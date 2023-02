De dodo, mammoet of trekduif weer tot leven wekken: kan dat? En moet dat?

Beeld Elki Boerdam

Leuk en spannend plannetje: de dodo weer tot leven wekken. De duifachtige loopvogel – in Nederland bekend geworden door de fascinatie van wijlen Boudewijn Büch – legde eind 17de eeuw het loodje nadat kolonisten de natuur van het eiland Mauritius, zijn leefgebied, hadden vernietigd. Nu lijkt zijn wederopstanding nabij.

Medewerkers van het Amerikaanse bedrijf Colossal BioScience willen, zo kondigden zij twee weken geleden aan, proberen het dna van de vogel uit oude restanten terug te plaatsen in de levende vogel die het nauwst verwant is. Dankzij de modernste dna-technieken, zoals Crispr-Cas, is het onmogelijke denkbaar geworden.

Het nieuws haalde wereldwijd de media, van CNN tot ‘onze eigen’ Telegraaf. Dat is minstens zo opmerkelijk, want Colossal BioScience heeft vaker hardop gedroomd van de terugkeer van uitgestorven dieren. Steeds reageren media alsof het idee nieuw is, terwijl alleen de diersoort varieert.

Vorig jaar zomer nog riep het bedrijf van de daken dat het met behulp van stamcellen en moderne dna-technieken de Tasmaanse tijger ging terugbrengen. Binnen tien jaar moet het eerste exemplaar in het wild rondlopen, zo was de bewering. De tijger, ook wel buidelwolf genoemd, stierf in 1936 uit nadat – alweer – Europese kolonisten hem hadden uitgeroeid omdat het dier de schapen zou eten.

‘Wij accepteren de uitdaging’

Een jaartje eerder: ‘Amerikaanse wetenschappers willen wolharige mammoet weer tot leven wekken’. Inderdaad: Colossal weer in de bocht. Binnen vier, hooguit zes jaar moest er een mammoetkalf worden geboren. Nog twee tot vier jaar te gaan dus.

Aan gevoel voor pr ontbreekt het de jonge start-up dus niet. Aan pretentie en hoogmoed evenmin. ‘Uitsterven is een kolossaal probleem voor de wereld. En Colossal is het bedrijf dat het gaat oplossen’, schrijft het bedrijf ronkend op zijn website. En: ‘Wij accepteren de uitdaging, namens de mensheid, het dierenrijk en het universum in het algemeen.’

Toe maar.

De grote woorden leggen de start-up – een initiatief uit 2021 van de Amerikaanse geneticus George Church van de universiteit Harvard en ondernemer Ben Lamm – tot nu toe geen windeieren. In maart vorig jaar werd bekend dat Colossal BioScience na de aankondiging van de nieuwe mammoet maar liefst 75 miljoen dollar had ingezameld. Het was voornamelijk geïnvesteerd door ‘durfkapitalisten’ die een gokje wel zagen zitten. Ook societyster Paris Hilton behoorde tot de donateurs. De recente aankondiging van de dodo blijkt vooral bedoeld als de start van een nieuwe investeringsronde. Daarmee gedraagt Colossal zich als een bedrijf dat nieuwe obligaties uitgeeft.

Het mag dan lijken of het bedrijf vooral op zoek is naar het dna van de kip met gouden eieren, de motivatie lijkt anders. De terugkeer van de mammoet bijvoorbeeld is volgens het bedrijf van levensbelang: met de herrijzenis van de vierduizend jaar geleden uitgestorven gigant zou de graslanden in het Noordpoolgebied nieuw leven kunnen worden ingeblazen, wat ‘belangrijke klimaatveranderingsbestrijdende eigenschappen zou kunnen hebben, waaronder het vastleggen van koolstof, vermindering van methaanuitstoot en betere lichtreflectie’.

Ondernemer Lamm zei tegen de krant USA Today dat het herintroduceren van wolharige mammoeten in de Arctische toendra ‘de mammoeten in staat zal stellen de taiga en langzaam groeiende planten te vertrappen, de grond te bemesten, bomen te ontwortelen en graslanden te laten terugkeren, die op hun beurt meer leven ondersteunen’.

Kortom: iedereen wordt er beter van, als je Lamm moet geloven.

Haken en ogen

Is dat zo? Hebben zulke plannen kans van slagen? En zijn de resultaten wenselijk? Manon de Visser, promovenda en gastonderzoeker bij de Universiteit Leiden en Naturalis, is uiterst gereserveerd: ‘Als geneticus vind ik het interessant om te zien waartoe de wetenschap in staat zal blijken. Maar aan deze plannen zitten veel haken en ogen. Als je de ‘gaten’ in het genoom van de uitgestorven dodo opvult met het dna van verwante, nog levende soorten, krijg je dan een ‘echte’ dodo terug? Ik denk van niet: eerder een hybride, nieuwe vogel met een door mensen gebrouwen genetische cocktail, die de natuur zelf in elk geval nooit heeft voortgebracht. Hoe weet je of die gezond is en waar moet het dier leven? Zitten er geen aspecten van dierenwelzijn aan? En wat is je doel precies? Gaat het om verrijken van de natuur, of is dit eerder een soort entertainment?’

Wat De Visser betreft wegen de vragen en bezwaren zwaarder dan de wetenschappelijke mogelijkheden. Los daarvan bestaan er praktische beperkingen: zeer oud dna zoals van mammoetresten is vaak beschadigd. Het kan na vele eeuwen zijn gedegradeerd en als het ware in stukjes uiteenvallen, als gevolg van uv-straling en biotische factoren als bacteriën, schimmels en enzymen. De Visser: ‘Omgevingsfactoren als vocht en droogte zijn van invloed, maar over het algemeen geldt: hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe minder er van het dna overblijft.’

De wetenschap rond dna-technieken biedt volgens De Visser tegelijk nieuwe kansen voor natuurbehoud. ‘Wereldwijd wordt steeds meer moeite gedaan om het dna van diersoorten goed, zoals onder koele omstandigheden, via ‘cryopreservatie’ te conserveren voor de toekomst. Hoe verser het materiaal, hoe beter het zal werken. Nu kunnen we het complete genoom van dieren invriezen en dat is waardevol. Wanneer dat nodig is, zou je dat in een stamcel of eicel kunnen plaatsen, waarmee de soort voor echt uitsterven kan worden behoed.’

De trekdruif terughalen

Overigens is Colossal niet de enige met grootse plannen om met dna-technieken uitgestorven dieren terug te halen. De trekduif staat al enige tijd op het wensenlijstje van een andere Amerikaanse instelling, Revive & Restore, een organisatie die biotechnologie aangrijpt om de natuur te ‘beschermen’ door ‘genetische diversiteit te vergroten, ziekteresistentie op te bouwen en aanpassingen te vergemakkelijken’.

Van de trekduif vlogen in 1866 naar schatting nog miljarden exemplaren rond in Noord-Amerika. Krap een halve eeuw later was hij uitgestorven. Ontbossing speelde een rol, maar veel meer nog de ongebreidelde jacht op de vogel, die nogal scheen te smaken. In 1914 stierf het laatste exemplaar, roemloos in een dierentuin in Cincinnati (Ohio). Opgezette exemplaren staan over de hele wereld te verstoffen in natuurmusea en andere wetenschappelijke instituten.

Tekening van een trekduif uit het boek ‘Birds and all nature’ door Charles C. Marble en William Kerr Higley, 1896. Beeld Getty

Daar ruiken dna-wetenschappers nu een kans. ‘Een jaar of vijf is er nodig voor de eerste trekduif weer de blauwe vleugels uitslaat’, zei de Amerikaanse wetenschapper Ben Novak – die het gelukt was het genoom van de trekduif, zijn volledige dna-volgorde, uit resten te halen – in de Volkskrant. ‘Als we eenmaal broedparen hebben, kunnen we in minder dan een decennium naar tienduizend vogels komen. Over een paar eeuwen zouden we dan weer honderden miljoenen trekduiven hebben, die in dichte zwermen over het landschap trekken’, droomde Novak hardop.

Hij zei er wel achteraan: ‘Dat is als we onbeperkte middelen zouden hebben en alles meezit.’

‘Beter bedreigde soorten redden’

Kennelijk zat het tegen, want sinds het interview in 2017 is het zes jaar later, vliegen de patatduiven je wereldwijd om de oren, maar valt een trekduif in geen velden of wegen te ontdekken. Nog geen spoor van nieuws in die richting zelfs.

Overigens erkende Novak meteen dat een eventueel tot leven gewekte ‘trekduif’ geen echte zal zijn, maar een hybride vorm van bestaande duiven en de uitgestorven vogel. Een geheel nieuwe soort dus weer, die in het beste geval zeer veel lijkt op de verdwenen vogel.

Kritiek op dergelijke plannen bestaat al langer. In 2017 keerde een aantal wetenschappers zich ertegen in het tijdschrift Nature, Ecology & Evolution. ‘Het geld dat dit kost, kan beter worden besteed aan het redden van bedreigde diersoorten’, luidde kortweg hun kritiek na een kostenanalyse. De critici hadden becijferd dat met de kosten voor het terughalen van uitgestorven dieren twee tot acht keer zoveel nog levende soorten kunnen worden behoed voor uitsterven.

Manon de Visser deelt die kritiek volledig: ‘Waar laten we de ‘nieuwe’ mammoeten in een wereld waar de olifant al wordt bedreigd?’ Ook wat haar betreft kunnen aandacht en geld beter uitgaan naar het behoud en beschermen van bedreigde dieren.

Daarnaast verschilt ze fundamenteel van mening over de onderliggende boodschap van bedrijven als Colossal: ‘In toelichtingen zeggen ze dat mensen zich door hun werk meer zullen bekommeren om het uitsterven van soorten, maar ik denk eerder het omgekeerde: wanneer mensen horen dat alles wat uitsterft ook weer tot leven te wekken valt, zal de bezorgdheid juist minder worden. Een verkeerd signaal.’