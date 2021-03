De belofte van Google: we gaan u niet langer volgen op het web

Google in Brussel Beeld AFP

Cookies. Ooit bedacht als handige tekstbestandjes die het gebruiksgemak tijdens het internetten verhogen. Bijvoorbeeld omdat ze onthouden of iemand is ingelogd of niet. Maar tegenwoordig hebben ze vooral een vervelende klank. Dat komt door de zogenoemde third party cookies, de cookies die door ontelbare advertentiepartijen worden geplaatst zodat argeloze internetters overal worden gevolgd.

Het heeft veel partijen, Google voorop, geen windeieren gelegd. Samen met Facebook harkt Google verreweg de meeste advertentiedollars binnen. De reden: als geen ander kunnen zij adverteerders de juiste groep mensen leveren. Op zoek naar mensen die interesse hebben in Scandinavische meubels? Dan leveren Facebook en Google die mensen.

Einde van de cookie

Maar dat soort cookies hebben hun beste tijd gehad. Dat vinden privacyactivisten al heel lang en sinds een paar jaar is ook de druk vanuit regelgevers en de politiek groot om techbedrijven op dit punt aan te pakken. Google sorteert al een tijdje voor op een cookieloze toekomst en wijst zelf op onderzoek van Pew Research Center waaruit een ‘erosie in vertrouwen’ naar voren komt. Meer dan 70 procent van de mensen hebben het gevoel dat alles wat ze online doen in de gaten wordt gehouden door adverteerders of (tech)bedrijven.

Niet voor niets dat Google’s eigen browser Chrome dat soort cookies binnenkort ook gaat blokkeren, in navolging van de concurrentie zoals Safari en Firefox. Wie bang was dat Google ze gaat vervangen door een andere, maar vergelijkbare technologie: dat is niet het geval, schrijft Google woensdag expliciet in een blog over dit onderwerp.

Privacy

Volgens de internetgrootverdiener gaat geld verdienen prima samen met privacy. In Chrome wordt een ‘privacy sandbox’ ingebouwd. Eerder kwam Google al tot de slotsom dat een nieuwe technologie, genaamd Federated Learning of Cohorts (FLoC), voor minimaal 95 procent even effectief is als de oude methode waarbij internetters per persoon worden gevolgd. Bij FloC kunnen bedrijven advertenties richten op specifieke groepen gebruikers die dezelfde interesses hebben.

Google deelt met deze nieuwe technologie mensen in groepen in die vergelijkbaar gedrag op internet vertonen. Een individuele advertentie-ID wordt dus vervangen door een groeps-ID. Kenners verwachten niet dat de ingrepen de positie van Google zullen verzwakken, integendeel. Het bedrijf blijft de spil in de online-advertentie-industrie.