt het iets uit dat het streamingplatform vol staat met middelmatige meuk? Toch wel. Want die AI-muziek wordt vervolgens beluisterd door AI-bots, wat technologietijdschrift Wired tot de volgende filosofische vraag bracht: ‘Als een song is gemaakt met kunstmatige intelligentie en beluisterd door een bot, werd hij dan überhaupt gehoord?’

Het zal Spotify een worst zijn. Het Zweedse bedrijf heeft een heel ander probleem: het betaalt een bedrag uit per beluisterd (pardon: afgespeeld) liedje. Het is niet veel (4 dollar per duizend streams), maar cumulatief telt dat toch op. Spotify-topman en -oprichter Daniel Ek maakt zich in ieder geval zorgen en vertelde investeerders dat hij nog niet eerder zoiets heeft meegemaakt in de technologie.

Het is pas het begin. Google kondigde onlangs de komst van MusicLM aan: een AI-model dat muziek maakt op basis van tekstinvoer. ‘Maak een rustig liedje in de stijl van The Beatles met een vleugje reggae en een draaiorgel, met op de achtergrond het geluid van een opstijgend vliegtuig.’

Laat Jeroen van der Boom het maar niet horen. De levenszanger werd door de redactie van praatprogramma Jinek gewezen op het bestaan van ChatGPT en viel daarna van zijn stoel. Met dank aan de chatbot is Van der Boom naar eigen zeggen in één klap van zijn creatieve impasse af. Als bewijs bracht hij een liedje voor het ongeboren kindje van Jinek in de studio ten gehore. ‘Slaap, lief kindje, slaap zacht en stil’, had ChatGPT bedacht, en de band zette er een gevoelige melodie onder. Was dit liedje maar alleen beluisterd door bots, dacht menig kijker, maar bij Jinek welden de tranen in haar ogen. En het writer’s block van Van der Boom verdween als sneeuw voor de zon. Je wordt bedankt, AI.