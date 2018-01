De Elfstedentocht zou vaker zijn doorgegaan met vooroorlogse controles van de ijsdikte - Klopt dit wel?

De belangrijkste voorwaarde is en blijft dat er overal op de route 15 centimeter ijs moet liggen

Toch is dat niet zo, zegt een woordvoerder van de Elfstedenvereniging in een reactie. De vereniging heeft sinds het ophogen van het deelnemersaantal naar 30 duizend door universiteiten laten onderzoeken of de veiligheidsprocedures nog wel voldoen. Maar daaruit bleek dat er niets hoefde te veranderen: de belangrijkste voorwaarde voor het houden van een Elfstedentocht is en blijft dat er overal op de route 15 centimeter ijs moet liggen.



Rapporten van de controles kan ze echter niet vrijgeven. Aanwijzingen dat er tijdens de eerste helft van de vorige eeuw minder streng werd gecontroleerd, zijn er nauwelijks: alleen in 1909 bleek het ijs tijdens de tocht zelf op sommige plaatsen 'bijna onberijdbaar' en 'pappig', aldus de Leeuwarder Courant. Daarna berichtten media telkens over strikte controles. In 1940 schrijft een krant dat de Elfstedentocht vooralsnog niet doorgaat, omdat het ijs weliswaar op sommige plaatsen 25 centimeter dik is, maar op andere te dun: 5 centimeter. Dezelfde krant bericht dat het 'een bekend feit' is dat 'op de banen niet eerder een hardrijderij gehouden mag worden dan wanneer het ijs 15 à 18 centimeter dik is'.



Zelfs met die vooroorlogse eisen zou de bijna-Elfstedentocht van 2012 zijn afgelast: met 7 tot 8 centimeter was het ijs alsnog te dun.