De Alpen worden steeds groener, blijkt uit bijna 40 jaar satellietbeelden

Uitzicht vanaf Val da Fain op de hoogste berg van Oost-Zwitserland, de Piz Bernina (4.049 meter). Beeld Sabine Rumpf, een van de Zwitserse onderzoekers.

De Zwitsers gebruikten satellietbeelden die van de Alpen zijn gemaakt tussen 1984 en 2021. Vervolgens keken ze naar het gedeelte van de bergen dat boven de boomgrens ligt. Ze zagen dat in 77 procent van het gebied de plantengroei was toegenomen: de alpenweiden waren groener geworden.

Ook stelden ze vast dat hoger op de berghellingen de sneeuw gedeeltelijk was verdwenen: in 9 procent van het gebied gedurende het hele jaar, in 4 procent nam de duur van de sneeuwbedekking in de zomer af. ‘Klimaatverandering heeft op dit moment al een grote impact op de bergomgeving, die zichtbaar is vanuit de ruimte, en dat versterkt de zorgen over de veranderingen die voor de toekomst worden voorspeld’, schrijven de onderzoekers vrijdag in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Het vergroenen van de bergen is een verschijnsel dat bekend is uit Centraal-Azië en uit het Noordpoolgebied. Daar is ook sprake van ‘verbruining’: doordat er minder smeltwater uit gletsjers beschikbaar komt, verdorren hele gebieden. In de Alpen vonden de onderzoekers daarvoor weinig aanwijzingen: in minder dan 1 procent van het gebied nam de plantengroei af.

Soorten vergroening

‘De schaal van dit onderzoek is opmerkelijk, zowel wat betreft de tijd als de ruimte’, zegt Hans De Boeck, een ecoloog van de Universiteit Antwerpen die zelf ook heeft gewerkt in de Alpen. ‘Je ziet duidelijk dat als het warmer wordt, er sneeuw verdwijnt en de alpenweiden groener worden.’

De Boeck wil daaraan toevoegen dat ‘vergroening’ een tamelijk grofmazige maat is om te beschrijven wat er in de Alpen gebeurt. ‘De onderzoekers hebben gekeken hoe groen de pixels van de satellietbeelden zijn’, zegt hij. ‘Dat zegt niets over welke plantensoorten je aantreft in een alpenweide. Uit mijn eigen onderzoek is gebleken dat de soortensamenstelling sterk kan veranderen onder invloed van droogte en hitte: er komen minder kruidachtigen en meer grasachtigen. Dat betekent dat de alpenweiden minder kleurrijk worden, want de kleurige bloemen verdwijnen. Ook dat kan een effect zijn van klimaatverandering.’