De eikenprocessierups komt er weer aan. Wat valt er komende maanden te verwachten?

De eikenprocessierups kan nare klachten veroorzaken. Beeld Getty

Jeuk en uitslag, blaren en bultjes: de eikenprocessierups kan nare klachten veroorzaken. De echte boosdoeners zijn de brandharen van de rupsen, die vanaf juni in de lucht komen als de dieren ze afscheiden wanneer ze zich bedreigd voelen. Met minuscule weerhaakjes haken de haartjes aan de huid, waar ze een lichaamsvreemde stof vrijlaten die irritatie veroorzaakt.

In 2019 was de processierups nog groot nieuws. De overlast bereikte toen een piek: maar liefst 55 procent van de Nederlandse eiken was aangetast door de rups. Het aantal mensen dat met jeukklachten naar de huisarts stapte, rees de pan uit en een enkeling sloeg zelfs op de vlucht voor de ongewenste huisgenoten.

De processierups in 2022

Het rupsenseizoen van dit jaar is officieel aangebroken: de eerste rupsen zijn waargenomen. Ze hebben hun brandharen gekregen en de nestvorming is in volle gang. Wat valt er komende maanden te verwachten?

De eerste signalen geven aanleiding tot optimisme. Het totaal aantal eitjes is afgenomen, mat Kenniscentrum Eikenprocessierups aan de hand van vangsten in feromoonvallen het afgelopen jaar. Deze vallen zijn opvangbakjes met daarin de stofjes die vrouwelijke vlinders – voorheen rupsen – aanmaken om mannetjes te verleiden. In 2021 was de vangst in zulke feromoonvallen met zo’n 40 procent gedaald ten opzichte van het piekjaar.

De maanden juni en juli, waarin de ervaren overlast van de eikenprocessierups het grootst is, zullen daarom waarschijnlijk stiller zijn dan de vorige paar jaar. ‘De plaagdruk is relatief laag’, zegt Henry Kuppen, specialist boomplagen en betrokken bij het Kenniscentrum Eikenprocessierups. ‘Maar die druk kan erg verschillen per regio’, voegt hij toe. Naar verwachting zal de overlast in het oosten en noordoosten van het land het meest te merken zijn.

Hoe de zomer er qua overlast precies uit zal zien is nog deels onzeker. Het weer speelt daarin een grote rol, zowel voor de rupsen als voor mensen zelf: met de zon trekt men naar buiten, waar in bepaalde regio’s onvermijdelijk brandharen liggen te wachten. Die hoeven niet eens van dit jaar te zijn: de microscopische haartjes kunnen tot wel negen jaar blijven liggen tot de natuur ze afbreekt en elke rups produceert per jaar zo’n 2 miljoen brandharen.

Nieuw meldpunt

Om meer details te krijgen over het wel en wee van de eikenprocessierups in Nederland begon het Kenniscentrum Eikenprocessierups recentelijk een nieuw meldpunt. Via processierups.nu kan iedereen waarnemingen van het aantal nesten van processierupsen in eiken rapporteren. Dat kan in de gangbare eenheden: tennisballen, voetballen en dekens. Een tennisbal is één eipakketje, een voetbal een verzameling van vijf en een deken een heel plakkaat over de boomschors, goed voor zo’n twintig eipakketjes.

Volgens Arnold Van Vliet, bioloog aan Wageningen Universiteit en betrokken bij het Kenniscentrum Eikenprocessierups, zijn er geen zeeën van tijd voor de metingen nodig: ‘Je kunt het formulier ook uitprinten. Als je er dan op uittrekt om wat metingen te doen, kun je met een kwartier wel dertig bomen beoordelen.’ Eenmaal online komen de meldingen op een ‘plaagdrukkaart’ te staan, een kaart van Nederland die de verspreiding van de rups aangeeft.

Een 'deken', een heel plakkaat over de boomschors, goed voor zo’n twintig eipakketjes. Beeld Ingo Arndt

Het is de eerste plaagdrukkaart. ‘We krijgen vaak de vraag van mensen waar ze wel of niet heen kunnen’, zegt Van Vliet, maar de capaciteit om zo’n kaart daadwerkelijk op te stellen is er niet. De oplossing: de hulp van de bevolking inroepen, van bewoners tot terreineigenaren.

Populaties gaan op en neer

Waarom het aantal rupsen in Nederland, gemiddeld gezien, is afgenomen, is nog niet helemaal zeker. Het kan om gezichtsbedrog gaan: sommige experts denken dat het komt doordat veel rupsen zich hebben ingegraven om te ontsnappen aan gulzige koolmezen en sluipwespen, waarvoor de opmars van de rups alleen maar goed nieuws is geweest.

Wel zeker is dat de populatie processierupsen door de jaren heen op en neer gaat. Van Vliet noemt dit ‘natuurlijke dynamiek’: als er veel rupsen zijn, betekent dat een feestmaal voor hun natuurlijke vijanden, waardoor het aantal rupsen snel afneemt. Daarmee beperken de roofdieren tegelijkertijd hun eigen voedselbron, waardoor die roofdieren in aantal slinken en de rupsen weer opduiken. De daling sinds 2019 komt deels door een gunstige wending van de natuurlijke dynamiek. Sinds de hervestiging van de processierups in 1989 lijken de pieken zich ruwweg elke zeven jaar te herhalen.

De rupsenexplosie van 2019 was daarentegen uitzonderlijk, ten gevolge van een samenkomst van omstandigheden, die nog steeds spelen. Ten eerste speelt klimaatverandering een rol: door warm weer, droogte en vervroegde lentes komen de processierupsen steeds eerder uit hun eitjes. Daarnaast zijn eiken, met de bladeren als voedselbron voor de rups, talrijk en in monocultuur geplant in Nederland. Door een gebrekkige diversiteit aan bloemen en planten om die eiken heen zijn de omstandigheden voor natuurlijke vijanden niet ideaal en kan de processierups zich in de afwezigheid van roofdieren ongestoord voortplanten.

De afgelopen jaren investeerden gemeenten en bedrijven daarom in ‘ecologische bestrijding’, door de biodiversiteit rond eiken te verbeteren en zo natuurlijke vijanden van de processierups te laten terugkeren, zoals koolmezen, sluipwespen en vleermuizen. In tegenstelling tot bestrijding met pesticiden heeft deze aanpak geen direct schadelijke bijwerkingen, maar hij vereist wel onderzoek om de ecologie rond de eiken te begrijpen. ‘Je bent er echt niet met een paar nestkastjes’, zegt Van Vliet. Het kost tijd, waardoor autoriteiten nog steeds nesten moeten wegzuigen waar de druk het hoogst is.

Gaat de eikenprocessierups ooit echt weg? Van Vliet denkt van niet. Nederlanders zullen zich volgens hem moeten aanpassen. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar: ‘Je weet toch ook wel dat je je tent niet moet opzetten tussen de brandnetels?’