‘De doorbraak kwam bij de koffie, toen een collega me aanraadde nóg een ingrediënt toe te voegen’

Beeld Ricardo Tomás

‘Ik doe fundamenteel onderzoek. Dat wil zeggen dat ik geïnteresseerd ben in hoe dingen werken, zonder direct op zoek te gaan naar toepassingen. Mijn belangstelling ligt in het raakvlak van natuurkunde en biologie, de biofysica. Ik bestudeer daarin het mechanische, bijvoorbeeld hoe een cel deelt: wat voor krachten komen daarbij kijken en hoe wekt de cel die op? In mijn onderzoek kijken we niet naar levende cellen, maar bouwen we zelf onderdelen van cellen na. De stip op de horizon is om compleet kunstmatige cellen te kunnen maken, om zo beter te begrijpen hoe echte cellen werken.

‘Het ‘mislukte’ onderzoek in kwestie ging over de groei van een splijtingsgist, een eencellig organisme. Deze gistcellen groeien door celwand bij te bouwen, maar alleen aan de uiteinden, zodat het een langwerpige cel wordt. De stofjes voor die groei worden midden in de cel gemaakt, en komen via zogeheten microtubuli, snelwegen binnen in de cel, op de juiste plek. De vraag was: hoe kan het dat die groeistofjes alleen aan de uiteinden terechtkomen?

‘Een mogelijk antwoord: met een ‘moleculaire motor’. Zo’n motor loopt over een microtubule en draagt de stofjes voor de groei van de cel met zich mee. Zo komen stofjes op de juiste plek terecht. Dit systeem wilden we namaken, inclusief de overdracht aan een kunstmatige celwand. Dat bleek lastig: de motor bond niet goed aan de tubule of liet zijn vracht achter. We begonnen in 2005 aan dit project en pas vorig jaar hebben we voor het eerst echt succes geboekt.

Marileen Dogterom Beeld Inge Hoogland/ KNAW

‘Destijds lukte het dus maar niet. In 2007 kwam er een onverwachte wending, toen ik op sabbatical ging in Rotterdam, in het lab van collega-onderzoeker Anna Akhmanova. Tijdens de koffiepauzes vertelde ik weleens over het probleem met de moleculaire motor en de groeistofjes, en keer op keer raadde Anna me dan aan nóg een ingrediënt toe te voegen, een bepaald soort helper-molecuul dat zij toevallig bestudeerde, maar dan in dierlijke cellen. Steeds wees ik dat idee af, omdat ik het specifieke systeem met de motor en de groeistofjes wou bestuderen. Het zou het hele verhaal alleen maar nog ingewikkelder te maken, dachten wij.

‘Natuurlijk probeerden we het uiteindelijk toch. Ineens werkte alles. En verrassender nog: het helper-molecuul alleen bleek al genoeg te zijn om het systeem te laten werken. Dat was een belangrijke bevinding, dat het ‘versimpelde’ systeem al functioneel was. We publiceerden het razendsnel in Nature, een prestigieus vakblad. Zo leidde een opmerking bij de koffie ineens tot een doorbraak.

‘Dat klinkt mooi, maar we waren eigenlijk niet geïnteresseerd in zo’n versimpeld systeem. Het oorspronkelijke doel, om het systeem van een motor met overdracht van een vracht op een celwand na te bouwen, daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Het idee uit 2005 leverde in wezen en passant een publicatie op, maar daarmee is ons initiële project maar een klein stapje verder gekomen.

‘Door iets toe te voegen waar het ons eigenlijk helemaal niet om te doen was ontdekten we iets wat voor veel onderzoekers in het vakgebied van belang bleek. Heel veel dingen moeten mislukken voordat iets wel werkt. Het delen van zulke mislukkingen, al is het maar tijdens een koffiepauze, is essentieel voor wetenschap: Ineke Sluiter, mijn voorganger als voorzitter van de KNAW, noemde dat failing forward.’