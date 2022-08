De camperplaag maakt van de camping een maatschappelijke metafoor: de oudere generatie ontneemt de rest elk uitzicht

Daar staan ze, plek na plek de halve camping in beslag nemend: campers. Ze zijn enorm, ze zijn wit en ze zijn met veel. Tussen de eindeloze rijen rijdend witgoed voelt het claustrofobisch. Het heeft bijna iets militairs, zo strak als ze staan opgesteld. Alsof de pensionado’s hier stiekem met z’n allen bij elkaar zijn gekomen om een invasie voor te bereiden (van de jeudeboulesbaan, denkelijk).

Van het klassieke ‘kamperen met een auto en een tent’ van toen ik jong was is ook op deze camping weinig meer over. Er is nog een klein hoekje met tentjes, het zogenoemde trekkersveldje. Daar staan vaak wat jongere conservatieve progressieven tegen beter weten in de onhandigheid van het campingleven te vieren, terwijl om hen heen iedereen massaal het gemak van de mobiele luxe heeft omarmd. En afgaand op het uiterlijk van de berijders en hun wagens is dat op basis van een niet onaanzienlijk pensioen. De campers zijn zo ruim bemeten dat ze plek bieden aan elektrische vouwfietsen, gasbarbecues en complete sets tuinmeubilair.

We zijn op deze camping op bezoek bij vrienden die rondtrekken met een oud Volkswagenbusje. Technisch gezien ook een camper, maar van een andere orde dan dat waarmee de gemiddelde camperaar in de vakantie dat geroemde ‘gevoel van vrijheid’ najaagt. Het oude Volkswagenbusje is eigenlijk te klein en daardoor van binnen wat onhandig, en van buiten ziet het er gezellig schattig uit. Het begon z’n leven als normaal busje en is later omgebouwd. De huidige generatie campers is het omgekeerde daarvan: nieuw, groot en van binnen naar buiten ontworpen. En binnen wil je zo veel mogelijk vierkante meters en dan zet je dus een hoekige witte container achter op een busjes-chassis. Heb je ín de camper lekker veel ruimte, maar van buiten is het ongeveer even gezellig als een testruimte voor tl-buizen.

Maar het is natuurlijk net als bij het lelijkehuizenprobleem, de bewoner zélf ziet de lelijkheid niet, het zijn de omwonenden die er tegenaan moeten kijken. En als er nou slechts een paar campers per camping zouden staan, dan was het nog te doen, maar het zijn er niet langer een paar. De camperplaag heeft van de gemiddelde camping een maatschappelijke metafoor gemaakt: met hun genereuze pensioen ontneemt de oudere generatie de rest elk uitzicht. Terwijl je zou zeggen dat het toch ook voor de gemiddelde camperaar niet per se leuk is om tegen zo’n veld geparkeerd witgoed aan te kijken.

Dus beste camperfabrikanten: ontwerp jullie campers ook eens voor de mensen die er tegenaan moeten kijken. Beste camperaars: koop eens een wat leukere, kleinere camper (moet dat bubbelbad écht mee?). En campings: zet de campers lekker op een apart stuk, achter een hele hoge heg. In ieder geval niet precies tussen het leuke uitzicht en de mensen op het trekkersveldje.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk