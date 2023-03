‘De donkere kleur in de bacteriën was dezelfde kleurstof als in onze spijkerbroeken’

Beeld Ricardo Tomás

‘In China kleuren de rivieren er blauw van: indigo, de blauwe kleurstof in onze spijkerbroeken. Fabrikanten maken het op grote schaal met aardolie en produceren daarbij enorm veel afval. Gelukkig ontdekte ik een milieuvriendelijker alternatief.

‘In mijn lab werkten we aan enzymen die chemische reacties in bacteriën versnellen. Van één enzym hadden we zojuist de structuur vastgesteld, maar we begrepen nog niet goed hoe het werkte. Daarom wilden we het enzym aanpassen en bij elke aanpassing bekijken wat het effect daarvan was. We gaven een groep scheikundestudenten die practicum kwam lopen de opdracht dat te doen.

‘Een dag later – ze moesten een nacht wachten op de uitkomst – stonden ze geschrokken in mijn kantoor: ze dachten dat ze een fout hadden gemaakt. Wat bleek: hun normaal bruin-gele bacteriën waren opeens zwart! Ik stelde ze gerust: ze hadden niets fout gedaan. Integendeel, ik zag meteen dat dit weleens interessant kon zijn.

‘De zwarte kleur kwam van indigo: dat is eigenlijk blauw, maar leek hier veel donkerder omdat er zoveel was gemaakt. Van andere soorten enzymen wisten we dat ze indigo konden maken, maar van ons enzym hadden we het niet verwacht. Normaal zou het enzym een zuurstofatoom tussen twee koolstofatomen in duwen en daarmee een kleurloze stof produceren. Nu plakte hij de zuurstof op een enkele koolstof. Dat maakte de uitkomst alleen maar interessanter en gaf ons een reden wat beter te kijken.

‘Ruwweg twee dingen maken een enzym interessant voor biotechnologische toepassingen: hoeveel het een chemische reactie versnelt, en hoelang het blijft werken. Het enzym was relatief langzaam, maar wel stabiel, en dat gaf ons een richting om in te werken. We optimaliseerden het enzym zodat het sneller zou werken zonder de stabiliteit te verliezen.

‘Jaren later, bij een congres, kwam ik in contact met mensen uit het bedrijfsleven. Ik gaf daar een lezing over geheel andere zaken, maar in een bijzin noemde ik het experiment van de studenten. Een medewerker van een Turks textielbedrijf bezocht me toen tijdens de koffiepauze: of ik wilde helpen een commercieel proces te maken van mijn enzym, om op grote schaal in fabrieken indigo te produceren.

‘In het bedrijfsleven kijk je veel meer naar de randvoorwaarden van een proces. Niet alleen moet het enzym werken, het moet ook goedkoop zijn en passen in bestaande processen: je wilt niet een fabriek helemaal moeten ombouwen.

‘Vergeleken met het conventionele proces heeft het gebruik van enzymen allerlei voordelen. De nieuwe techniek produceert geen schadelijke bijproducten en gebruikt geen aardolie: je kunt uit biomassa indigo maken. Dan moet je alleen niet gaan concurreren met voedsel; mogelijk kunnen we daarvoor afval gebruiken.

‘Een duurzame spijkerbroek is alleen wel duurder. Uit marktonderzoek blijkt dat consumenten er nauwelijks meer voor willen betalen, dus investeren bedrijven in duurzame processen om ze goedkoper te maken. Met een beetje geluk liggen ze over tien jaar in de winkel.’

Marco Fraaije Beeld Rijksuniversiteit Groningen