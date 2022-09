De eeuwige sneeuw smelt deze zomer in een angstaanjagend tempo

Tot diep in de zomer kon ik er sneeuw treffen, aldus de reispapieren van de huttentocht die ik deze vakantie door de Zwitserse Alpen maakte. Ik stond op 2.500 meter en tuurde naar bergtoppen om me heen. Nergens sneeuw te bekennen.

Het was in veel vakantielanden heet deze zomer, met weken achter elkaar waarin het het grootste gedeelte van de dag ronduit onaangenaam was in de zon. 36 graden wees de thermometer aan, toen ik in het dal begon te lopen met mijn rugzak op. Met het stijgen zakte de temperatuur, maar niet voldoende om de eeuwige sneeuw te redden. De reispapieren van mijn huttentocht waren alweer verouderd: de sneeuw smelt in angstaanjagend tempo, bleek onlangs uit onderzoek.

Wetenschappers van onder meer ETH Zürich vergeleken oude stereofoto’s met de sneeuwmassa’s op de huidige gletsjers. Uitkomst: sinds het jaar 1913 is meer dan de helft van de Zwitserse gletsjers weggesmolten. Meer dan de helft! In een tijdsbestek dat op geologische schaal niets voorstelt.

De grote dooi in het hooggebergte leidt tot allerlei problemen. De constante, redelijk voorspelbare stroom aan smeltwater, belangrijk voor onder meer de elektriciteitsvoorziening via stuwmeren, wordt ineens een onzekere factor. Waterstanden in grote rivieren worden grilliger.

Onder de boomgrens zijn de gevolgen ook al duidelijk te zien. Zo profiteert de schorskever van de lange droge zomers. Onder de schors vreten de larven hout en hinderen zo de wateropname van de boom, die dan sterft van de dorst. Wie wil weten hoe dat uitpakt, moet eens gaan kijken in het Duitse Harz-gebergte. Waar ooit een dichtbegroeid sprookjesbos stond, bevinden zich nu enorme kale plekken.

Natuurlijk, aanpassing is mogelijk. Zo hameren bosbeheerders op het aanplanten van ‘klimaatslimme bossen’, met meer verschillende soorten en soorten die relatief goed bestand zijn tegen een warmere wereld. En op gletsjers proberen wetenschappers zoals de Nederlander Hans Oerlemans (Universiteit Utrecht) van alles om het ijs zo lang mogelijk vast te houden, bijvoorbeeld door er elk jaar gigantische witte dekens overheen te draperen die het zonlicht reflecteren, of door in de winter met overtollig water grote ijstorens te bouwen.

Een Zwitserse gletsjer is af­gedekt om hem tegen de zon te beschermen, juli 2022. Beeld AP

Het zijn dappere pogingen om met technisch vernuft de pijn te verzachten die de mensheid over zichzelf heeft afgeroepen door al decennia te weinig te doen om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen. Maar gezien de heftigheid en snelheid waarmee de klimaatimpact zich nu al over ons uitstort, is het zeer de vraag in hoeverre we ons hier ‘uit kunnen innoveren’.

Ik zie ineens een toekomstbeeld. Een zomervakantie met mijn kleinkinderen, in Nederland, op veldbedden in een cooling center zoals ze die in de Verenigde Staten en Canada al hebben, zodat mensen niet bezwijken op hete dagen.

‘Wat deden jullie vroeger eigenlijk in de zomervakantie?’, zal mijn kleinkind vragen.

En ik zal antwoorden: ‘Toen maakten we de wereld warm, door ’s zomers met auto’s en vliegtuigen op vakantie te gaan naar landen waar het nóg warmer was.’