De bandheidelibel profiteert van schoon kwelwater, op soms onverwachte plekken

Bandheidelibel Beeld Margot Holtman

Voor schoonheid op microniveau kom je soms op onverwachte plekken uit. ‘Hier is het’, zegt Evert Ruiter, als we al een tijdje over een rechte weg door een typisch Nederlands landschap met raaigras en mais rijden, ergens tussen Zwolle en Meppel, ter hoogte van Rouveen. Even later staan we bij een ogenschijnlijk saaie sloot, tussen weg en biljartlaken. Maar toch, hier is het net iets anders. Tussen de sloot en het grasland ligt een strook van zo’n 15 meter breed waar het drassig is, een ‘natuurlijke oever’, met bijbehorende vegetatie, de paarse kattenstaart steekt er fier boven uit. Een buffer, zou je kunnen zeggen. Evert Ruiter: ‘Dit is eigenlijk een heel klein stukje oorspronkelijk landschap. En zie je, dit is een magneet.’

En inderdaad, op dit kleine stukje worden we omgeven door vlinders, libellen en andere beestjes. Ruiter, een van de auteurs van het boek Libellen in Overijssel, brengt ze een voor een op naam, van zwartsprietdikkopje tot bloedrode heidelibel tot moerassprinkhaan.

Vooral zien we al snel de schoonheid waarvoor we gekomen zijn: de bandheidelibel. Onmiskenbaar vanwege de donkerbruine dwarsbanden op de vleugels. De mooiste libel in Nederland, vinden velen. Vooral het mannetje, dat een rood achterlijf heeft, en dan die bruine banden over de vleugels, en rode vleugelvlekjes, zogeheten pterogstigmata.

Ruiter: ‘En hij vliegt als een vlinder. Dat las ik ooit in een boek van Paul-André Robert, een Zwitserse naturalist, over libellen in Frankrijk. Daar staat: Son vol assez lent fait penser à celui des papillons. Toen ik de libel voor het eerst zag, dacht ik: ja, hij heeft gelijk. Al is het voor een deel optisch bedrog, denk ik, omdat je steeds die banden op de vleugels ziet fladderen.’

De bandheidelibel is een aanwinst voor Nederland. Begin jaren tachtig dook hij voor het eerst op in Brabant en Limburg, later ook in Overijssel. Hier, in Overijssel, is de ‘oostelijke soort’ nu zelfs tamelijk algemeen.

Boven het water van de sloot kijken we intussen naar parende bandheidelibellen, in tandem, zoals dat heet. Het vrouwtje – met geelbruin achterlijf – zal daarna haar eitjes afzetten op het water, die eitjes zakken naar de bodem. De larfjes groeien op in het water, ze leven van waterbeestjes. Wat vooral opvalt is hoe helder het water is. Dat is verrassend voor sloten, die toch vaak lijden onder uitspoeling van meststoffen en algengroei. Evert Ruiter weet wel hoe het komt: ‘Kwelwater. Hier komt schoon, koud, basenrijk kwelwater omhoog. De sloot wordt eigenlijk steeds aangevuld met schoon grondwater.’

Dat verklaart ook de vrij sensationele ontdekking van de eerste populatie bandheidelibellen in Overijssel, in 2000. In een sloot als deze, maar dan gewoon pal tegen intensief boerenland aan. Niet zomaar een zwerver, maar een populatie dus, die zich wist voort te planten. Bij nader inzien bleek de plek toch niet onlogisch. Aan de voet van de Sallandse heuvelrug, waar schoon en mineraalrijk kwelwater naar boven komt. En dat is specifiek wat deze soort nodig lijkt te hebben. Evert Ruiter: ‘Zelfs de wetenschappelijke naam van de libel verwijst ernaar, pedemontanum betekent ‘aan de voet van de bergen’.’

Inmiddels komt de bandheidelibel op meerdere plekken in Overijssel voor. Dat zegt wel wat. Dat kwelwater op veel plekken in de libellenrijke provincie omhoog komt, maar ook dat de libel het lijkt te redden op andere plekken met schoon en mineraalrijk water. En dat de natuur zich er niet zomaar onder laat krijgen.