De fout in de grafiek lag er deze keer zodanig dik bovenop dat iedereen haar zag

De Britse gezondheidsorganisatie Patient UK publiceerde onlangs een artikel met een fantastisch (slechte) grafiek. Het ging over de gemiddelde lichaamslengte van volwassen mannen in 2022. Nederlanders zijn met 184 centimeter gemiddeld het langst en Indonesiërs met 158 centimeter het kortst. Dergelijke lijstjes zijn nog minder dynamisch dan de Top 2000 en er zaten dus weinig verrassingen in. Het verrassende zat hem in de grafiek zelf. Men had gekozen voor een soort staafdiagram, waarbij de staven vervangen waren door poppetjes.

Beeld Patient UK

Dat an sich is al onhandig: als een staaf twee keer zo lang wordt dan wordt die twee keer zo groot. Maar als een poppetje twee keer zo lang wordt dan wordt die ook twee keer zo breed en dus vier keer zo groot weergegeven.

Maar dat was nog niet eens het grootste probleem: de y-as in deze grafiek begon bij ongeveer 147 cm. Het Indonesische poppetje komt daarmee amper voorbij de knieën van het Nederlandse poppetje, hoewel Indonesiërs gemiddeld slechts 14 procent korter zijn.

De fout lag er dit keer zodanig dik bovenop dat het voor iedereen duidelijk was en de grafiek ging dan ook viral. Vaak zijn de gemaakte fouten in grafieken echter minder direct zichtbaar. Er is al wel veel onderzoek gedaan naar soorten misleidende grafieken, maar pas sinds kort wordt ook bestudeerd wat je er het best aan kunt doen. Een team Leidse onderzoekers heeft vorige maand een artikel gepubliceerd over vier strategieën om de effecten van grafische misleiding tegen te gaan.

Bij eentje – die het effectiefst blijkt – werd naast de misleidende grafiek een gecorrigeerde versie weergegeven. Bij de drie andere werden bepaalde waarschuwingslabels (‘kijk uit, de y-as begint bij 147cm!’) op de grafiek geplaatst. Het goede nieuws: alle vier de strategieën waren effectief in het tegengaan van verkeerde interpretaties. Het minder goede nieuws: dat effect is tijdelijk, en al na een week lijkt een deel van de deelnemers de waarschuwingen alweer vergeten te zijn.

Elk nadeel heeft z’n voordeel: dit vergeeteffect zorgt voor een blijvende vraag naar methodologen en statistici. Zoek je een opleiding met een prima baanzekerheid, wordt dan statisticus.

Casper Albers is hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.