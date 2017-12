De Canon van Nederland: hoe ons huidige zelfbeeld ons verleden vormgeeft

In zijn inmiddels gezaghebbende kunstgeschiedenis The Story of Art (1950, vertaald als Eeuwige schoonheid) maakte Sir Ernst Gombrich een opvallende keus voor de opening van zijn hoofdstuk over de 17de eeuw: onder een strakblauwe lucht prijkt het Amsterdamse Paleis op de Dam. Niet alleen die lucht is niet helemaal wat de lezer van Nederland verwachtte; ook het besluit om juist een Nederlands werk als lichtend voorbeeld van het Europees classicisme in de etalage te zetten was provocatief.