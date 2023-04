De Delftse superpijl moet darters vaker raak laten gooien

Raymond van Barneveld gooit de superpijl in het laboratorium. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Raymond van Barneveld schuift zo dicht mogelijk naar de startlijn en buigt zijn arm. Binnen een paar seconden vliegen drie dartpijlen een voor een uit zijn hand. Ogenschijnlijk moeiteloos haalt hij de maximale score: drie pijlen in hetzelfde kleine rode vakje van de triple 20, een 180’er.

Het lijkt een tafereel zoals dat vaker te zien is bij dartwedstrijden, maar we zijn niet in de plaatselijke kroeg of bij de European Darts Open. Raymond van Barneveld en andere Nederlandse sterren, zoals Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode, gooien hun pijlen deze dinsdag op de campus van de TU Delft.

En met die pijlen is iets bijzonders aan de hand. De Delftse techneuten claimen dat je met hun superdarts 50 procent nauwkeuriger kunt gooien, wat de werpers een enorm voordeel ten opzichte van de concurrentie zou geven. Wordt dit het klapschaatsmoment van de dartsport?

De onderzoekers van het Sports Engineering Institute van de TU Delft waren eerder betrokken bij het wielrenpak waarin Tom Dumoulin de Giro d’Italia won. Daarnaast ontwikkelden ze een nieuwe slee voor skeletonster Kimberley Bos en een nieuwe fiets voor de Nederlandse baanwielrenners.

Wiebel

Een jaar geleden richtten de TU-onderzoekers zich op een nieuwe sport. Het werd darten, want de traditionele dartpijl heeft een groot nadeel: het puntje van de pijl beweegt op en neer, waardoor hij niet in een rechte lijn op het dartbord af vliegt. Onderzoeker Michiel van Nesselrooij: ‘Door die wiebel raak je vaak niet precies de plek waarop je richt.’

Door te sleutelen aan de vleugels van de dartpijl hopen de Delftse onderzoekers de vlucht te stabiliseren. Hun belangrijkste aanpassingen: de achtervleugels van de nieuwe pijl steken meer naar achteren en het middelste deel van de nieuwe pijl heeft extra vleugels, de zogeheten strakes.

Daarnaast heeft de nieuwe dartpijl een extra bobbel tussen zijn achtervleugels. Door die bobbel kunnen pijlen soepeler langs elkaar glijden en dus dichter naast elkaar op het bord staan. Dat moet het makkelijker maken om een 180’er te gooien.

Alle veranderingen samen maken de dartpijl vergevingsgezind: hij is minder gevoelig voor kleine foutjes van de werper.

Significant beter

In het laboratorium van de TU Delft gooide een robot tot wel 50 procent preciezer met de nieuwe dartpijl. ‘Dat is significant beter dan met de conventionele pijl’, vertelt hoogleraar biomechanica DirkJan Veeger. Maar hij plaatst ook meteen een kanttekening: ‘Dat betekent niet dat elke score verbetert.’ Een preciezere worp kan immers nog steeds in hetzelfde vakje terechtkomen als een minder precieze worp en is dan evenveel punten waard.

Dinsdag mogen vijf van de beste darters uit Nederland de nieuwe pijlen voor het eerst uitproberen. Van alle kanten registreren geavanceerde camera’s de bewegingen van de darter en de vlucht van de pijl. Dit alles om de pijl later verder te optimaliseren.

Tussen het werpen door reageert Van Barneveld enthousiast. ‘Ik geloof dat dit de toekomst heeft.’ Barney is met name te spreken over de innovatie waardoor de pijlen makkelijker langs elkaar kunnen schuiven. Dat verkleint de kans dat pijlen elkaar van het bord af stoten. ‘Het is heel belangrijk dat je iets hebt waardoor elke pijl in het bord blijft hangen. Een vallende pijl, een bounce out, kan je zomaar 60 punten kosten.’

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat alle darters tijdens het wereldkampioenschap in december de nieuwe pijlen zullen gebruiken. De nieuwe darts voldoen weliswaar aan de wereldwijde normen, maar darters zijn contractueel verplicht om met de pijlen van hun eigen fabrikant te spelen.

Mentaal spel

Van Gerwen gelooft sowieso niet dat alle darters in de toekomst met een en dezelfde pijl zullen gooien. ‘Want iedere darter gooit anders.’ Het droombeeld van de TU-onderzoekers is dan ook een individueel geoptimaliseerde dartpijl voor elke darter.

Dan nog blijft de dartsport vooral een mentaal spel. Van Barneveld: ‘Een pijl kan nog zo goed zijn, wij hebben altijd te maken met andere factoren: een bries op het podium, een tegenstander die heel langzaam zijn pijlen uit het bord haalt, of iemand uit het publiek die iets naars naar je roept. Dat moet je allemaal in je hoofd verwerken.’